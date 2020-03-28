О мерах, предложенных президентом России

Ситуация в экономике, сложившаяся в результате эпидемии коронавируса, требует неотложных мер помощи. Без помощи государства дальнейшее сидение дома, прекращение покупок, заказов, полетов – то есть остановка львиной доли экономической жизни грозит банкротствами и массовыми увольнениями. Что в свою очередь ещё более приведет к падению платежеспособного спроса в нашей стране.

Объявив следующую неделю выходной, президент России В.В. Путин рассказал о целом ряде мер поддержки субъектов экономики.

Что они из себя представляют?

Подробности в новом выпуске моего видеоблога.

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