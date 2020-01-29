Тайны и загадки Соловков.

Соловецкие острова богаты своей историей, хранящей в себе многие тайны. Шесть Соловецких островов составляют крупный архипелаг, который находится в южной части Белого моря у входа в Онежский залив.

Геологами установлено, что эти острова покоятся на прочном основании гнейсо-гранитных коренных пород. В силу географического положения и особого микроклимата, благоприятного для флоры и фауны, острова, привлекают к себе внимание многих людей и учёных.

Своеобразен рельеф местности Большого Соловецкого острова. В центральной его части находится холмистая возвышенность, которая окружена низменностью с 500 котловинными озёрами, составляющих 15% общей площади острова. Озёрная часть в свою очередь окружена прерывистыми хребтами высотой 20-50 метров, которые простираются вдоль берега острова.

По всей территории острова разбросаны многочисленные валунные камни. Такой рельеф местности острова напоминает мантийные круги Земли, а с другой стороны подобен гигантскому лабиринту, где валуны и озёрные чаши играют роль сильных излучателей земной энергии. Кроме того, на острове за многие столетия и тысячелетия создана сеть подземных ходов и тоннелей, проходящих на разных уровнях, в том числе и под дном шельфа. Предназначались они для культового, хозяйственного и военного назначения. Это своеобразные Соловецкие подземные лабиринты. Отдельные их участки могут быть открыты для посещения туристами.

Здесь около трёх тысяч лет назад находились культовые центры древних народов, о чём свидетельствуют обнаруженные стоянки людей каменного века с кремниевыми орудиями труда, а также загадочные лабиринты из намоленных валунных камней размером 20-30 см. Общий диаметр лабиринтов достигает 20-30 м. Их возраст более 3-х тысяч лет. Тогда же в районе горы Секирная находились каменные культовые сооружения. Их следы можно обнаружить в холмах к югу и к западу от горы. Предания сообщают, что внутри горы Секирная находится каменная пирамида с усыпальницей и ходами. Западнее горы имеются другие древние захоронения. Сама гора, как и холмы, покрыта растительностью. На вершине горы стоит православный храм и маяк. Вплоть до XVI в. каменные языческие культовые сооружения находились у горы Секирная и у о. Святое, в том числе и у его северо-западной части.

На карте Московии 1542-1555 гг. картографа Антония Вуда на Соловецком острове в миниатюре изображён комплекс каменных культовых сооружений с храмом, который был подобен легендарному храму в Стоунхендже (Англия). На этой же карте подобный храм изображён и в Великом Новгороде. Они были разрушены в XVII в. фанатиками от христианства в борьбе с языческим многобожием.

В 1432 г. на острове появился христианский деревянный монастырь, который неоднократно горел. В 1594 г. было завершено строительство Кремля-крепости. С его постройкой Соловки стали основным форпостом Московии (России) на севере. Он построен из огромных камней весом до 11 тонн. Его площадь составляет 20,6 га при длине стен с башнями 1084 м.

С периода царствования Ивана Грозного Соловецкому монастырю передавались большие денежные и материальные средства от царей и знати для развития и укрепления монастыря. Монастырю отводились в пользование земли с деревнями в разных губерниях России. Монастырь пользовался большими привилегиями в торговле солью и другими товарами. Сосредоточив в своих руках значительные материальные и культурные ценности, монастырь строился, увеличивая число скитов, промысловых и иных строений. Ещё до 1917 года на острове были соединены каналами 72 озера, что обеспечило создание водной транспортной системы. В XIX в. в монастыре работали: водяная мельница, электростанция, шлюзовая система с сухим доком для строительства и ремонта небольших кораблей, каменная дамба к острову Бол. Муксалма и многое другое. На острое развивались промыслы, садоводство, огородничество. Из-за короткого лета в саду под землёй были проложены гончарные трубы, по которым шло тепло от находившихся в стороне печей. Они использовались и после 1920 года. Остров богат ягодами, рыбой, морской растительностью.

В монастыре работала уникальная отопительная система, при которой достаточно было сжечь в печи три берёзовых полена, чтобы в помещении сохранялось тепло в течение недели. После ликвидации монастыря в печи стали сжигать все виды деревьев, что привело к выводу из строя уникальной системы отопления.

В первой половине XX в. подобная система имелась в Баку, где отопление древней бани осуществлялось от трёх свечей. К сожалению, кладка как камней, так и печи утеряны.

За более чем 400-летний период Соловецкий Кремль стал крупным духовным и культурным центром. В монастырских ризницах хранились ценнейшие исторические материалы: грамоты Великого Новгорода, Ивана Грозного и других царей, патриархов, митрополитов. Здесь была создана богатейшая коллекция книг. В 1835 г. в библиотеке монастыря насчитывалось 4608 томов, среди которых были древние старопечатные издания не только богословские, но и по грамматике, космографии, хронографы, азбуковники, лечебники, травники, певческие рукописи. Был здесь и богатый архивный материал.

В XIX-XX вв. значительная часть сокровищ была вывезена в Петербург, Москву и другие монастыри России. Только краткая опись, вывезенных в Москву изделий художественных ценностей, занимает 72 страницы. Их общий вес составил: 3,74 кг золота, 1360 кг серебра, 1988 драгоценных камней. Эти изделия до 1993 г. находились в музеях страны.

Учитывая, что монастырь многократно подвергался различным опасностям (военным нападениям, восстаниям, экспроприациям), он не мог не располагать скрытыми тайниками, в которых пряталось самое ценное из имевшегося.

Имеются основания надеяться, что в древних подземельях острова находятся древнеписьменные и иные исторические материалы прошлых столетий и тысячелетий.

Известно, что все крупные монастыри исполняли роль крепостей, где всегда имелись подземные ходы. Нет секрета в том, что на Соловецких островах существуют многоярусные прямолинейные и кольцеобразные подземные ходы. Некоторые из них остаются неисследованными и ненайденными.

Из официальных источников известно, что в 1924 г. был обнаружен и тогда же замурован подземный ход в Преображенском соборе Кремля. Из района Кремля ранее уходили подземные ходы в нескольких направлениях, в том числе в сторону горы Секирная и к Большому Заяцкому острову. В период Великой Отечественной войны по соловецким подземельям ходил юнга Валентин Пикуль (будущий писатель). Им была даже написана рукопись книги о соловецких подземельях.

В прошлом подземные ходы играли важную роль. В период Соловецкого событий (1668-1676 гг.) восставшие, размещаясь в Кремле и практически находясь в блокаде, получали помощь из вне по подземным ходом даже с Онежского полуострова. Подземные ходы работали исправно в любое время суток и года. В начале XVII в. подобным образом по подземельям снабжался всем необходимым Троице-Серьгиевский монастырь (под Москвой), будучи блокированным польскими войсками.

История Соловецких островов неразрывно связана с Великим Новгородом, который в 1478 г. вошёл в состав Московии. По неизвестной причине в 1570 г. Иван Грозный руками опричников разграбил и потопил в крови древний Новгород и его окрестности, включая и монастыри. После этого участились набеги иностранных вооружённых отрядов на Поморье. Московские власти, обеспокоенные происходящим, поставили в XVII в. Соловецкому монастырю 90 орудий. Вместе со стрельцами по боевым постам были расписаны и монахи (бывшие крестьяне).

Соловки с его Кремлём неоднократно испытывали военные лихолетья. Так, например, зимой 1611, 1613-1615 гг. в монастыре находило защиту поморское население от польско-литовских интервентов, а в 1658 г. — от нападения шведов. В 1668-1676 гг. стены монастырского Кремля выдержали многолетнюю осаду царских войск во время знаменитого соловецкого восстания, вспыхнувшего из-за Никоновских реформ.

Соловки неоднократно приводились в боевую готовность во время военных конфликтов со Швецией (1788-1790 гг.), с Англией (V-1801, VII-1854 гг.). В период Великой Отечественной войны на этих островах находилась военно-морская школа юнгов и другие военные части. Здесь и в наши дни можно видеть остатки окопов и блиндажей. В наши дни на острове продолжают готовить в школе юнг молодых моряков, увлечённых романтикой моря. Рядом со школой находится памятник её питомцам, которые погибли во время Отечественной войны 1941-1945 гг.

За период своей истории монастырю приходилось выполнять и иные задачи.

Соловецкий монастырь с периода правления Ивана Грозного прославился своими темницами, в которых в разное время находились религиозные вольнодумцы, политические противники и соперники, которых царская власть называла ворами, разбойниками, бунтовщиками, изменниками, еретиками. Здесь томились митрополит Филипп, князья Ефим Мещерский и Василий Долгорукий, граф Пётр Андреевич Толстой, офицеры, сторонники Степана Разина и многие другие. Здесь же в заточении находился последний атаман Запорожской Сечи Пётр Кальнишевский, который был захоронен в возрасте 112 лет.

В 1923 г. по указанию В.И. Ленина на острове был организован Соловецкий лагерь особого назначения (СЛОН). В это же время на островах проводится большая работа по созданию питомников для разведения зверьков, птиц, рыб, цветов, садов и т.п.

В настоящее время остров и Кремль посещают многочисленные туристы. В прошлом здесь бывали Пётр I, Степан Разин, писатели Горький, Пришвин и многие другие. На острове имеется богатый музей, который ведёт научную и экскурсионную работу.

Острова хранят ещё много исторических тайн и загадок.

Источник: https://taynikrus.ru/zagadki-istorii/tajny-i-zagadki-solovkov/