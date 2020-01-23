«Святые девяностые». Часть 4. 1994. Государственный визит королевы Елизаветы II в Россию



01. 17 октября. Королева Елизавета II в аэропорту Хитроу перед отправлением в историческую поездку в Россию



04. 17 октября. Королева Елизавета II и российский вице-премьер Олег Сосковец осматривают почетный караул в московском аэропорту Внуково в первый день своего визита



05. 17 октября. Королева осматривает почетный караул в аэропорту Внуково в Москве



06. 17 октября. Королева Елизавета II со своим мужем, герцогом Эдинбургским, после осмотра почетного караула в московском аэропорту Внуково



08. 17 октября. Королева Елизавета II и герцог Эдинбургский присоединяются к российскому президенту и его жене Наине, чтобы посмотреть балет «Жизль» в Большом театре



12. 17 октября. Королева Елизавета с Борисом Ельциным в Большом театре



14. 18 октября. Королева Елизавета II и принц Филипп осматривают Москву



15. 18 октября. Патриарх Московский Алексий II и королева Елизавета II в Успенском соборе Московского Кремля



16. 18 октября. Королева Елизавета II выходит из Успенского собора с Борисом Ельциным и патриархом Алексием II во время утреннего осмотра достопримечательностей российской столицы



17. 18 октября. Королева и герцог Эдинбургский с Борисом Ельциным и его супругой Наиной во Владимирском зале Кремлевского дворца на банкете в честь королевы



19. 18 октября. Общий вид главного стола на государственном банкете в Грановитой палате в Кремле



20. 18 октября. Королева Елизавета II выступает с речью на банкете в Грановитой палате в Кремле.



21. 18 октября. Королева Елизавета II и Борис Ельцин обмениваются улыбками, когда королева произносит речь во время банкета



22. 18 октября. Борис Ельцин присоединяется к тосту Королевы во время банкета в Кремле



23. 19 октября. Королева Елизавета II беседует с духовенством, когда она прибывает в Англиканскую церковь Святого Андрея



24. 19 октября. Королева Елизавета II улыбается, неся цветы и покидая церковь Святого Андрея



25. 19 октября. Королева Елизавета II получает открытку от двух маленьких детей, когда она покидает церковь Святого Андрея в последний день своего визита в российскую столицу



26. 19 октября. Королева Елизавета II разговаривает с детьми



27. 20 октября. Королева Елизавета II и герцог Эдинбургский во время посещения Эрмитажа восхищаются коляской 18-го века, которую использовали Петр и Екатерина Великие



28. 20 октября. Шлюпка с королевской яхты везет королеву и герцога Эдинбургского по Неве из Эрмитажа в Петропавловскую крепость



29. 20 октября. На Пискаревском кладбище



32. 20 октября. Королева Елизавета II стоит рядом с президентом России Борисом Ельциным после банкета на Королевской яхте



Источник: https://humus.livejournal.com/7043019.html