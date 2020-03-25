Госдума в приоритетном порядке примет законы по мерам из обращения Путина.

Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что Госдума в приоритетном порядке примет законодательные решения, необходимые для реализации мер, предложенных президентом России Владимиром Путиным в обращении в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

«Все необходимые для реализации поручений президента России законодательные меры мы обсудим завтра на дополнительном заседании Совета Госдумы, чтобы в приоритетном порядке выйти на их рассмотрение на следующей неделе», — приводит РИА Новости слова Володина.

Он отметил, что Госдума на следующей неделе будет работать в режиме пленарных заседаний, для того чтобы решить поставленные задачи.

Ранее Путин выступил с обращением к россиянам в связи с ситуацией с коронавирусом. Глава государства объявил нерабочей неделю с 28 марта по 5 апреля, а также озвучил ряд мер для поддержки граждан, малого и среднего бизнеса. RT вёл прямую трансляцию.