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Новый мировой кризис 2020 и уроки истории

08:38. 21 марта 2020 67 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Сегодняшний кризис протекает сразу в четырех областях: внешняя экономика, внутренняя экономическая система, эпидемия коронавируса. К этому добавляется политические изменения в России, стартовавшие в январе 2020 года. Падение стоимости нефти, следом – падение рубля.
Вообще, все происходящее напоминает Комендантский час в Ницце – кто мог бы на Западе себе это представить ещё несколько месяцев назад? Сейчас это реальность.
Пустые улицы, остановленная экономическая жизнь.
Очень скоро начнутся неизбежные банкротства. Безработица, разорение, кризис.
А сейчас уже хаос в головах. Беспокойство, которым охвачены миллиарды. Страх будущего. Понятный привычный мир исчез за несколько недель. Тихо, без видимой причины. Причина то – невидимая. Да, и возможно, рукотворная.
Это значит, что кто-то перевел исторические стрелки на новый этап. Это – не прогресс. Это новый этап. Речь не о развитии, речь об изменениях.
Такие же изменения мир переживал в 1914 и 1939 году. Для нашей страны есть немного иные даты: 1917 и 1941.
Что общего между 2020 и 1917?
Какие исторические уроки так и не выучены нами?
Об этом очередной выпуск моего видеоблога.

 

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P.S. Предыдущие выпуски видеоблога:

Источник: https://nstarikov.ru/novyj-mirovoj-krizis-2020-i-uroki-istorii-114138

Метки: блог, Видео

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