О мерах, предложенных президентом России
Ситуация в экономике, сложившаяся в результате эпидемии коронавируса, требует неотложных мер помощи. Без помощи государства дальнейшее сидение дома, прекращение покупок, заказов, полетов – то есть остановка львиной доли экономической жизни грозит банкротствами и массовыми увольнениями. Что в свою очередь ещё более приведет к падению платежеспособного спроса в нашей стране.
Объявив следующую неделю выходной, президент России В.В. Путин рассказал о целом ряде мер поддержки субъектов экономики.
Что они из себя представляют?
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Источник: https://nstarikov.ru/o-merah-predlozhennyh-prezidentom-rossii-114257