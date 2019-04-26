1913. 300-летие дома Романовых. Часть 1. Торжества в Костроме
16:15. 26 апреля 2019 Просмотров - 69 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Император Николай II, императрица Александра Федоровна направляются к месту закладки памятника 300-летие царствования дома Романовых; на руках дядьки – цесаревич Алексей
Гласные городской Думы в ожидании прибытия их Императорских величеств
Выход его Императорского величества с пристани на Царской ставке у Ипатьевского монастыря
Выход его Императорского величества из царской беседки
Царское место при церемонии закладки памятника в честь 300-летия дома Романовых
Закладка памятника в честь 300-летия дома Романовых
Императрица Александра Фёдоровна во время закладки памятника в честь 300-летия дома Романовых
Император Николай II, великие князья, великие княжны во время торжественного молебна в честь закладки памятника; в центре – 2-я слева – великая княжна Мария Павловна (старшая), 4-й слева – великий князь Андрей Владимирович
Великие княжны Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия и сопровождающие их лица у места закладки памятника 300-летия царствования дома Романовых; 3-я слева – великая княжна Мария Павловна (старшая); 4-й справа – великий князь Андрей Владимирович
Группа участников закладки памятника 300-летия царствования дома Романовых (слева направо): 1-й великий князь Кирилл Владимирович; 2-я – великая княгиня Елизавета Маврикиевна; 3-я – великая княгиня Мария Павловна (старшая)
Император Николай II, императрица Александра Федоровна проходят мимо группы священнослужителей после окончания церемонии закладки памятника 300-летия царствования дома Романовых
Император Николай II, императрица Александра Федоровна проходят мимо группы священнослужителей после окончания церемонии закладки памятника 300-летия царствования дома Романовых
Прохождение почетного караула от 13-го лейб-гренадерского Эриванского Его Величества полка пред Его Императорским Величеством
Его Императорское Величество обходит почетный караул от 13-го лейб-гренадерского Эриванского Его Величества полка
Прием духовенства в губернаторском саду
Прием депутации от населения Шунгенской Волости
Жители города приветствуют императора и императрицу, направляющихся к храму Воскресения на дебрях в экипаже
Великие княгини в экипаже у храма Воскресения на дебрях (слева направо): 1-я – великая княгиня Ксения Александровна; 2-я – великая княгиня Ольга Александровна
Император Николай II и императрица Александра Федоровна в экипаже у нового здания общества Красного Креста
Император Николай II, великие княжны Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия и сопровождающие их лица выходят из нового здания общества Красного Креста
Великие князья и великие княгини выходят из нового здания общества Красного Креста; на переднем плане – великий князь Петр Николаевич с супругой великой княгиней Милицей Николаевной
Император Николай II и императрица Александра Федоровна направляются в карете к Спасскому монастырю
Учащиеся гимназий и реальных училищ приветствуют императорскую семью, посетившую Костромскую выставку
Толпа народа провожает Государя Императора с Выставки
Выход с Костромской выставки
Выезд императора Николая II и императрицы Александры Фёдоровны из Костромы
Императорский кортеж следует к пристани
Отъезд Государя Императора и его Августейшей семьи
Меню торжественного обеда в честь 300-летия Дома Романовых
Такса на хлеб и чай, установленная на период торжеств,
Письмо Товарища Министра Внутренних Дел В.Ф. Джунковского костромскому губернатору П.П. Стремоухову о командировании в г. Кострому отряда Московской столичной полиции
Отношение заведующего выставкой Костромской губернской земской управы костромскому губернатору П.П. Стремоухову о разрешении дочери потомственного дворянина М.Г. Хомутовой, 9-ти лет, поднести подарок императрице Александре Федоровне.
Листок приходящего в дом, расположенный по линии проезда императорской семьи в дни празднования 300-летия Дома Романовых в Костроме
Билеты для пропуска в места посещения членов императорской семьи во время празднования 300-летия Дома Романовых в Костроме
Билет для входа к Зеленой башне Ипатьевского монастыря и к реке Костроме