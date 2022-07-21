Как проявляется тайная власть? Дионис Каптарь
Мы продолжаем обсуждать вопросы, связанные с «конспирологией» и не афишируемыми влиятельными силами. Если в прошлый раз речь шла о «конспирологии европейской элиты», то теперь мы говорим о то, как тайная власть проявила себя в истории России. Беседуем с писателем Дионисом Каптарём.
00:47 Можно ли найти доказательства существования тайной власти?
02:14 Зачем о тайной власти вброшено много смехотворных версий?
05:17 Влияние масонства на революцию в России
12:47 Связи масонов в России
23:59 Связи российских масонов с зарубежными
28:54 Зарождение пятой колонны в России
32:55 Художественное искусство в руках масонов
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