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Главная тайна конкистадоров. Андрей Жуков

22:01. 25 октября 2020 44 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Каким образом горстка европейцев смогла сокрушить величайшие империи Нового Света. Какие тайны спустя много лет до сих пор окутывают историю завоевания Американских континентов. Об этом и многом другом рассказывает кандидат исторических наук Андрей Жуков.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=pQ_nPDKr37Q

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