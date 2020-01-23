«Святые девяностые». Часть 4. 1994. Государственный визит королевы Елизаветы II в Россию
01. 17 октября. Королева Елизавета II в аэропорту Хитроу перед отправлением в историческую поездку в Россию
04. 17 октября. Королева Елизавета II и российский вице-премьер Олег Сосковец осматривают почетный караул в московском аэропорту Внуково в первый день своего визита
05. 17 октября. Королева осматривает почетный караул в аэропорту Внуково в Москве
06. 17 октября. Королева Елизавета II со своим мужем, герцогом Эдинбургским, после осмотра почетного караула в московском аэропорту Внуково
08. 17 октября. Королева Елизавета II и герцог Эдинбургский присоединяются к российскому президенту и его жене Наине, чтобы посмотреть балет «Жизль» в Большом театре
12. 17 октября. Королева Елизавета с Борисом Ельциным в Большом театре
14. 18 октября. Королева Елизавета II и принц Филипп осматривают Москву
15. 18 октября. Патриарх Московский Алексий II и королева Елизавета II в Успенском соборе Московского Кремля
16. 18 октября. Королева Елизавета II выходит из Успенского собора с Борисом Ельциным и патриархом Алексием II во время утреннего осмотра достопримечательностей российской столицы
17. 18 октября. Королева и герцог Эдинбургский с Борисом Ельциным и его супругой Наиной во Владимирском зале Кремлевского дворца на банкете в честь королевы
19. 18 октября. Общий вид главного стола на государственном банкете в Грановитой палате в Кремле
20. 18 октября. Королева Елизавета II выступает с речью на банкете в Грановитой палате в Кремле.
21. 18 октября. Королева Елизавета II и Борис Ельцин обмениваются улыбками, когда королева произносит речь во время банкета
22. 18 октября. Борис Ельцин присоединяется к тосту Королевы во время банкета в Кремле
23. 19 октября. Королева Елизавета II беседует с духовенством, когда она прибывает в Англиканскую церковь Святого Андрея
24. 19 октября. Королева Елизавета II улыбается, неся цветы и покидая церковь Святого Андрея
25. 19 октября. Королева Елизавета II получает открытку от двух маленьких детей, когда она покидает церковь Святого Андрея в последний день своего визита в российскую столицу
26. 19 октября. Королева Елизавета II разговаривает с детьми
27. 20 октября. Королева Елизавета II и герцог Эдинбургский во время посещения Эрмитажа восхищаются коляской 18-го века, которую использовали Петр и Екатерина Великие
28. 20 октября. Шлюпка с королевской яхты везет королеву и герцога Эдинбургского по Неве из Эрмитажа в Петропавловскую крепость
29. 20 октября. На Пискаревском кладбище
32. 20 октября. Королева Елизавета II стоит рядом с президентом России Борисом Ельциным после банкета на Королевской яхте
Королева Елизавета приняла в наследство успешную белую империю, а оставляет после себя смердящую мультирасовую помойку…
При фотосъёмке цифровой камерой группы людей, при одинаковом освещении, у одних зрачки глаз светятся, у других нет. Кто-нибудь анализировал причину этого?