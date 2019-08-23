Что движет Вселенной. На пороге раскрытия тайны Времени. Д. Перетолчин, В. Правдивцев
Почему любой процесс во Вселенной идет или с выделением, или с поглощением времени. Как время влияет на физический мир. Поток времени как главная движущая сила вселенной и главный источник её энергии. Что показал целый ряд уникальных экспериментов, раскрывающих физические свойства времени. Почему растущие объекты поглощают время, а стареющие – выделяют. Об этом и многом другом беседуют Дмитрий Перетолчин и кандидат технических наук Виталий Правдивцев.
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