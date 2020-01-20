Великий Дом Сэта.

Бог Сэт имеет разные имена. Звучание имени связано с особенностями египетского языка, в котором использовались только согласные буквы. Весь жреческий язык построен так, что огласовка является самым важным элементом в произношении и именно секреты огласовок были тайным знанием жрецов, которое никогда не передавалось наружу. Таким образом имя Сэт трактуется и как Сэтх, и как Сутэх и как Сута. Наиболее близкое фонетическое звучание к кредо Сэта это имя Саттакх.

Сэт является коренным богом Египта, самим его телом и самой его сутью. По сути - это бог этих Земель, что и следует из перевода его имени с древнеегипетского.

Сэт входил в Гелиопольскую девятку богов, что соответствует идее девяти координаторов, по схеме которой был создан древний эгрегор Египта. Девять основных играющих сил, каждая сила имеет выражение в качестве, плотности проявления и каждая сила формирует кредо и ипостась бога во всех его проявлениях.

Таким образом, каждый из богов является прямым проводником и ипостасью одной из системных сил, на которых стоит это мир и от взаимодействия этих сил между собой зависит настоящее и будущее Договора.

Кредо Сэта - это бог пустыни, песчаных бурь, неутолимой ярости, абсолютного зла, любого вида смерти и глобальных разрушений.

Суть Сэта - это управление Хаосом. По титуляру он является Властелином Хаоса, то есть содержит в себе позицию, фиксацию и знание по структурированию Хаоса, по контролю мировой Энтропии. В древнеегипетской мифологии он представлен нам Богом Хаоса.

Однако в более древних мифах Сэт указан как сподвижник и защитник самого бога Ра. Со сподвижником более менее ясно, но вот защитник, этот титул вызывает много вопросов. Ни один бог не являлся защитником самого Ра, да и не от чего защищать всемогущего величественного и единого Ра (Проявление Абсолюта).

Сэт также является покровителем царской власти фараона, и именно поэтому все имена фараонов обязательно содержали приставку Сэти. Множество фараонов изначально брали полное имя Сэти, особенно во времена активности жрецов бога Сэта.

Сэт почитался на землях Египта всегда, почитался именно за его функцию защиты этой земли, за возможность существовать в лоне этой земли, пользуясь всеми ее дарами. Египет безусловно и однозначно на протяжении всей свой долгой истории, служил богу Ра. Наступали времена, когда дому Сэта придавали только негативное значение, но даже в эти времена Сэту служили тайно в городах, созданных почитать славу его. Одним из примеров таких городов является город Танис и Омбос.

Словом Омбос называется ареал распространения эгрегора дома Сэта, это объединенные территории, находящиееся под властью этого канала. В древние времена это были достаточно большие территории, сейчас это ограниченные ареалы в дельте Нила и в южной части Египта. Там безусловно чувствуются следы это специфической энергии этого канала.

Сэта обозначали в виде звероформы неизвестного многоликого животного, то ли это шакал, то ли осел, то ли свинья. Он даже не оставил нам своего истинного облика, вероятно, являясь все время в разных ликах, отражая свое хаотическое происхождение. Но всегда имел один признак - красные горящие глаза, прожигающие смотрящего на него. По описаниям этот Великий дом олицетворял боевого мага со странными свойствами. И действительно, этот бог имеет ярко выраженную индивидуальность и характера и проявлений. Его ментальный профиль непостижим. Именно он, вот с такими необычными характеристиками личности, единственный, кто может противостоять Мраку. Олицетворением Мрака в древнеегипетской мифологии является змей Апоп, некая иная разумная форма существования, который вводит пространство в изначальное состояние Хаоса, то есть аннигилирует структуру. С точки зрения логики вполне естественно, если Сэт, властелин Хаоса занимается своей прямой работой, упорядочивает Хаос. Гораздо позже, в период среднего царства Сэта демонизировали, противопоставив Гору. Создав иллюзию противоборства Света и Тьмы. Сэту искусственно с помощью жрецов был создав имидж проявления мирового зла, черной магии, разрушений и смерти. Однако все это нужно рассматривать только с точки зрения межэгрегориальных взаимодействий домов друг с другом. К самой личности Сэта это не имеет никакого отношения. История их противостояния и борьбы за власть описывает много коллизий, а также применение достаточно сильного оружия. Позже, когда бог Гор одержал победу в этом противостоянии, Египет был поделен на две сферы влияния, ровно пополам, территории подвластные каналу Сэта и территории подвластные каналу Гора. Договор о территориальной принадлежности был заключен в городе Бахудетт, близ современного Эдфу, и скреплен печатями истины дома Тота, которые установили невозможность нарушить данное соглашение. Однако именно Бахуддет является анклавом Мрака, и основная причина почему там построен храм противоположного бога, бога солнца Гора, это сбалансировать проявление темной силы Омбоса, ослабив его таким образом. При реальных угрозах эгрегору Египта две ипостаси силы сливались, происходило объединение великих домов Сэта и Гора, образовывая единое существо другого порядка, которое называлось Херувим. Данных, указывающих на то, что Сэт с Гором объединялись, нет ни в одном источнике. Но по суммарным данным качеств двух каналов, Херувим обладал возможностями намного превосходящими кого-либо из египетских богов. Возможно он являлся существом, имеющим в себе качества иного существа относительно этого Логоса.

Тексты пирамид, являющиеся на данный момент единственными достоверными кусками из книги Тота, указывают на то, что и Сэт и Гор, являются покровителями Власти, неся в себе качество абсолютной власти 4 Аркана.

Сэт первым носил этот титул и по наследству передал его Гору. Сочетание имен Сэт и Гор, в древнеегипетском языке формирует иероглиф Власть и читается как Царь (Владыка Земель).

Сет является покровителем Верхнего Египта и ВСЕХ пустынь, окружающих Египетское Царство. Все форпосты, крайние точки эгрегора обозначены на карте древнего Египта Храмами Сэта. Как известно, Египет весь окружен пустыней. А пустыня место весьма специфическое. Там размыт договор, а временами вообще отсутствует. Это создает условие для возможности создания альтернативной реальности.

С концом Древнего царства культ Сэта постепенно демонизировался из великого защитника Ра в злое могущественное божество, не утратившее при этом своих первоначальных функций.

Именно среднее и новое царство постепенно отодвинуло дом Сэта и его жрецов от власти, в итоге потеряв и власть и землю.

Однако, это все мифология древнего Египта и видоизмененное отображение остатков древних знаний, от первоначально сложившегося на этой территории магического эгрегора (второе поселение Атлантов, период реставрации).

Утраченные знания жрецов дома Сэта закрыли информацию об истинном содержании Великого дома и о его древней магии.

Стоит сказать, что история Сэта началась задолго до описанных мифологией событий и мифология по сути описывала слепки реально происходивших событий, трактуя их через взаимодействие сил в эгрегоре и взаимодействия значимости событий для самого эгрегора.

Личная история Сэта как мага постатлантического периода начинается даже не в Стигии, доегипетском государстве, а в пустыне. Он дитя пустыни, ее душа, ее суть. Бескрайняя пустыня - это его среда, из которой он создан.

Стоит отметить, что после периода его жизни, когда он прошел обучение у аборигенов пустыни, Сэту удалось создать прототип государства, где магия, технологии и техномагия, стали основой эгрегора. Эгрегор, созданный им, не является Египтом ни в одном из его видов и носит отдельное название Стигия. Много позже этих событий Дом Сэта представлял из себя серьезную исследовательскую лабораторию по исследованию миров, отражений, порталов. Но само понятие Дом Сэта - это обозначение эгрегора этой личности, сам Сэт в этом доме не присутствовал. Понятие Дом Сэта, да и вообще любое понятие Дом, обозначает сложившийся эгрегор. И эгрегор, как система верований или как договор, сложился вокруг личности. Ментал этой личности представляет из себя настройки, через которые идет системный поток. Этот поток на территории образует тело эгрегора: канал бога, храм, жрецов, жреческую школу, жреческие знания и людей включенных в эту систему верования. Нужно понимать, что канал бога и сам Бог - это разные вещи. За любым богом стоит реальная личность. Именно личность включена в шимоту (генератор чистого качества), канал бога является распределителем, дом в этой схеме является трансформатором. Трансформатор и генератор - это совсем не одно и тоже. Работая с личностью напрямую, есть возможность помимо чистого навыка этой монады (магичность ) завзаимодействовать с местом дерева сиферот, куда включен сам бог.

Дом Сэта оставил нам в наследство полные данные от техномагии, на основе которой выстроен постмагический эгрегор древнеегипетского царства:

Псионика.

Полные данные о внешних контактах Земли с иными цивилизациями (включая каталог цивилизаций и каталог звездных карт).

Технические знания о системе Порталов во внешние Миры.

Технология создания горизонтальных порталов.

Данные об инженерном сооружении под названием Большие Врата.

Лаборатория по созданию рас

Лаборатория по созданию промежуточных существ (включая бестиарий).

Магия пустыни (ифриты, разумные машины и искусственные существа пустыни)

Самое понятие Магия Смерти. Книга Некрономикон.

Некромантия как узкий магический специалитет по магии Смерти.

Магический специалитет по Демонологии.

Магический специалитет по вызывательной Магии

Жреческий дом Сэта

Зодчество дома Сэта

Принципы модуляции территорий

Технологии работы с Источником

Магический специалитет по Боевой магии

Создание источника темной материи

Технические данные об использовании антиматерии в боевой магии

Наиболее интересной темой для изучения адептами является система Врата и Боевая магия.

Сама история дома Сэта феноменальна. Это поистине Великое знание, это ключевое знание, на котором зиждется Весь эгрегор, и это самое интересное, что есть в Египте.

Источник: http://atlantidacenter.ru/index.php?/topic/236-velikii-dom-seta/