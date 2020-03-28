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Кому нужна новая «великая депрессия»

22:14. 28 марта 2020 159 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

На наших глазах мир изменился за несколько недель – за несколько месяцев «коронавируса» он изменится ещё больше. Мир стал другим. Так уже было – в августе 1914 года мир необратимо изменился, но окружающие поймут это только через несколько лет. В сентябре 1939 года было тоже самое. Но там были войны – а без войны мир изменился в 1929 году, когда и началась та самая «великая депрессия». Между прочим, именно тот искусственно созданный экономический сверхкризис под названием «великой депрессии» стал прологом к страшной войне.

Люди не хотят воевать, когда жизнь хорошая и достойная. Куда проще натравить их друг на друга в условиях страха и хаоса.

Сегодня произошел слом образа жизни, который формировался десятилетиями. Общество потребления, основанное на «круговороте» денег в результате бесконечных покупок товаров, услуг, продуктов, отпуска и всякой ерунды друг у друга (при производстве всего этого «где-то») рухнул за считанные дни.

И это обрушение сделано сознательно.

Не нужно быть прорицателем, чтобы предсказать последствия недель и месяцев, когда никто ни у кого ничего не покупает, так как сидит дома. И вообще – не до этого. Мир останавливается, тот мир, который строился с 1945 года, и в который нас включили в 1991 году.

Нет покупок – нет оборота средств – нет прибыли – нет денег на зарплаты – увольнения – ещё большее падение спроса – ещё больше увольнений – и так далее.

Далее – вниз.

Подчеркиваю – речь идет не об экономике России, а о мировой – в которой мы лишь часть. Со своими специфическими проблемами, которые лишь усугубляют общие ИСКУССТВЕННО созданные проблемы.

Тот факт, что мировые меры борьбы с эпидемией «положат на бок» мировую экономику вполне очевидная вещь. Вы верите, что мировые банкиры, которые легко организовывали мировые войны, вдруг стали человеколюбивыми и готовы разрушить свой мир из-за страха перед вирусом?

Нет, кризис и есть их цель. Хаос, война, революция – оружие доллара.

Мы не знаем достоверно происхождение коронавируса, но в любом случае эта зараза стала инструментом обрушения целого мира.

В этой ситуации задача России – выстоять, удержаться. Принцип тот же, что был в предыдущих двух мировых войнах. Рухнешь, как в 1917 году – тебя потом будут делить, разрушать и за твой счет решать массу накопившихся проблем. Устоишь, как в 1941 году – кризис это ещё и окно возможностей. Возможностей для усиления и изменения баланса сил в мире.

В этом суть. Все остальное – лишь декорации.

Обо всем этом речь в новом выпуске видеоблога.

 

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P.S. Предыдущие выпуски видеоблога:

Источник: https://nstarikov.ru/komu-nuzhna-novaja-velikaja-depressija-114289

Метки: блог, Видео

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