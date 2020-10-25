Главная тайна конкистадоров. Андрей Жуков
Каким образом горстка европейцев смогла сокрушить величайшие империи Нового Света. Какие тайны спустя много лет до сих пор окутывают историю завоевания Американских континентов. Об этом и многом другом рассказывает кандидат исторических наук Андрей Жуков.
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