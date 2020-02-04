«Святые девяностые». Часть 5. 1995. Вып.2



24 марта. Православный священник за 20 баксов окропляет святой водой новый автомобиль «Лада», только что проданный в салоне одного из московских дилеров



8 января. Женщина держит плакат с карикатурой на президента России Бориса Ельцина, во время демонстрации коммунистов против военных действий в Чечне



11 января. Вячеслав Антонович Марычев, депутат Государственной думы 1-го созыва от фракции ЛДПР, держит плакат с критикой Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Сергея Ковалева



22 января. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Сергей Ковалев и российский экономист и политик Егор Гайдар принимают участие в акции протеста у здания Федеральной службы контрразведки Российской Федерации



Февраль. Московские моржи



1 марта. Убийство Владислава Листьева



23 марта. Российский последователь секты Аум Синрикё во время медитации



20 апреля. Две женщины в московском вытрезвителе



11 июня. Солдаты проверяют мускулы культуристки Юлии Стефанович после того, как она выиграла Кубок России по бодибилдингу в Москве



8 августа. Российские бизнесмены и банкиры несут гроб Ивана Кивелиди на Ваганьковском кладбище в Москве

Иван Харлампиевич Кивелиди — российский предприниматель, банкир, председатель президиума объединения «Круглый стол бизнеса России». Считался одним из богатейших людей России.

Погиб в результате умышленного отравления сильнодействующим нервно-паралитическим отравляющим веществом, это было первое в России убийство посредством подобной технологии.



9 сентября. Владимир Вольфович изволит гневаться



13 сентября. В Москве неизвестный выстрелил из гранатомета в посольство США (Новинский бульвар, 21). Граната попала в стену на уровне шестого этажа и взорвалась.Следователи ищут осколки гранаты.

1 октября 2000 года сотрудники МУРа и ФСБ задержали 40-летнего москвича Сергея Гаврюшина, заместителя директора одной из авторемонтных фирм, подозреваемого в осуществлении теракта. При обысках у Гаврюшина обнаружено большое количество литературы по минно-взрывному делу, стрелковому оружию, рукопашному бою, а также целое собрание книг, названия которых говорят сами за себя: При осмотре квартиры Гаврюшина было обнаружено много комплектов камуфляжной формы, орденов и медалей, брошюр по минно-взрывному делу, боевым искусствам, а также литература откровенно экстремистского толка. Названия брошюр говорят сами за себя: «Десионизация», «Кровавый Октябрь», «Масонство и русская революция», «Пятая колонна в России», «Зловещий заговор», «Азбука русского национализма», «Еврейство»…



Октябрь. Выступление Геннадия Зюганова



12 ноября. День на Горбушке



26 ноября. Похороны фигуриста Сергея Гринькова

20 ноября 1995 года во время тренировки на льду американского Лейк-Плэсида Сергею стало плохо, и он потерял сознание. Гриньков скончался практически на месте, помощь немедленно прибывших медиков была уже бесполезна. Причиной смерти был назван обширный инфаркт



29 ноября. Председатель Государственной Думы Иван Рыбкин стоит в центре за гробом на похоронах в Чите депутата Государственной Думы Сергея Маркидонова.

Убит во время предвыборной кампании 26 ноября 1995 года в Петровске-Забайкальском Читинской области своим пьяным охранником. После убийства охранник покончил с собой



Источник: https://humus.livejournal.com/7062261.html