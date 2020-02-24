О деле «Сети»

В новом выпуске видеоблога высказал своё мнение по так называемому делу «Сети».

Что вовсе не удивительно, можно провести прямые исторические параллели к событиям столетней давности.

Выразил свою точку зрения, как должно поступать государство в подобных случаях.

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