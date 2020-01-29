Путин отстранил от должности главу Чувашии, унизившего офицера МЧС (+ФОТО, ВИДЕО)

Президент России отстранил от должности главу Чувашии Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия.

Соответствующий указ Владимира Путина появился на официальном сайте главы государства.

В документе сказано, что Михаил Игнатьев был отрешён от должности на основании подпункта «г» пункта 1 и подпункта «а» пункта 9 статьи 19 Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации.

Как сообщала «Русская Весна», Михаил Игнатьев оскандалился на вручении ключей от новой техники спасателям Республики, заставив офицера МЧС прыгать за ними.

Кроме того, вчера Михаила Игнатьева исключили из партии «Единая России». Решение было принято по рекомендации комиссии по этике партии, заседание которой прошло в Москве 27 января 2020 года.

Секретарь Генсовета партии Андрей Турчак заявил, что Президиумом Генсовета «Единой России» был исключён из партии глава Чувашии Михаил Игнатьев.

«Лицу, занимающему высокий пост, в принципе непозволительно так себя вести, демонстрируя чванство и барские замашки, у губернатора же это превратилось в систему», — прокомментировал ситуацию ответственный секретарь комиссии, замсекретаря Генсовета «Единой России» Евгений Ревенко.

Он пояснил принятое решение последовательной работой по очищению партии.

«Именно поэтому мы считаем, что такому человеку не место в наших рядах и на занимаемой должности», — резюмировал Ревенко.

Исполняющим обязанности Главы Чувашской Республики был назначен Олег Николаев. Пресс-служба президента сообщила, что Владимир Путин уже провёл рабочую встречу с Олегом Николаевым.

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