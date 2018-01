В. Авагян: Часы апокалипсиса

​25 января 2018 г. ученое сообщество в Вашингтоне перевели Стрелки Часов Судного дня на 30 секунд ближе к «ядерной полуночи». Руководитель американского журнала The Bulletin of the Atomic Scientists Рейчел Бронсон объявила на пресс-конференции в Вашингтоне, что теперь часы показывают 23:58, то есть до «ядерной полуночи» осталось всего две минуты. Как указывается в журнале, мировые лидеры не смогли эффективно реагировать на угрозы ядерной войны и климатических изменений, делая мировую ситуацию более опасной, чем год назад.Напомним, что Часы Судного дня — это проект журнала Чикагского университета «Бюллетень ученых-атомщиков», начатый в 1947 году создателями первой американской атомной бомбы, чтобы через образ Апокалипсиса и ядерного взрыва передать угрозу для человечества и планеты. Решение о переводе минутной стрелки принимается ежегодно на совете директоров журнала с участием приглашенных экспертов, среди которых 18 лауреатов Нобелевской премии.Мы сползаем в катастрофу и это всем очевидно. Не всем очевидно другое очевидное (если присмотреться): причины. Главной причиной катастрофы является планетарный либерализм.Вы мне скажите, дорогие мои читатели, может я говорю что-то сложное или сомнительное?Нормальная жизнь есть соблюдение нормы как снизу, так и сверху. Когда человек получает свою норму – ровно столько, сколько ему положено, и не больше, и не меньше…На этом построен принцип законности. На этом возникала в древние ещё времена государственность, как таковая. Наконец, на этом выстроена человеческая цивилизация. И что тут непонятного?!Нельзя брать чужого… Тебе государством и обществом, по правилам науки, по проверяемым расчётам – отведено твоё, на которое ты имеешь право. Всё остальное сверх твоего – чужое и прав на него ты не имеешь…ЕРЕВАН, 23 января. /АРКА/. В Международном валютном фонде заявили о том, граждане развитых стран мира утратили доверие к представителям политических элит из-за растущего экономического неравенства. С таким заявлением на пресс-конференции МВФ на Всемирном экономическом форуме в Давосе выступил главный экономист фонда Морис Обстфельд.В своем выступлении он отметил, что, несмотря на восстановление экономики развитых стран, доверие к властям развитых стран снизилось, во многом из-за обострения социального неравенства. Главный экономист МВФ также отметил, что проблема неравенства остро стоит и в развивающихся странах и может также иметь негативные последствия в будущем, если не будет решена.Это так трудно понять?! Конечно, первобытный человек, который, к счастью, не имел ядерного оружия – просто брал всё, что ему нравилось. Например, смотрит в речке рыба – бац острогой и съел. И даже мысли не имел, спрашивать где-то у кого-то – а можно ли эту рыбу сожрать?Или идёт по лесу, видит: олень. Метнул копьё и пронзил. Мясо съел, из шкуры одежду пошил. И никого не спрашивает: можно ли?Но такой первичной приватизацией занимался ПЕРВОБЫТНЫЙ человек, понимаете?! Это только ему было непонятно – что прежде чем жрать, нужно спросить разрешения… Потом, как только появились закон, государство и цивилизация – всякое потребление стало нормированным.А что такое норма? Это сама жизнь! Если вам дают меньше нормы – вы умираете. Вам не хватает белков, жиров, углеводов, крыши над головой, температуры в помещении и т.п. И вы гибнете.А если вы берёте больше нормы? Значит – умирает кто-то другой, по соседству с вами. Вы нахапали себе гору благ, а ему не хватает. И он получает меньше нормы. И умирает.А вам пофиг, потому что вы либерал, и думаете – “каждый сам за себя”, как в первобытной саванне…Ну да, там так. Закон джунглей. Но у джунглей нет ядерного оружия, понимаете?! Нельзя закон джунглей перенести без изменений в XXI век, в век космоса и атома, КАК ЭТО СДЕЛАЛИ РЫНОЧНЫЕ ЛИБЕРАЛЫ!Чтобы не было бойни и геноцидов – нужно определиться с нормой и неукоснительно ею обеспечивать. Тогда и требования дать сверх нормы будут расцениваться обществом, как аморальные и пресекаться самой толпой. Получил своё – отойди…А если его нет, своего? Что хапнешь – то твоим и будет? Тогда давка и ходынка, и кровь, и ужас… Каждый лезет по головам отовариваться, известно, что на всех не хватит… Прождёшь в стороне – попросту умрёшь.Азарт охватывает того, кому улыбнулась удача: ещё, ещё! Как хорёк в курятнике, он душит и душит, сам не зная, зачем, ведь не съесть, не унести… Но разве азарт спрашивает логику?!В этой борьбе, ведущейся между людьми и народами – постепенно утрачивается представление о разрешённых приёмах. Чинный бокс быстро превращается в тюремную драку без правил. Начинают бить конкурента всем, что под руку подвернётся… И однажды этим предметом окажется ядерное оружие, понимаете?! Это же неизбежно, если не остановить ЛИБЕРАЛЬНУЮ ВАКХАНАЛИЮ АНОМИИ, в которой нет ни нижней, ни верхней планки потребления и обогащения.Как упырь, высасывая из людей последние соки, ты строишь себе многоэтажный дом, потом дворец, потом небоскрёб в сто этажей… И вместе с этажами растёт в окружающих ненависть к тебе. Чем больше этажей ты на себя записал – тем страшнее будет расправа над тобой и твоими потомками…Человек обеспеченный может унять в себе агрессию и договориться мирно, даже если чувствует несправедливость. Но человек, который всего лишён, смирившийся с мыслью, что всё равно погибает, и ничего при ЭТОЙ власти не получит – теряет миролюбие с математической неизбежностью.Давка при НЕОПРЕДЕЛЁННОМ РАСПРЕДЕЛЕНИИ всех и всяческих благ и возможностей, неограниченность личных наслаждений, как и личных страданий – устраняют закон, государственность и цивилизацию. И не только из окружающего быта. Но и в душе человеческой. Там не остаётся места ни закону, ни государству, ни цивилизованным отношениям. Там только одно воспалённое: “бей, хватай, тащи, не зевай!”…Государства ведут себя так же, как и люди в чёрную годину приватизации. Те, кто хотят мира – стоят за нерушимость границ, протестуют против страшного зла, прикрывающего амбиции уголовщины – СЕПАРАТИЗМА. Но, кто хочет войны – покрывает сепаратизм. А тогда война уже неизбежна…В 1989 году существовали СССР и США. Они могли жить в мире и совершать совместные полёты в Космос. Но США расчленили СССР из жадности и одержимости доминировать. Жители Донецка или Луганска, Харькова или Одессы – родились в одной стране, а за ночь оказались совсем в другой. Их, по сути, похитили террористы украинизма… Так украинский сепаратизм заложил основы будущей кровавой войны, идущей сегодня…Вы посмотрите, как хищники отталкивают друг друга в Сирии… Государство ещё живо, законное правительство ещё не свергнуто – но не дожидаясь этого, американские и турецкие хищники вваливаются на чужую территорию без спроса, грызут её, да к тому же и друг на друга огрызаются… Турецкие самолёты убили американских военных! И Турция и США члены НАТО – они союзники. Между ними война?!Но в 1989 году США и СССР тоже были союзниками. Не помогло. Как может обойтись без большой войны в мире, где границы более не имеют никакого значения? Никто и никогда не сможет смириться с США, которые государства создают по своему капризу, и ликвидируют тоже по своему капризу. Те, у кого отбирают ВСЁ – будут драться ВСЕМ, что под руку подвернётся.Однажды подвернётся ядерная ракета…Часы ядерной полночи близки к апокалипсису. Это и немудрено, учитывая, что либеральная вакханалия хаотического перераспределения благ, создающая ежедневно толпы новых богачей и новых нищих, отменила и законность, и государственность, и все те нормы, на которых строилась человеческая цивилизация.Мы оказались в мире ненормальном, но обладающем ядерным оружием. В этом мире нам не положено ничего – кроме того, что мы сами отвоюем… И другие рассуждают так же, подтягивая оружие поближе: “своего не отдадим, чужое – отберём”…Апокалипсис совсем рядом. Вас что-то удивляет? Меня – нет…

Источник: nashaplaneta.su