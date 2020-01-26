Военная приемка. «Бережок». БМП против танка

У этой машины романтическое имя и жесткий характер. Когда-то она была простой БМП-2. Сегодня – безжалостный истребитель танков и джихад-мобилей. Этот выпуск «Военной приёмки» посвящен модернизированной БМП-2 с боевым модулем «Бережок». Ее главное отличие от старой – новейшее боевое отделение. Вооружение – четыре ракеты «Корнет», 30-миллиметровая пушка, гранатомет и пулемет. Чтобы показать на что способен этот аппарат, съемочная группа «Военной приемки» отправится в Кубинку, в научно-исследовательский центр бронетанковой техники, где «Бережок» проходит государственные испытания. Зрители телеканала «Звезда» впервые в эфире увидят проверку его орудий на реальной технике. Сначала будет стрельба в движении по танку, потом – в движении из гранатомета, далее – из пушки, из пулемета. В завершении «Бережок» сам встанет под удар сначала – ударной волны условного ядерного взрыва, затем – крупнокалиберного снаряда.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Whi_dWyQymQ