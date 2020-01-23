О любви….К Родине.

В Послании Президента была одна вещь, которая меня сильно зацепила. Его слова о Служении. Служение подразумевает не просто работу от сих до сих и добросовестное исполнение обязанностей в рамках должностной инструкции. Это труд с полной отдачей, без оглядки на время, здоровье, когда все силы бросаешь на выполнение поставленных задач.

Разве возможно Служение без Любви? В данном случае, можно ли служить стране, которую не любишь? Или любишь... кусочками. Там люблю, тут симпатизирую, а тут - ненавижу. И вспомнился мне давний эпизод из жизни семьи.

Польша. Начало 90х. Как примерная хозяйка, вечером выношу мусорное ведро в огромный контейнер во дворе. Не как у нас сейчас, квадратный бак. А что то типа вагонетки на колесиках. Опрокидываю ведро и... над краем мусорника поднимается голова человека.. Местный бедолага пришел поискать что то годное в негодном месте. Я растерянно извиняюсь, не ожидала, не посмотрела и т.д.

Поляк тоже просит прощения и... начинает выражать СОЧУВСТВИЕ.

"Вы скоро уезжаете, мне очень жаль вас, пани! Ведь из нашей прекрасной Польши вы возвращаетесь в ужасную Россию"

Меня, как ведром кипятка обдало.. Нищий, с серым лицом, тощий польский бомж ЖАЛЕЕТ меня. Жену специалиста высокого класса, хорошо оплачиваемого и по евромеркам.

Ни слова плохого в адрес своей страны. Непринужденно так, с сознанием собственной правоты. Так погано стало на душе. Еще тогда, когда вакханалия принижения России еще не достигла апогея, в смятении и тревоге, я подумала, что все идет не так...

Часто я вспоминала того поляка. И сейчас, глядя на протестующих айфонщиков на площадях Москвы, на своих сытых протестунов - студентов, которым все плохо, читая некоторых Ашевцев, вспоминаю нищего старика, который, снимая с головы очистки из моего мусорного ведра, говорил мне о Прекрасной Польше.

Ведь от граждан других стран не услышишь слов ненависти и презрения не только по отношению к родным странам, но и от эмигрантов, прибывших туда. Американцы не каются за войны, развязанные во всем мире, за миллионы убитых индейцев, японцев в лагерях, Хиросиму. Бельгийцы не хают свою страну, хотя в роли колонизаторов они были звери почище англосаксов. Немцы признают вину, но помои на Германию не льют. Англичане, торговавшие не только неграми, но и белыми, утопившие в крови и ограбившие полмира, просто уверены в святости Великобритании.

А мы?

Нет сорта дерьма, не брошенного в лицо в России. И что самое плохое - выросло поколение профессиональных очернителей. Уже и не замечают, как везде Родину нашу сопровождают мелкие пинки. У Великих наших ищут пакостные черты и черточки. Учительница истории в школе представляет Ивана Грозного, как сумасшедшего сыноубийцу. И все. А что такое наша страна без Сибири? Некрупная средняя такая страна.

Или транслируется лютый бред талантливого поэта - "Я Родину свою люблю, но государство ненавижу". Логики у поэта может и не быть. Но у того, кто это ПЕРЕСКАЗЫВАЕТ она должна быть? Не стала бы наша Родина такой могучей и прекрасной без сильного государства. Не нравится поэту государство, которое осмелилось спросить, на какие шиши пи..ит , живет без официальной работы.

Многие камрады на этом прекрасном ресурсе занимаются шельмованием, кто советского периода, кто имперского, кто нынешнего. Мне кажется, для них Россия - способ самоудовлетворения. Когда читаю опусы, очерняющие СССР, все Шариков вспоминается: "Шлюха была моя бабушка". Пока мне хорошо - и страна прекрасна. Свели со двора у прадедушки корову - дерьмо страна. Этакий местечковый, кормушечный взгляд на Родину.

Невозможно любить маму только за молодость, красоту и здоровье. Родина наша знала в своей истории взлеты и падения. Но и взлеты, и падения были великими. И нельзя дробить историю на кусочки по принципу "нравится - не нравится". Она непрерывна. Нельзя из одного льва сделать сто пушистых кошечек. Не станет льва, не появится кошек. Нельзя отторгнуть из нашей истории кусок или какие то фигуры. Они все БЫЛИ. Они все - НАШИ. Святослав, Грозный, Скуратов, Петр Первый и все последующие, Ленин, Сталин, Горбачев и Ельцын. Никого не выбросишь. Даже Власова и Солженицына. Можно только выводы сделать.

Огромного уважения нам не хватает к нашей России и ее истории. Почему китайцы не ухахатываются над грузовиками воробьев? Не стебутся над домнами на заднем дворе крестьянского дома? Не презирают прадедов за тонны потребленного опиума?

Наша страна совершенно уникальна. Она прекрасна. Народ наш удивителен. Какая еще страна внесла цивилизационный вклад во все области? В культуру, науку, промышленность. У нас все есть - тончайшая по смыслам литература, философия, научные школы мирового значения, не побоюсь этого слова, балет, драма. Спорт. Блестящие военные победы. Мы никогда не были очень большим по численности народом. По эффективности - да. Другой народ за сотую часть наших достижений от восторга и гордости бы лопнул.

Мы сами себя не любим, что ли? Подумать только - самая северная страна кормит хлебом и мясом те регионы, где снимают 2-3 урожая в год. У нас коровы живут лучше штатовских бомжей. Те на открытом воздухе процветают, наши коровки - в отапливаемых домиках))

B мае 1846 г. Джон Криттенден, выступая с речью перед конгрессом Соединенных Штатов, заявил:

«Я надеюсь, что моя страна окажется правой; однако я буду стоять на ее стороне, права она или не права».

Информационные атаки, шельмование России со стороны врагов и подмахивание им со стороны наших граждан не безобидны. Идет охота на наших умных, здоровых, БЕЛЫХ, детей. Из страны - помойки с кровавым неправедным прошлым уехать легко.

Из великой страны с удивительной историей великих свершений и побед ехать некуда. Потому что нет страны прекрасней, потому что надо пахать, чтобы быть достойными тех, кто жил здесь до нас. Чтобы сделать больше и лучше. Чтобы СЛУЖИТЬ ей не за страх, а за совесть. Любить и нежить свою Россию.

Источник: https://aftershock.news/?q=node/825605