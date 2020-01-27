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Умер исполнительный директор ВОЗ Питер Салама

10:48. 27 января 2020 206 просмотров 2 коммент. Опубликовал:

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ТАСС, 24 января. Исполнительный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) австралиец Питер Салама, курировавший вопрос обеспечения всеобщего охвата медицинскими услугами, умер в возрасте 51 года. Об этом сообщил в пятницу генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Глубоко опечален внезапным уходом из жизни моего коллеги и друга доктора Питера Саламы. Наши глубочайшие соболезнования семье, коллегам и друзьям Питера", - написал Гебрейесус в своем Twitter. В распространенном в Женеве заявлении он отметил: "Пит олицетворял все самое лучшее, что есть в ВОЗ и Объединенных Нациях - профессионализм, приверженность делу и сострадание. Наши сердца разбиты".

ВОЗ выразила глубокое сочувствие и соболезнования семье Саламы, его друзьям и коллегам. У него остались жена и трое детей.

Салама, врач-эпидемиолог по профессии, пришел в ВОЗ в 2016 году. До этого он 14 лет проработал на различных должностях в Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ), был сотрудником организаций "Врачи без границ" и Concern Worldwide в ряде стран Азии и Африки.

Источник: https://tass.ru/obschestvo/7598257

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 12596 7654
    Maleos 27 января 2020 в 13:37

    Бедолага… Но такова “селяви”: кто следует “рекомендациям” ВОЗ – долго не живёт…

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  • 4439 3645
    Мирослава 27 января 2020 в 14:50

    Врачи к сожалению умирают раньше своих пациентов.О чём это говорит? Не верьте врачам и уж точно не вверяйте в их руки свою жизнь.Профессор Неумывакин называл Министерство Здраоохранения “министерством здравоЗахоронения”.Они денежки зарабатывают, а больной пусть сам как хочет: выздоравливать или нет.

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