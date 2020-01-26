Умер Чаплин
20:06. 26 января 2020 318 просмотров 3 коммент. Опубликовал: feedmatic
Внезапно умер Чаплин.
Смерть настигла его даже более внезапно, чем Доренко.
Просто присел на скамейку у храма и умер https://twitter.com/E1SK5IMIUsUj83N/status/1221469024334307328. Говорят, остановка сердца.
Покойный был зоологическим антикоммунистом и законченным мракобесом (причем его даже из РПЦ фактически погнали), плюс требовал от народа различных покаяний за всякое, так что особых сожалений по поводу его ухода не имеется.
В качестве напоминания для возможных плакальщиков:
Я с огромным уважением отношусь к Гайдару, его окружению, люди из которого часто приходили в мой храм. Некоторые до сих пор приходят. Мы общаемся, вместе молимся. У них тогда амплитуда возможностей была действительно очень маленькая. Средств в распоряжении было мало, если говорить об экономике. Реформаторов 90-х ругать сейчас легко. В свое время я сказал господину Гозману на одном из приемов в Кремле, что их реформы были недостаточно радикальными. Нужно было сразу прикрыть все советские заводы, и через год, пока еще не был исчерпан фонд народного доверия, вас – это я Гозману говорю – может быть, и выгнали бы из страны. Зато была бы решена проблема уничтожения нежизнеспособной промышленности. (с) Всеволод Чаплин
Остатки нежизнеспособной советской промышленности еще живут, а вот господин Чаплин – нет.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5595073.html
Обязательно позвоню друзьям, отметим… Надеюсь Черти уже его поджаривают…
А это кто?
Дохнут и коммуниЗды и антикоммунизды.
Воздух чище становится
ну это две личности прицерковно-либеральных -смирнов и чаплин -сибариты,но откровенно сдавали церковь ,как институт.