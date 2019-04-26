1913. 300-летие дома Романовых. Часть 1. Торжества в Костроме

Император Николай II, императрица Александра Федоровна направляются к месту закладки памятника 300-летие царствования дома Романовых; на руках дядьки – цесаревич АлексейГласные городской Думы в ожидании прибытия их Императорских величествВыход его Императорского величества с пристани на Царской ставке у Ипатьевского монастыряВыход его Императорского величества из царской беседкиЦарское место при церемонии закладки памятника в честь 300-летия дома РомановыхЗакладка памятника в честь 300-летия дома РомановыхИмператрица Александра Фёдоровна во время закладки памятника в честь 300-летия дома РомановыхИмператор Николай II, великие князья, великие княжны во время торжественного молебна в честь закладки памятника; в центре – 2-я слева – великая княжна Мария Павловна (старшая), 4-й слева – великий князь Андрей ВладимировичВеликие княжны Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия и сопровождающие их лица у места закладки памятника 300-летия царствования дома Романовых; 3-я слева – великая княжна Мария Павловна (старшая); 4-й справа – великий князь Андрей ВладимировичГруппа участников закладки памятника 300-летия царствования дома Романовых (слева направо): 1-й великий князь Кирилл Владимирович; 2-я – великая княгиня Елизавета Маврикиевна; 3-я – великая княгиня Мария Павловна (старшая)Император Николай II, императрица Александра Федоровна проходят мимо группы священнослужителей после окончания церемонии закладки памятника 300-летия царствования дома РомановыхИмператор Николай II, императрица Александра Федоровна проходят мимо группы священнослужителей после окончания церемонии закладки памятника 300-летия царствования дома РомановыхПрохождение почетного караула от 13-го лейб-гренадерского Эриванского Его Величества полка пред Его Императорским ВеличествомЕго Императорское Величество обходит почетный караул от 13-го лейб-гренадерского Эриванского Его Величества полкаПрием духовенства в губернаторском садуПрием депутации от населения Шунгенской ВолостиЖители города приветствуют императора и императрицу, направляющихся к храму Воскресения на дебрях в экипажеВеликие княгини в экипаже у храма Воскресения на дебрях (слева направо): 1-я – великая княгиня Ксения Александровна; 2-я – великая княгиня Ольга АлександровнаИмператор Николай II и императрица Александра Федоровна в экипаже у нового здания общества Красного КрестаИмператор Николай II, великие княжны Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия и сопровождающие их лица выходят из нового здания общества Красного КрестаВеликие князья и великие княгини выходят из нового здания общества Красного Креста; на переднем плане – великий князь Петр Николаевич с супругой великой княгиней Милицей НиколаевнойИмператор Николай II и императрица Александра Федоровна направляются в карете к Спасскому монастырюУчащиеся гимназий и реальных училищ приветствуют императорскую семью, посетившую Костромскую выставкуТолпа народа провожает Государя Императора с ВыставкиВыход с Костромской выставкиВыезд императора Николая II и императрицы Александры Фёдоровны из КостромыИмператорский кортеж следует к пристаниОтъезд Государя Императора и его Августейшей семьиМеню торжественного обеда в честь 300-летия Дома РомановыхТакса на хлеб и чай, установленная на период торжеств,Письмо Товарища Министра Внутренних Дел В.Ф. Джунковского костромскому губернатору П.П. Стремоухову о командировании в г. Кострому отряда Московской столичной полицииОтношение заведующего выставкой Костромской губернской земской управы костромскому губернатору П.П. Стремоухову о разрешении дочери потомственного дворянина М.Г. Хомутовой, 9-ти лет, поднести подарок императрице Александре Федоровне.Листок приходящего в дом, расположенный по линии проезда императорской семьи в дни празднования 300-летия Дома Романовых в КостромеБилеты для пропуска в места посещения членов императорской семьи во время празднования 300-летия Дома Романовых в КостромеБилет для входа к Зеленой башне Ипатьевского монастыря и к реке Костроме

Источник: https://humus.livejournal.com/6586439.html