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Великий Дом Сэта.

10:01. 20 января 2020 127 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

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Бог Сэт имеет разные имена.  Звучание имени связано с особенностями египетского языка, в котором использовались только согласные буквы. Весь жреческий язык построен так, что огласовка является самым важным элементом в произношении и именно секреты огласовок были тайным знанием жрецов, которое никогда не передавалось наружу. Таким образом имя Сэт трактуется и как Сэтх, и как Сутэх и как Сута. Наиболее близкое фонетическое звучание к кредо Сэта это имя Саттакх.

 

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Сэт является коренным богом Египта, самим его телом и самой его сутью. По сути - это бог этих Земель, что и следует из перевода его имени с древнеегипетского.

 

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Сэт входил в Гелиопольскую девятку богов, что соответствует идее девяти координаторов, по схеме которой был создан древний эгрегор Египта. Девять основных играющих сил, каждая сила имеет выражение в качестве, плотности проявления и каждая сила формирует кредо и ипостась бога во всех его проявлениях.

 

 

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Таким образом, каждый из богов является прямым проводником и ипостасью одной из системных сил, на которых стоит это мир и от взаимодействия этих сил между собой зависит настоящее  и  будущее Договора.

Кредо Сэта - это бог пустыни, песчаных бурь, неутолимой ярости, абсолютного зла, любого вида смерти и глобальных разрушений.

 

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Суть Сэта -  это управление Хаосом. По титуляру он является Властелином Хаоса, то есть содержит в себе позицию, фиксацию и знание по структурированию Хаоса, по контролю мировой Энтропии. В древнеегипетской мифологии он представлен нам Богом Хаоса.

 

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Однако в более древних мифах Сэт указан как сподвижник и защитник самого бога Ра. Со сподвижником более менее ясно, но вот защитник, этот титул вызывает много вопросов. Ни один бог не являлся защитником самого Ра, да и не от чего защищать всемогущего величественного и единого Ра (Проявление Абсолюта).

 

Сэт также является покровителем царской власти фараона, и именно поэтому все имена фараонов обязательно содержали приставку Сэти. Множество фараонов изначально брали полное имя Сэти, особенно во времена активности жрецов бога Сэта.

 

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Сэт почитался на землях Египта всегда, почитался именно за его функцию защиты этой земли, за возможность существовать в лоне этой земли, пользуясь всеми ее дарами. Египет безусловно и однозначно на протяжении всей свой долгой истории, служил богу Ра. Наступали времена, когда дому Сэта придавали только негативное значение, но даже в эти времена Сэту служили тайно в городах, созданных почитать славу его. Одним из примеров таких городов является город Танис и Омбос.

 

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Словом Омбос называется ареал распространения эгрегора дома Сэта, это объединенные  территории, находящиееся под властью этого канала. В древние времена это были достаточно большие территории, сейчас это ограниченные ареалы в дельте Нила и в южной части Египта.  Там безусловно чувствуются следы это специфической энергии этого канала. 

 

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Сэта обозначали в виде звероформы неизвестного многоликого животного, то ли это шакал, то ли осел, то ли свинья. Он даже не оставил нам своего истинного облика, вероятно, являясь все время в разных ликах, отражая свое хаотическое происхождение. Но всегда имел один признак - красные горящие глаза, прожигающие смотрящего на него.

 

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По описаниям этот Великий дом олицетворял боевого мага со странными свойствами. И действительно, этот бог имеет ярко выраженную индивидуальность и характера и проявлений. Его ментальный профиль непостижим.

 

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Именно он, вот с такими необычными характеристиками личности,  единственный, кто может противостоять Мраку. Олицетворением Мрака в древнеегипетской мифологии является  змей Апоп, некая иная разумная форма существования, который  вводит пространство в изначальное состояние Хаоса, то есть аннигилирует структуру. С точки зрения логики вполне естественно, если Сэт, властелин Хаоса занимается своей прямой работой, упорядочивает Хаос.

 

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Гораздо позже, в период среднего царства Сэта демонизировали, противопоставив Гору. Создав иллюзию противоборства Света и Тьмы.  Сэту искусственно с помощью жрецов был создав имидж проявления мирового зла, черной магии, разрушений и смерти.

Однако все это нужно рассматривать только с точки зрения межэгрегориальных взаимодействий домов друг с другом. К самой личности Сэта это не имеет никакого отношения.

История их противостояния и борьбы за власть описывает много коллизий, а также применение достаточно сильного оружия. Позже, когда бог Гор одержал победу в этом противостоянии, Египет был поделен на две сферы влияния, ровно пополам, территории подвластные каналу Сэта и территории подвластные каналу Гора. Договор о территориальной принадлежности был заключен в городе Бахудетт, близ современного Эдфу, и скреплен печатями истины дома Тота, которые установили невозможность нарушить данное соглашение. Однако именно Бахуддет является анклавом Мрака, и основная причина почему там построен храм противоположного бога, бога солнца Гора, это сбалансировать проявление темной силы Омбоса, ослабив его таким образом.

 

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При реальных угрозах эгрегору Египта две ипостаси силы сливались, происходило объединение великих домов Сэта и Гора, образовывая единое существо другого порядка, которое называлось Херувим. 

 

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Данных, указывающих на то, что Сэт с Гором объединялись, нет ни в одном источнике. Но по суммарным данным качеств двух каналов, Херувим обладал возможностями намного превосходящими кого-либо из египетских богов.

Возможно он являлся существом, имеющим в себе качества иного существа относительно этого Логоса. 

 

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Тексты пирамид, являющиеся на данный момент единственными достоверными кусками из книги Тота, указывают на то, что и Сэт и Гор, являются покровителями Власти, неся в себе качество абсолютной власти  4 Аркана.

Сэт первым носил этот титул и по наследству передал его Гору. Сочетание имен Сэт и Гор, в древнеегипетском языке формирует иероглиф Власть и читается как Царь (Владыка Земель).

 

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Сет является покровителем Верхнего Египта и ВСЕХ пустынь, окружающих Египетское Царство. Все форпосты, крайние точки эгрегора обозначены на карте древнего Египта Храмами Сэта. Как известно, Египет весь окружен пустыней. А пустыня место весьма специфическое. Там размыт договор, а временами вообще отсутствует. Это создает условие для возможности создания альтернативной реальности.

 

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 С концом Древнего царства культ Сэта постепенно демонизировался из великого защитника Ра в злое могущественное божество, не утратившее при этом своих первоначальных функций.

Именно среднее и новое царство постепенно отодвинуло дом Сэта и его жрецов от власти, в итоге потеряв и власть и землю.

Однако, это все мифология древнего Египта и видоизмененное отображение остатков древних знаний, от  первоначально сложившегося на этой территории магического эгрегора (второе поселение Атлантов, период реставрации).

 

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Утраченные знания жрецов дома Сэта закрыли информацию об истинном содержании Великого дома и о его древней магии.

 

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Стоит сказать, что история Сэта началась задолго до описанных мифологией событий и мифология по сути описывала слепки реально происходивших событий, трактуя их через взаимодействие сил в эгрегоре и взаимодействия значимости событий для самого эгрегора.

 

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Личная история Сэта как мага постатлантического периода начинается даже не в Стигии, доегипетском государстве, а в пустыне. Он дитя пустыни, ее душа, ее суть. Бескрайняя пустыня -  это его среда, из которой он создан. 

 

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Стоит отметить, что после периода его жизни, когда он прошел обучение у аборигенов пустыни, Сэту удалось создать прототип государства, где магия, технологии и техномагия, стали основой эгрегора.

 

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Эгрегор, созданный им, не является Египтом ни в одном из его видов и носит отдельное название Стигия.

 

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Много позже этих событий Дом Сэта представлял из себя серьезную исследовательскую лабораторию по исследованию миров, отражений, порталов. Но само понятие Дом Сэта - это обозначение эгрегора этой личности, сам Сэт в этом доме не присутствовал.

 

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Понятие Дом Сэта, да и вообще любое понятие Дом, обозначает сложившийся эгрегор. И эгрегор, как система верований или как договор, сложился вокруг личности.

Ментал этой личности представляет из себя настройки, через которые идет системный поток. Этот поток на территории образует тело эгрегора: канал бога, храм, жрецов, жреческую школу, жреческие знания и людей включенных в эту систему верования.

 

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Нужно понимать, что канал бога и сам Бог - это разные вещи. За любым богом стоит реальная личность. Именно личность включена в шимоту (генератор чистого качества), канал бога является распределителем, дом в этой схеме является трансформатором. Трансформатор и генератор - это совсем не одно и тоже.

 

Работая с личностью напрямую, есть возможность помимо чистого навыка этой монады

(магичность ) завзаимодействовать с местом дерева сиферот,  куда включен сам бог. 

 

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Дом Сэта оставил нам в наследство полные данные от техномагии, на основе которой выстроен постмагический эгрегор древнеегипетского царства:

 

Псионика.

 

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Полные данные о внешних контактах Земли с иными цивилизациями (включая каталог цивилизаций и каталог звездных карт).

 

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Технические знания о системе Порталов во внешние Миры.

 

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Технология создания горизонтальных порталов.

 

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Данные об инженерном сооружении под названием Большие Врата. 

 

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Лаборатория по созданию рас

 

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Лаборатория по созданию промежуточных существ (включая бестиарий).

 

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Магия пустыни (ифриты, разумные машины и искусственные существа пустыни)

 

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Самое понятие Магия Смерти. Книга Некрономикон.

 

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Некромантия как узкий магический  специалитет по магии Смерти.

 

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Магический специалитет по Демонологии.

 

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Магический специалитет по вызывательной Магии

 

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Жреческий дом Сэта

 

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Зодчество дома Сэта

 

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Принципы модуляции территорий

 

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Технологии работы с Источником

 

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Магический специалитет по Боевой магии

 

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Создание источника темной материи

 

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Технические данные об использовании антиматерии в боевой магии

 

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Наиболее интересной темой для изучения адептами  является система Врата и Боевая магия.

 

Сама история дома Сэта феноменальна. Это поистине Великое знание, это ключевое знание, на котором зиждется Весь эгрегор, и это самое интересное, что есть в Египте.

 

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Источник: http://atlantidacenter.ru/index.php?/topic/236-velikii-dom-seta/

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