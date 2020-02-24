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О деле «Сети»

09:05. 24 февраля 2020 56 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

В новом выпуске видеоблога высказал своё мнение по так называемому делу «Сети».
Что вовсе не удивительно, можно провести прямые исторические параллели к событиям столетней давности.
Выразил свою точку зрения, как должно поступать государство в подобных случаях.

Николай Стариков о деле «Сети»
 
 
 

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Источник: https://nstarikov.ru/o-dele-seti-113355

Метки: блог, Видео

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