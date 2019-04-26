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1913. 300-летие дома Романовых. Часть 1. Торжества в Костроме

16:15. 26 апреля 2019 Просмотров - 69 Нет комментариев Опубликовал:


04. Император Николай II, императрица Александра Федоровна направляются к месту закладки памятника 300-летие царствования дома Романовых; на руках дядьки - цесаревич Алексей

Император Николай II, императрица Александра Федоровна направляются к месту закладки памятника 300-летие царствования дома Романовых; на руках дядьки – цесаревич Алексей

Гласные городской Думы в ожидании прибытия их Императорских величеств
Гласные городской Думы в ожидании прибытия их Императорских величеств

Выход его Императорского величества с пристани на Царской ставке у Ипатьевского монастыря
Выход его Императорского величества с пристани на Царской ставке у Ипатьевского монастыря

Выход императора из царской беседки
Выход его Императорского величества из царской беседки

Царское место при церемонии закладки памятника в честь 300-летия дома Романовых
Царское место при церемонии закладки памятника в честь 300-летия дома Романовых

Закладка памятника в честь 300-летия дома Романовых
Закладка памятника в честь 300-летия дома Романовых

Императрица Александра Фёдоровна во время закладки памятника в честь 300-летия дома Романовых
Императрица Александра Фёдоровна во время закладки памятника в честь 300-летия дома Романовых

05. Император Николай II, великие князья, великие княжны во время торжественного молебна в честь закладки памятника [300-летия царствования дома Романовых]; в центре - 2-я слева - великая княжна Мария Павловна (старшая), 4-й слева - великий князь Андрей В

Император Николай II, великие князья, великие княжны во время торжественного молебна в честь закладки памятника; в центре – 2-я слева – великая княжна Мария Павловна (старшая), 4-й слева – великий князь Андрей Владимирович

06. Великие княжны Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия и сопровождающие их лица у места закладки памятника [300-летия царствования дома Романовых]; 3-я слева - великая княжна Мария Павловна (старшая); 4-й справа - великий князь Андрей Владимирович; 4-я слев

Великие княжны Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия и сопровождающие их лица у места закладки памятника 300-летия царствования дома Романовых; 3-я слева – великая княжна Мария Павловна (старшая); 4-й справа – великий князь Андрей Владимирович


08. Группа участников закладки памятника 300-летия царствования дома Романовых (слева направо): 1-й великий князь Кирилл Владимирович; 2-я - великая княгиня Елизавета Маврикиевна; 3-я - великая княгиня Мария Павловна (старшая); 5-я - великая княгиня Милиц

Группа участников закладки памятника 300-летия царствования дома Романовых (слева направо): 1-й великий князь Кирилл Владимирович; 2-я – великая княгиня Елизавета Маврикиевна; 3-я – великая княгиня Мария Павловна (старшая)

07. Император Николай II, императрица Александра Федоровна проходят мимо группы священнослужителей после окончания церемонии закладки памятника 300-летия царствования дома Романовых

Император Николай II, императрица Александра Федоровна проходят мимо группы священнослужителей после окончания церемонии закладки памятника 300-летия царствования дома Романовых

11. Император Николай II, императрица Александра Федоровна проходят мимо группы священнослужителей после окончания церемонии закладки памятника 300-летия царствования дома Романовых

Император Николай II, императрица Александра Федоровна проходят мимо группы священнослужителей после окончания церемонии закладки памятника 300-летия царствования дома Романовых

Смотр войск
Прохождение почетного караула от 13-го лейб-гренадерского Эриванского Его Величества полка пред Его Императорским Величеством

Прохождение почетного караула от лейб-гвардейского Эриванского полка пред Его Императорским Величеством

Его Императорское Величество обходит почетный караул от лейб-гвардейского Эриванского полка
Его Императорское Величество обходит почетный караул от 13-го лейб-гренадерского Эриванского Его Величества полка

Прием духовенства в губернаторском саду
Прием духовенства в губернаторском саду

Прием депутации от населения Шунгенской Волости
Прием депутации от населения Шунгенской Волости

14. Жители города приветствуют императора и императрицу, направляющихся к храму Воскресения на дебрях в экипаже

Жители города приветствуют императора и императрицу, направляющихся к храму Воскресения на дебрях в экипаже

15. Великие княгини в экипаже у храма Воскресения на дебрях (слева направо): 1-я - великая княгиня Ксения Александровна; 2-я - великая княгиня Ольга Александровна

Великие княгини в экипаже у храма Воскресения на дебрях (слева направо): 1-я – великая княгиня Ксения Александровна; 2-я – великая княгиня Ольга Александровна

16. Император Николай II и императрица Александра Федоровна в экипаже у нового здания общества Красного Креста

Император Николай II и императрица Александра Федоровна в экипаже у нового здания общества Красного Креста

17. Император Николай II, великие княжны Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия и сопровождающие их лица выходят из нового здания общества Красного Креста

Император Николай II, великие княжны Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия и сопровождающие их лица выходят из нового здания общества Красного Креста

18. Великие князья и великие княгини выходят из нового здания общества Красного Креста; на переднем плане - великий князь Петр Николаевич с супругой великой княгиней Милицей Николаевной

Великие князья и великие княгини выходят из нового здания общества Красного Креста; на переднем плане – великий князь Петр Николаевич с супругой великой княгиней Милицей Николаевной

03. Император Николай II и императрица Александра Федоровна направляются в карете к Спасскому монастырю

Император Николай II и императрица Александра Федоровна направляются в карете к Спасскому монастырю

19. Учащиеся гимназий и реальных училищ приветствуют императорскую семью, посетившую Костромскую выставку

Учащиеся гимназий и реальных училищ приветствуют императорскую семью, посетившую Костромскую выставку

Толпа народа провожает Государя Императора с Выставки
Толпа народа провожает Государя Императора с Выставки

Выход с выставки
Выход с Костромской выставки

1913. Выезд императора Николая II и императрицы Александры Фёдоровны из Костромы
Выезд императора Николая II и императрицы Александры Фёдоровны из Костромы

12. Императорский кортеж следует к пристани

Императорский кортеж следует к пристани

Отъезд Государя Императора и его Августейшей семьи
Отъезд Государя Императора и его Августейшей семьи

Меню торжественного обеда в честь 300-летия Дома Романовых-01
Меню торжественного обеда в честь 300-летия Дома Романовых

Меню торжественного обеда в честь 300-летия Дома Романовых-02_0

Меню торжественного обеда в честь 300-летия Дома Романовых-03

Такса на хлеб и чай, установленная на период торжеств, г. Кострома
Такса на хлеб и чай, установленная на период торжеств,

Письмо Товарища Министра Внутренних Дел В.Ф. Джунковского костромскому губернатору П.П. Стремоухову о командировании в г. Кострому отряда Московской столичной полиции-01
Письмо Товарища Министра Внутренних Дел В.Ф. Джунковского костромскому губернатору П.П. Стремоухову о командировании в г. Кострому отряда Московской столичной полиции

Письмо Товарища Министра Внутренних Дел В.Ф. Джунковского костромскому губернатору П.П. Стремоухову о командировании в г. Кострому отряда Московской столичной полиции-02

Отношение заведующего выставкой Костромской губернской земской управы костромскому губернатору П.П. Стремоухову
Отношение заведующего выставкой Костромской губернской земской управы костромскому губернатору П.П. Стремоухову о разрешении дочери потомственного дворянина М.Г. Хомутовой, 9-ти лет, поднести подарок императрице Александре Федоровне.

Листок приходящего в дом, расположенный по линии проезда императорской семьи в дни празднования 300-летия Дома Романовых в Костроме.
Листок приходящего в дом, расположенный по линии проезда императорской семьи в дни празднования 300-летия Дома Романовых в Костроме

Билеты для пропуска в места посещения членов императорской семьи во время празднования 300-летия Дома Романовых в Костроме
Билеты для пропуска в места посещения членов императорской семьи во время празднования 300-летия Дома Романовых в Костроме

Билеты для пропуска в места посещения членов императорской семьи во время празднования 300-летия Дома Романовых в Костроме.-04

Билеты для пропуска в места посещения членов императорской семьи во время празднования 300-летия Дома Романовых в Костроме.1

Билеты для пропуска в места посещения членов императорской семьи во время празднования 300-летия Дома Романовых в Костроме.

Билет для входа к Зеленой башне Ипатьевского монастыря и к реке Костроме.
Билет для входа к Зеленой башне Ипатьевского монастыря и к реке Костроме

Источник: https://humus.livejournal.com/6586439.html

Метки: история, кострома, костромская губерния, Россия, фото

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