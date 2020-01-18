Славянская Греция по спагирической хронологии.
11:42. 18 января 2020 71 просмотр 3 коммент. Опубликовал: BlackCat
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Любовь неотделима от смирения. В любви ты находишь смирение и в смирении находишь любовь.
Славяне это национальность или вероисповедание? Славяне или словяне как правильно? Бог Слова имеет к ним отношение? Когда появилось первое упоминание о славянах? Есть ли карты с местом проживания славян? …
ХХI век – век цифровых знаний и электронных библиотек. Ищите ответы. Анализируйте.
Славяне термин ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ.
Славяне все говорящие на славянских языках ( первое жульничество это то какие языки к славянским принято относить)
Это офф.
А дальше каша.
Тюрко-славянские семиты это просто ЖЕСТЬ ))