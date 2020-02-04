«Святые девяностые». Часть 5. 1995. Вып.2
24 марта. Православный священник за 20 баксов окропляет святой водой новый автомобиль «Лада», только что проданный в салоне одного из московских дилеров
8 января. Женщина держит плакат с карикатурой на президента России Бориса Ельцина, во время демонстрации коммунистов против военных действий в Чечне
11 января. Вячеслав Антонович Марычев, депутат Государственной думы 1-го созыва от фракции ЛДПР, держит плакат с критикой Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Сергея Ковалева
22 января. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Сергей Ковалев и российский экономист и политик Егор Гайдар принимают участие в акции протеста у здания Федеральной службы контрразведки Российской Федерации
1 марта. Убийство Владислава Листьева
23 марта. Российский последователь секты Аум Синрикё во время медитации
20 апреля. Две женщины в московском вытрезвителе
11 июня. Солдаты проверяют мускулы культуристки Юлии Стефанович после того, как она выиграла Кубок России по бодибилдингу в Москве
8 августа. Российские бизнесмены и банкиры несут гроб Ивана Кивелиди на Ваганьковском кладбище в Москве
Иван Харлампиевич Кивелиди — российский предприниматель, банкир, председатель президиума объединения «Круглый стол бизнеса России». Считался одним из богатейших людей России.
Погиб в результате умышленного отравления сильнодействующим нервно-паралитическим отравляющим веществом, это было первое в России убийство посредством подобной технологии.
9 сентября. Владимир Вольфович изволит гневаться
13 сентября. В Москве неизвестный выстрелил из гранатомета в посольство США (Новинский бульвар, 21). Граната попала в стену на уровне шестого этажа и взорвалась.Следователи ищут осколки гранаты.
1 октября 2000 года сотрудники МУРа и ФСБ задержали 40-летнего москвича Сергея Гаврюшина, заместителя директора одной из авторемонтных фирм, подозреваемого в осуществлении теракта. При обысках у Гаврюшина обнаружено большое количество литературы по минно-взрывному делу, стрелковому оружию, рукопашному бою, а также целое собрание книг, названия которых говорят сами за себя: При осмотре квартиры Гаврюшина было обнаружено много комплектов камуфляжной формы, орденов и медалей, брошюр по минно-взрывному делу, боевым искусствам, а также литература откровенно экстремистского толка. Названия брошюр говорят сами за себя: «Десионизация», «Кровавый Октябрь», «Масонство и русская революция», «Пятая колонна в России», «Зловещий заговор», «Азбука русского национализма», «Еврейство»…
Октябрь. Выступление Геннадия Зюганова
26 ноября. Похороны фигуриста Сергея Гринькова
20 ноября 1995 года во время тренировки на льду американского Лейк-Плэсида Сергею стало плохо, и он потерял сознание. Гриньков скончался практически на месте, помощь немедленно прибывших медиков была уже бесполезна. Причиной смерти был назван обширный инфаркт
29 ноября. Председатель Государственной Думы Иван Рыбкин стоит в центре за гробом на похоронах в Чите депутата Государственной Думы Сергея Маркидонова.
Убит во время предвыборной кампании 26 ноября 1995 года в Петровске-Забайкальском Читинской области своим пьяным охранником. После убийства охранник покончил с собой