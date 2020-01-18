Родословие народов. Распространение потомков Иафета.

"Вот родословие сынов Ноевых: Сима, Хама и Иафета. После потопа родились у них дети. Сыны Иафета: Гомер, Магог, Мадай, Иаван, [Елиса,] Фувал, Мешех и Фирас. Сыны Гомера: Аскеназ, Рифат и Фогарма. Сыны Иавана: Елиса, Фарсис, Киттим и Доданим. От них населились острова народов в землях их, каждый по языку своему, по племенам своим, в народах своих" (Быт. 10, 1-5).

Перечисление потомков Иафета начинает таблицу народов. Итак, сперва необходимо посмотреть, насколько сохранилось воспоминание о нашем первопредке среди его потомков.

Само имя Иафет имеет два значения, которые, как нам уже приходилось говорить, несут в себе предсказание о дальнейшей судьбе его потомков, — «красота» и «распространение». И действительно, идеалом его потомков стало, с одной стороны, стремление к созданию прекрасного, иногда переходящего в отождествление красоты и праведности. Греки и римляне, германцы и русские, японцы и китайцы, индийцы и французы создали неповторяемые образцы изобразительного искусства.

Точно так же среди потомков Иафета живет неизменная тяга к масштабной географической экспансии: начиная со времен греческой колонизации и изначальной миграции индейцев и полинезийцев до походов Чингисхана и Александра Македонского. Русские поморы и английские колонизаторы одинаково подчинялись этому заданию потомков Иафета. Любопытно, что ни хамиты, ни большая часть семитов не смогли создать столь долговечных форм империй, которые смогли создать иафетиды. У других сыновей Ноя были и другие задачи.

Итак, Иафет — наш общий предок. Греки знали его как «Иапета», отца Прометея, которого родила Азия, и предка греков; арийцы считали его своим прародителем «Япети»: в индийской и корейской традиции его знают как «Праджа-пати» и почитают даже как бога. Однако при этом ни те, ни другие не забывают, что он является их физическим предком. «Иапету поклонялись в Киликии, бывшем доме Морских Людей». А «хроники ранних франков, ирландцев, бриттов, албанцев и многих других древнеевропейских этнических групп независимо друг от друга ведут происхождение своих народов от младшего сына легендарного первопредка, пережившего затопление всей Земли», которого чаще всего зовут Иафетом. Китайское племя миауцо называет его (имя передается как «Иах-фу») одним из трех сыновей Нуаха, переживших Потоп, от которого через Гомена(Гомера) и его жену Го-йонг происходит их собственный народ.

Апостол Павел также приводит пример Ноя, как образец веры: «ею осудил он (весь) мир, и сделался наследником праведности по вере» (Евр. 11:7).

О жизни его известно мало. Кроме того повествования Книги Бытия, которое рассказывает о его благочестии в отношении отца и называет семь его сыновей, мы не знаем о нем ничего. По преданию же, он еще до Потопа основал город Яффа (сейчас окраины Тель-Авива). По преданию, сообщенному нам византийским историком Георгием Кедриным перед своей кончиной, Ной отдал Иафету и его потомкам Европу. Иафет до конца своей жизни почитал Бога Творца, и потому Христос вместе с другими праведниками взял его в рай. Есть даже предание, что он на время воскрес вместе с другими святыми после смерти Господа (Мф. 27, 52-53). Церковь прославляет его память в неделю святых отец (ближайшее воскресение до Рождества Христова).

Святой праведный Иафет, моли Господа за потомков твоих по плоти!

Сим и Иафет покрывают Ноя Сим и Иафет покрывают Ноя

Итак, мы переходим к описанию расселения потомков его семи сыновей. Любопытно, что генетический анализ ДНК митохондрий показал, что практически все современные европейцы происходят всего от семи женщин. Мы видим, что библейская история находит себе частичное подтверждение в данных генетики. Считается, что семь этих женщин (которым даны условные имена) жили в следующих местах: Елена — на юге Франции, Ксения пришла на Запад с Кавказа, Урсула — из Греции, Ясмина — с Ближнего Востока, Тара — из северной Италии, Вельда — из Испании, а Какрина — из окрестностей Венеции.

ИАФЕТ (в 60 лет)

Первым сыном Иафета был Гомер («полный», «совершенный»). Его потомками являются киммерийцы, давшие имя Крыму. Они кочевали в Причерноморье, пока не были в VII в. до Р. X. выгнаны оттуда скифами (кстати, их близкими родственниками). До сих пор по обеим сторонам Керчинского пролива можно видеть остатки построенных ими валов. Переселившись на Ближний Восток, они завоевали Галатию, многократно сражались с Ассирией и Лидией. Их упоминают клинописные таблички Эсархаддона (681—668 гг. до Р. X.) и Ашурбанипала (ок. 660 г. до Р. X.) под именем «гимиррайя». Пророк Иезекииль говорит о том, что потомки Гомера обитают в пределах севера (Иез. 38, 6). Кроме того, от Гомера Иосиф Флавийпроизводит галатов, т. е. галлов — предков современных французов. Это отождествление подтверждают древние кельтские генеалогии, сохраненные Неннием в его у " Истории бриттов ". Так что большая часть кельтских народов происходит именно от Гомера. Часть его потомков отправились не в Европу, а на Дальний Восток. От него происходит народность миауцо (Южный Китай, провинция Гуанси), а также, возможно, сибирское племя кетов. От последних происходят ряд индейских племен в Северной Америке, переправившихся туда через Беренгов пролив (в то время там был перешеек). Генетический анализ показал, что, судя по митохондриальному ДНК, кельты, кеты и ряд индейских племен находятся в родстве.

Действительно, мы знаем, что киммерийцы кочевали в Великой Степи, простирающейся от Карпат до Монголии, как позднее это делали скифы и монголы, и потому отколовшиеся от них племена стали заселять и Китай, и Америку. Более того, генетический материал показал, что все американские индейцы от Канады до Тьерра-дель-Фуего могут вести свой род от четырех женщин. Таким образом, скорее всего, заселение Америки произошло очень быстро после разрушения вавилонской Башни, и его можно проследить от одного небольшого кочевого племени или четырех отдельных семей, скорее всего, иафетического происхождения.

У Гомера было три сына: Аскеназ, Рифат и Фогарма, давшие начало собственным народам. Наверняка у Гомера были и другие дети, но именно потому, что они не породили собственных народов, они не вошли в священный текст.

Итак, первенец Гомера — Аскеназ. Флавий говорит, что от него произошли асханазийцы, называемые греками регийцами. Общепринятым является представление, что он является предком ряда германских народов. Но, в первую очередь, Аскеназ — родоначальник скифов (их прямыми потомками являются осетины), получивших от него свое имя. Более того, от него же получили свое имя скотты(шотландцы), к нему возводят свои генеалогии короли Норвегии, Дании, а также англосаксы, норвежцы, исландцы. Потомком Аскеназа в 17-м поколении является Один (Воден), которого обожествили германские племена. Любопытно, что шесть независимых друг от друга генеалогий дает практически идентичный перечень имен. Причем языческие генеалогии считают Скифа(Сескеф, Сет, Скеф) сыном Ноя. Конечно, никакой христианский переписчик не мог написать такого, ибо и по Библии, и, к слову сказать, по преданию большинства народов у человека, пережившего Потоп, было лишь три сына. Билл Купер считал Скифа просто другим именем Иафета. Однако сами англосаксы и первые монахи-переписчики отличали их друг от друга. С другой стороны, то имя, которое приписывается сыну Скифа — Бедвиг, не совпадает с именем ни одного из сыновей Иафета. Более того, сам Аскеназ в ряде древних текстов прямо называется скифом. В чем же причина того, что он называется именно сыном Ноя? Думаю, дело в том, что древнее употребление слова «сын» означало часто и «юридически правомочный потомок» (ср. Мф. 1, 9).

Рифат — предок жителей Пафлагонии. Также от него происходят обитатели Рифейских гор, под которыми древнейшие авторы, видимо, подразумевали Карпаты. Но, думаю, что именно от Рифатапроисходят и угро-финские племена. Вероятно, именно потомки Рифата основали Аркаим и другие города юга Урала. Позднее некоторые его потомки спустились по великим северным рекам и стали предками палеоазиатов (ненцев, лопарей, саами, чукчей).

Фогарма — Армения и Грузия. Замечательно, что армяне, грузины и вообще кавказские племена еще и теперь возводят свое происхождение через какого-то Торгону от Гомера и называют себя «домом Горгона» или, как значится в Библии, Фогармы.

По Иосифу ФЛАВИЮ: Магог же положил начало тому народу, который от него получил название Магога, а ими (греками) именуется скифами.

Магог — монголы, гунны, готы, скифы, Кавказ, ирландцы. Вероятно, именно его почитали китайцы под именем «Ма-ван» (Владыка коней). Исидор Севильский пишет: «Несомненно, что племя готов очень древнее; некоторые возводят его происхождение к Магогу, сыну Иафета, судя об этом, по сходству последнего слога и заключая так, главным образом, из слов пророка Иезекииля».

Мадай — мидийцы, арийцы, сарматы и саки.

Фирас — фракийцы, франки, часть его потомков мигрировали в Центральную Азию, где положили начало тюркским народам. Фирасобожествлен под именем Гора.

Иаван («гибкий») — Иония, Бритты. Возможно, от него произошли корейцы (их прародитель Тангун был сыном Хвануна, внуком Хванина (Иавана?), правнуком Праджапати (Иафета).

Мешех («охапка, охваченный руками») — мески, каппадокийцы, угро-финны.

Фувал — Тобольск, тувинцы (yrpo-финны?), река Тибр, иверы (по Флавию). Древнее название «фовелы» — грузины. Тибет (?).

Елиса —- Эллада.

Фарсис — Таре, Тартес (Испания — баски), этруски.

Киттим — Кипр, Македония (древнее название «Маккетия»), италики.

Доданим (Родадим) — Дарданеллы, Родос, русские, латины, от его имени ведет происхождение додонский оракул, обожествленный славянами под именем «Род».

Интересно привести сведения из древних источников о за-селении Европы. Ненний (VIII в. по Р. X.), написавший «Историю бриттов», так писал о первоначальном происхождении европейских народов: «Я нашел другие сведения об этом Бруте в древних книгах наших предков.

После Потопа трое сыновей Ноя разделили зем, на три части. Сим поселился в Азии, Хам — в Африке, а Иафет расширил свои границы в Европе. Алан, по линии Иафета, был первым человеком, пришедшим в Европу с тремя сыновьями, которых звали Хессиимон, Арменон и Ногве. Затем у Хессициона было четыре сына: Франк, Роман, Брут и Аламан. У Арменона было пять сыновей: Гот, Валагот, Герпид, Бургунд и Лангобард. У Ногве было три сына Вандал, Саксон и Богуар.

Четыре народа тогда произошли от Хессициона: франки, латины, аламанны и бритты. От Арменона пять: готы, валаготы, гепиды, бургунды и лангобарды. И от Ногве четыре народа: богвары, вандалы, саксы и туринги. И эти народы расселились по всей Европе.

Алан, как говорят, был сыном Фетебира, сына Оугомуна, сына Тоя, сына Боиба, сына Симеона, сы Маира, сына Этаха, сына Ауртаха, сына Эктета, сына Ота, сына Абира, сына Ра, сына Эзры, сына Изpay, сына Баата, сына Иобаата, сына Иавана, сына Иафета, сына Ноя, сына Ламеха, сына Мафусаила, сына Еноха, сына Иареда, сына Малелеила, сына Каинана, сына Еноса, сына Сета, сына Адама, сына Бога Живого. Я отыскал это учение в преданиях предков...

Первыми жителями Британии были бритты, названные так по Бруту. Брут был сыном Хессциона. Хессцион был сыном Алана. Алан был сыном Реи Сильвии, дочери Нумы Помплия, сына Аскания. Аскания был сын Энея, сына Анхиса, сына Троса, сына Дар-дана, сына Елисы, сына Иавана, сына Иафета.

У Иафета действительно было семь сыновей, первый из них Гомер, от которого произошли галлы. Второй был Магог, от которого произошли скифы и готы. Третий — Мадай, от которого произошли мидяне. Четвертый — Иаван, от которого произошли греки. И пятый был Тубал, от которого произошли иберы, испанцы и италы. Шестой — Мешех, от которого произошли каппадокийцы. И седьмой — Tupac, от которого произошли фракийцы. Все они — сыновья Иафета, сына Ноя, сына Ламеха».

«Первыми людьми, которые пришли в Америку из Азии, были потомки одного из древних народов Японии. Сравнение древних и современных человеческих черепов, собранных по всему миру, показало, что ближайшими родственниками первых американцев были древние японцы, чья цивилизация относилась к называемой культуре дземон (VIII—I тыс. до Р. X.) и айны — тоже древний, хотя и более молодой народ, населявший северную часть Японских островов. Именно представители этих двух народов 15 тысяч лет назад пересекли Берингов пролив (в те времена на его месте был перешеек) и сначала поселились на Аляске, а спустя тысячу лет добрались до мыса Горн — окончания Южной Америки. Современные японцы до сих пор сохраняют некоторые черты людей эпохи дземон. Те же черты наблюдаются и у американских индейцев племен сиу, черноногих и чероки. Ученые обнаружили свидетельства того, что древние японцы были искусными корабелами и, вероятно, плыли на юг вдоль западного побережья Америки, основывая поселения в самых благодатных местах. Это значит, что человек знал, как строить суда, еще в пору охоты и собирательства, в неолите, задолго до зарождения сельского хозяйства. Доказательство того — обнаруженные в Японии древние остатки берестяных каноэ, очень похожие на лодки, которыми позднее пользовались туземцы Америки. Вторая миграция из Азии произошла 3—4 тысячи лет назад, и в ней участвовали китайцы, монголы и жители Юго-Восточной Азии. Вероятно, они приплыли по воде через тот же Берингов пролив. От этих переселенцев пошли эскимосы и алеуты, а некоторые мигранты продвинулись южнее и дали начало народу навахо».

Священник Даниил Сысоев.

Источник: https://cont.ws/@asano/236959