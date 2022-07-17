Главная » Видео, Невероятное в мире

Настоящие цели тайного союза пришельцев и мирового правительства. Результаты расследования

4 0

Коррадо Маланга более сорока лет изучает случаи похищения людей пришельцами. С помощью регрессивного гипноза итальянский профессор смог получить факты, которые были стерты из памяти контактеров. Эти данные объясняют настоящие причины тайного сговора пришельцев с земным правительством и военными, и служат доказательством того, что человечество является для пришельцев кормовой базой. Специальное интервью для канала Новый День.

Полное видео (61 мин.) по ссылке: https://nday.club/v/07sb5z-dtv

Канал ДЕНЬ на других платформах

Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/
Rutube https://rutube.ru/channel/23475136/
Вконтакте https://vk.com/dentvru
Яндекс.Дзен https://zen.yandex.ru/id/5f1db0f593c4900b3ab99297
Телеграм газеты “Завтра” https://t.me/gazeta_zavtra
Книжный магазин “День” https://den-magazin.ru

Поддержать канал “День”
4276 3801 5875 8230 Андрей Александрович П.

#ДеньТВ #АномальныеХроники #НЛО #заговор #мировоеправительство #конспирология #пришельцы #тайны #загадки #аномалии #мировойзаговор
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=3rPaU0YCDj8
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Падшие Ангелы. Восстание элит.
Тайны Вселенной
От Григория Распутина к тайнам Государства Российского
Восстание Магов и смерть Аса. Древний Урал.
Кто испытывал оружие Н.Теслы 11 сентября 2001 года?

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru