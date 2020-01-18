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Славянская Греция по спагирической хронологии.

11:42. 18 января 2020 71 просмотр 3 коммент. Опубликовал:

СХСГ 1 СХСГ 2 СХСГ 3 СХСГ 4 СХСГ 5 СХСГ 6 СХСГ 7СХСГ 9 СХСГ 10СХСГ 8 СХСГ 11

Источник: https://cont.ws/@dmitrytrezubov2018/884063

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3 Комментария » Оставить комментарий


  • 221 93
    397 18 января 2020 в 11:55

    Славяне это национальность или вероисповедание? Славяне или словяне как правильно? Бог Слова имеет к ним отношение? Когда появилось первое упоминание о славянах? Есть ли карты с местом проживания славян? …

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    • 7963 3359
      BlackCat397 18 января 2020 в 12:07

      ХХI век – век цифровых знаний и электронных библиотек. Ищите ответы. Анализируйте.

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    • 13582 1028
      ХОХОЛ397 18 января 2020 в 12:16

      Славяне термин ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ.
      Славяне все говорящие на славянских языках ( первое жульничество это то какие языки к славянским принято относить)
      Это офф.
      А дальше каша.
      Тюрко-славянские семиты это просто ЖЕСТЬ ))

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