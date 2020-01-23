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«Святые девяностые». Часть 4. 1994. Государственный визит королевы Елизаветы II в Россию

09:08. 23 января 2020 110 просмотров 2 коммент. Опубликовал:


01. 17 октября. Королева Елизавета II в аэропорту Хитроу перед отправлением в историческую поездку в Россию


04. 17 октября. Королева Елизавета II и российский вице-премьер Олег Сосковец осматривают почетный караул в московском аэропорту Внуково в первый день своего визита


05. 17 октября. Королева осматривает почетный караул в аэропорту Внуково в Москве


06. 17 октября. Королева Елизавета II со своим мужем, герцогом Эдинбургским, после осмотра почетного караула в московском аэропорту Внуково


08. 17 октября. Королева Елизавета II и герцог Эдинбургский присоединяются к российскому президенту и его жене Наине, чтобы посмотреть балет «Жизль» в Большом театре


12. 17 октября. Королева Елизавета с Борисом Ельциным в Большом театре


14. 18 октября. Королева Елизавета II и принц Филипп осматривают Москву


15. 18 октября. Патриарх Московский Алексий II и королева Елизавета II в Успенском соборе Московского Кремля


16. 18 октября. Королева Елизавета II выходит из Успенского собора с Борисом Ельциным и патриархом Алексием II во время утреннего осмотра достопримечательностей российской столицы


17. 18 октября. Королева и герцог Эдинбургский с Борисом Ельциным и его супругой Наиной во Владимирском зале Кремлевского дворца на банкете в честь королевы


19. 18 октября. Общий вид главного стола на государственном банкете в Грановитой палате в Кремле


20. 18 октября. Королева Елизавета II выступает с речью на банкете в Грановитой палате в Кремле.


21. 18 октября. Королева Елизавета II и Борис Ельцин обмениваются улыбками, когда королева произносит речь во время банкета


22. 18 октября. Борис Ельцин присоединяется к тосту Королевы во время банкета в Кремле


23. 19 октября. Королева Елизавета II беседует с духовенством, когда она прибывает в Англиканскую церковь Святого Андрея


24. 19 октября. Королева Елизавета II улыбается, неся цветы и покидая церковь Святого Андрея


25. 19 октября. Королева Елизавета II получает открытку от двух маленьких детей, когда она покидает церковь Святого Андрея в последний день своего визита в российскую столицу


26. 19 октября. Королева Елизавета II разговаривает с детьми


27. 20 октября. Королева Елизавета II и герцог Эдинбургский во время посещения Эрмитажа восхищаются коляской 18-го века, которую использовали Петр и Екатерина Великие


28. 20 октября. Шлюпка с королевской яхты везет королеву и герцога Эдинбургского по Неве из Эрмитажа в Петропавловскую крепость


29. 20 октября. На Пискаревском кладбище


32. 20 октября. Королева Елизавета II стоит рядом с президентом России Борисом Ельциным после банкета на Королевской яхте

Источник: https://humus.livejournal.com/7043019.html

Метки: история, Ленинград, Москва, Россия, фото

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 24700 21492
    Вячеслав 23 января 2020 в 10:23

    Королева Елизавета приняла в наследство успешную белую империю, а оставляет после себя смердящую мультирасовую помойку…

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    1
  • 4343 3347
    Иванович 23 января 2020 в 11:15

    При фотосъёмке цифровой камерой группы людей, при одинаковом освещении, у одних зрачки глаз светятся, у других нет. Кто-нибудь анализировал причину этого?

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