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Госдума в приоритетном порядке примет законы по мерам из обращения Путина.

19:31. 25 марта 2020 26 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что Госдума в приоритетном порядке примет законодательные решения, необходимые для реализации мер, предложенных президентом России Владимиром Путиным в обращении в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
 
Госдума в приоритетном порядке примет законы по мерам из обращения Путина
  • РИА Новости

«Все необходимые для реализации поручений президента России законодательные меры мы обсудим завтра на дополнительном заседании Совета Госдумы, чтобы в приоритетном порядке выйти на их рассмотрение на следующей неделе», — приводит РИА Новости слова Володина.

Он отметил, что Госдума на следующей неделе будет работать в режиме пленарных заседаний, для того чтобы решить поставленные задачи.

Ранее Путин выступил с обращением к россиянам в связи с ситуацией с коронавирусом. Глава государства объявил нерабочей неделю с 28 марта по 5 апреля, а также озвучил ряд мер для поддержки граждан, малого и среднего бизнеса. RT вёл прямую трансляцию.

 

Источник: https://russian.rt.com/russia/news/731791-gosduma-zakony-putin

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