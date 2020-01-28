«Святые девяностые». Часть 4. 1994. Вып.2



01. 6 января. Подросток стоит на обочине шоссе, ведущего в Москву и пытается продать свиную голову



02. 19 января. Обменники Москвы показывают падение рубля. Российский рубль упал до рекордно низкого уровня после того, как вице-премьер Егор Гайдар подал в отставку



03. 19 января. Фермер из Украины продает мясо на одной из московских улиц



04. 26 февраля. Освобождение Александра Руцкого



05. 2 марта. Радован Караджич и Жириновский в спартаковской атрибутике



06. 5 апреля. Похороны известного криминального авторитета Отари Квантришвили



07. 5 апреля. Иосиф Кобзон на похоронах известного криминального авторитета Отари Квантришвили



08. 24 апреля. Премьер-министр Виктор Черномырдин обменивается рукопожатием со своим израильским коллегой Ицхаком Рабином в аэропорту Внуково



09. 9 мая. Ветеран собирает деньги в пользу газеты Советская Россия во время празднования Дня Победы



10. 15 мая. Двое нищих приветствуют друг друга на улице Сергиева Посада



11. Июнь. Анна Курникова во время матча на Уимблдонском турнире по теннису в Лондоне



12. 23 июля. Люди во время акции поддержки обманутых инвесторов ОАО «МММ» на Арбатской площади.



13. 3 августа. Стюардесса, обслуживающая пассажиров на рейсе Трансаэро «Москва-Киев»



14. 6 августа. Президент Игр Доброй воли Джек Келли и мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак в бассейне



15. 21 августа. Зрители наблюдают за незаконно организованным собачьим боем в лесу рядом с Москвой



16. 1 октября. Глаз женщины перевязан после операции в Межотраслевом научно-техническом комплексе микрохирургии глаза в Москве



17. 9 октября. Люди поддерживают Сергея Мавроди, президента акционерного общества «МММ»



18. 17 октября. Убийство Дмитрия Холодова



19. 19 октября. Похороны журналиста Дмитрия Холодова



20. 2 ноября. Владимир Жириновский



21. 21 ноября. Пако Рабан и его модели во время французской недели высокой моды в Москве



22. 2 декабря. Президент России Борис Ельцин машет во время матча Кубка Дэвиса.



23. 12 декабря. Женщины на коммунистическом митинге, посвященном первой годовщине принятия Конституции



Источник: https://humus.livejournal.com/7051719.html