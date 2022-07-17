Настоящие цели тайного союза пришельцев и мирового правительства. Результаты расследования
Коррадо Маланга более сорока лет изучает случаи похищения людей пришельцами. С помощью регрессивного гипноза итальянский профессор смог получить факты, которые были стерты из памяти контактеров. Эти данные объясняют настоящие причины тайного сговора пришельцев с земным правительством и военными, и служат доказательством того, что человечество является для пришельцев кормовой базой. Специальное интервью для канала Новый День.
Полное видео (61 мин.) по ссылке: https://nday.club/v/07sb5z-dtv
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