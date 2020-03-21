Новый мировой кризис 2020 и уроки истории
Сегодняшний кризис протекает сразу в четырех областях: внешняя экономика, внутренняя экономическая система, эпидемия коронавируса. К этому добавляется политические изменения в России, стартовавшие в январе 2020 года. Падение стоимости нефти, следом – падение рубля.
Вообще, все происходящее напоминает Комендантский час в Ницце – кто мог бы на Западе себе это представить ещё несколько месяцев назад? Сейчас это реальность.
Пустые улицы, остановленная экономическая жизнь.
Очень скоро начнутся неизбежные банкротства. Безработица, разорение, кризис.
А сейчас уже хаос в головах. Беспокойство, которым охвачены миллиарды. Страх будущего. Понятный привычный мир исчез за несколько недель. Тихо, без видимой причины. Причина то – невидимая. Да, и возможно, рукотворная.
Это значит, что кто-то перевел исторические стрелки на новый этап. Это – не прогресс. Это новый этап. Речь не о развитии, речь об изменениях.
Такие же изменения мир переживал в 1914 и 1939 году. Для нашей страны есть немного иные даты: 1917 и 1941.
Что общего между 2020 и 1917?
Какие исторические уроки так и не выучены нами?
Об этом очередной выпуск моего видеоблога.
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P.S. Предыдущие выпуски видеоблога:
- Новые вызовы 2020 и скрытые угрозы экономике
- Кто против Путина и поправок в Конституцию
- Кто обвалил цены на нефть, 1985=2020
- «Черные лебеди» и новый мировой кризис 2020
- Нефтяной гамбит Путина, цены на нефть и курс рубля
- «Обнуление» сроков и «принципиальность» КПРФ
- Недвижимость за рубежом, Тиньков и Конституция
- Без паники. Инстаграм без масок. Эрдоган в Москве
- О деле «Сети»
- ЮКОС, Ходорковский и $50 млрд Гааги
- Об антисоветчике Арановском из Конституционного суда
- Продажа Сбербанка, Колчак и Тухачевский, Платошкин
- Об Израиле, Трампе и компромиссах за наш счет
- О выходе Великобритании из Евросоюза
- Кто и зачем фальсифицирует историю
- Пандемия «гретологии» как фактор мировой экономики
- Эпидемия кoрoнoвируcа из Китая и поправки в Конституцию России
- Путин и конституционная реформа
- Иран и украинский Боинг. «Неизвестные снайперы»
- Иран против США, международное право и фальсификаторы истории
Источник: https://nstarikov.ru/novyj-mirovoj-krizis-2020-i-uroki-istorii-114138