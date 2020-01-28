Пандемия «гретологии» как фактор мировой экономики

В новом видеоблоге речь зашла о таком феномене как «гретология» (производный термин от деятельности Греты Тунберг) и о том, как она влияет на мировую экономику, грядущий экономический кризис.

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