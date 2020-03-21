Новый мировой кризис 2020 и уроки истории

Сегодняшний кризис протекает сразу в четырех областях: внешняя экономика, внутренняя экономическая система, эпидемия коронавируса. К этому добавляется политические изменения в России, стартовавшие в январе 2020 года. Падение стоимости нефти, следом – падение рубля.

Вообще, все происходящее напоминает Комендантский час в Ницце – кто мог бы на Западе себе это представить ещё несколько месяцев назад? Сейчас это реальность.

Пустые улицы, остановленная экономическая жизнь.

Очень скоро начнутся неизбежные банкротства. Безработица, разорение, кризис.

А сейчас уже хаос в головах. Беспокойство, которым охвачены миллиарды. Страх будущего. Понятный привычный мир исчез за несколько недель. Тихо, без видимой причины. Причина то – невидимая. Да, и возможно, рукотворная.

Это значит, что кто-то перевел исторические стрелки на новый этап. Это – не прогресс. Это новый этап. Речь не о развитии, речь об изменениях.

Такие же изменения мир переживал в 1914 и 1939 году. Для нашей страны есть немного иные даты: 1917 и 1941.

Что общего между 2020 и 1917?

Какие исторические уроки так и не выучены нами?

Об этом очередной выпуск моего видеоблога.

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P.S. Предыдущие выпуски видеоблога:

Источник: https://nstarikov.ru/novyj-mirovoj-krizis-2020-i-uroki-istorii-114138