Доцент МПГУ В.Л.Шаповалов на канале Звезда. “Специальный репортаж. Никто не забыт”
12:24. 29 января 2020 65 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
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Фрейдовский принцип удовольствия является ведущим принципом поведения маленького ребенка, адлеровский принцип могущества-подростка, а стремление к смыслу является ведущим принципом поведения зрелой личности.