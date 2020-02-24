О деле «Сети»
В новом выпуске видеоблога высказал своё мнение по так называемому делу «Сети».
Что вовсе не удивительно, можно провести прямые исторические параллели к событиям столетней давности.
Выразил свою точку зрения, как должно поступать государство в подобных случаях.
Если у вас есть вопросы для обсуждения в видеоблоге, присылайте их на электронный адрес vlog@nstarikov.ru с пометкой «Вопросы для видеоблога».
Если вы хотите всегда быть первым в курсе новых видео с моим участием, подписывайтесь на мой YouTube-канал.
P.S. Смотрите предыдущие выпуски:
- ЮКОС, Ходорковский и $50 млрд Гааги
- Об антисоветчике Арановском из Конституционного суда
- Продажа Сбербанка, Колчак и Тухачевский, Платошкин
- Об Израиле, Трампе и компромиссах за наш счет
- О выходе Великобритании из Евросоюза
- Кто и зачем фальсифицирует историю
- Пандемия «гретологии» как фактор мировой экономики
- Эпидемия кoрoнoвируcа из Китая и поправки в Конституцию России
- Путин и конституционная реформа
- Иран и украинский Боинг. «Неизвестные снайперы»
Источник: https://nstarikov.ru/o-dele-seti-113355