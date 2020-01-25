100 секунд назад: Стрелка «часов Судного дня» приблизилась к гибели человечества

«Часы Судного дня» — это такой виртуальный механизм, стрелки (часовая и минутная) которых передвигаются вручную — они показывают вероятность глобального ядерного конфликта в зависимости от ситуации и напряженности в мире. Сейчас «часы», которым до «полуночи» на протяжении трех последних лет оставалось две минуты, убыстрили ход на 20 секунд, оставив человечеству лишь 100 секунд на выживание. Когда часы пробьют двенадцать раз — наступит мировой ядерный катаклизм и бой этих «курантов» уже мало кто услышит.

Изобретение этих «часов» принадлежит журналу «Бюллетень ученых-атомщиков», который издается Чикагским университетом (США) и их отсчет начался с 1947 года, на заре ядерной эпохи. Тогда до глобальной катастрофы стрелки выставили за 7 минут и за последующие годы они меняли положение 24 раза. Максимально «конец света» был отодвинут в 1991 году — на целых 17 минут. Это когда между СССР и США был подписан договор о сокращении стратегических вооружений. Наступил конец «холодной войны». Потом «часы» только набирали ход, хотя и колебались периодически то в одну, то в другую сторону. В итоге счет пошел уже на секунды. И сейчас стрелки поставлены на 1:40 — сто секунд. Рекордное малое время для «финиша» за все последние десятилетия.

Известность «часы Судного дня» приобрели не только благодаря публикациям в СМИ, но и из-за реальной опасности применения ядерного оружия, способного привести к глобальной мировой катастрофе. К ним стали более внимательно присматриваться и «сверять» по ним время. Точность движения «стрелок» порой вызывает сомнения, но и в ориентировании в ходе мировых событий «ученым-атомщикам» не откажешь. Нынешнее убыстрение связано с неспособностью мировых лидеров противостоять вероятным угрозам войны, прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРМСД) между Россией и США (инициаторами разрыва стали именно США). Упоминается также усиление напряженности между США и Ираном, отсутствие прогресса по ядерному разоружению Северной Кореи. Вероятным разрывом договора СНВ-3 (опять же по инициативе Вашингтона). Продолжающейся неспособностью бороться с изменением климата. Усугубление глобальных проблем информационной войны в киберпространстве, спланированных кампаний по дезинформации в интернете. В общем, поводов для перевода стрелок «часов Судного дня» более чем предостаточно.

Но вот заметим, «часики”-то эти американские. И отмеряют именно свой ход «ядерного апокалипсиса». Можно предположить, что в Главном штабе российских РВСН тоже есть свои «особые часы», которые отмеряют уровень потенциальных опасностей, в том числе и о вероятности ядерного нападения со стороны не совсем дружественных стран. Там свои «тик-так ходики», которые тоже отмеряют секунды для того, чтобы предотвратить вероятность атаки и нанести гарантированное возмездие, в том числе при помощи системы ответного удара «Периметр», которая самостоятельно запустит все имеющиеся ядерные боеголовки даже без участия человека. Минобороны РФ об этих «часах» предпочитает не распространятся, но о них-то хорошо известно и Пентагону.

Разница во времени — понятие относительное. И если сегодня утром в Москве 24 января было на часах, скажем, 09:40, то в Вашингтоне 01:40. Разница в 8 часов, и это не время до начала ракетных обстрелов, а лишь в часовых поясах. Время по Гринвичу (GMT) тоже «отстает» от московского на 3 часа, но секунды совпадают. Собственно, а что значат нынешние 100 секунд, которые остались во всем мире до глобальной катастрофы?

— Глобальная ядерная война, как таковая, исключается в отношении между основными странами из «ядерного клуба», обладающих подобным оружием массового уничтожения, среди которых можно назвать США, Россию и Китай, — считает политолог Александр Зимовский. — По той простой причине, что и Вашингтон, и Москва, и Китай прекрасно осознают последствия такого конфликта. И тот же американский президент Трамп, говоря о вероятности превентивных ядерных ударов, прекрасно осознает, какими могут быть ответные меры со стороны России или Китая, которые способны стереть США с лица Земли, а заодно и половину мира, оставшаяся же часть планеты просто задохнется от последствий неминуемой «ядерной зимы». И обладатели ядерного оружия прекрасно осознают эту ответственность и понимают, что ударить первыми, еще не значит победить.

Нынешнее уменьшение времени «часов Судного дня» до ста секунд не связывается напрямую с вероятностью ядерного конфликта между Россией и США, или США и Китая. Это очень крупные «игроки». А вот среди тех, кто может стать катализатором для мировой катастрофы может стать Иран, который располагает ядерными технологиями и легко может их использовать в военных целях. Еще один «индекс смерти» на планете — это КНДР. Но вы обратили внимание, как резко президент Трамп изменил тональность высказываний в отношении Ким Чен Ына, после того, как Северная Корея показала возможности своих баллистических ракет с ядерными боеголовками? А ведь доподлинно не известно, смогут ли северокорейские ракеты долететь до США, но вот до Японии, и расположенных там американских баз, очень даже могут. Последствия — это уже ракетная перестрелка с участием Китая, а потом и России. И вот тут все «часы» остановятся.

Еще один потенциальный источник для наступления «Судного дня» — затяжной конфликт между Пакистаном и Индией, которые обладают ядерными вооружениями. Противоборствующие стороны его к применению не заявляют, но в случае чьего-то превосходства вполне могут извлечь «ядерную дубинку». А тут и Китай рядом, который давно подозрительно посматривает на Индию в своих территориальных претензиях. В общем, тоже потенциальный сюжет для начала третьей мировой войны.

Если сделать своеобразный мониторинг «часов Судного дня», то их стрелки отклонялись большей частью в ту или иную сторону из-за действий США и СССР (России). Первые «три минуты мира» были потеряны из-за испытаний Советским Союзом в 1949 году своей первой ядерной бомбы. Спустя четыре года, в 1953-м, убавилась еще минута — из-за испытаний США и СССР термоядерных бомб. Именно две эти страны в большинстве случаев влияли на ход приближения «часов» к нулевой отметке «зеро», к «ядерной полуночи». Периодически «стрелочниками» становились и Китай, Индия, Пакистан, Иран, КНДР, но основным «индексом» всегда оставались именно российско-американские отношения и, соответственно, взаимные подозрения.

Убавив сейчас двадцать секунд на «часах Судного дня», подводя стрелки к «ядерной полуночи», США дают понять, что остерегаются именно российской ядерной угрозы — как ответной меры на неконтролируемое американское ядерное оружие.

Виктор Сокирко

Источник: http://voicesevas.ru/news/49592-100-sekund-nazad-strelka-chasov-sudnogo-dnya-priblizilas-k-gibeli-chelovechestva.html