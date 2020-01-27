Умер исполнительный директор ВОЗ Питер Салама

ТАСС, 24 января. Исполнительный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) австралиец Питер Салама, курировавший вопрос обеспечения всеобщего охвата медицинскими услугами, умер в возрасте 51 года. Об этом сообщил в пятницу генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Глубоко опечален внезапным уходом из жизни моего коллеги и друга доктора Питера Саламы. Наши глубочайшие соболезнования семье, коллегам и друзьям Питера", - написал Гебрейесус в своем Twitter. В распространенном в Женеве заявлении он отметил: "Пит олицетворял все самое лучшее, что есть в ВОЗ и Объединенных Нациях - профессионализм, приверженность делу и сострадание. Наши сердца разбиты".

ВОЗ выразила глубокое сочувствие и соболезнования семье Саламы, его друзьям и коллегам. У него остались жена и трое детей.

Салама, врач-эпидемиолог по профессии, пришел в ВОЗ в 2016 году. До этого он 14 лет проработал на различных должностях в Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ), был сотрудником организаций "Врачи без границ" и Concern Worldwide в ряде стран Азии и Африки.

Источник: https://tass.ru/obschestvo/7598257