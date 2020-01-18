Родословие народов. Распространение потомков Сима.

«Были дети и у Сима... старшего брата Иафетова. Сыны Сима: Елам, Асур, Арфаксад, Луд, Арам [и Каинан]. Сыны Арама: Уц, Хул, Гефер и Маш. Арфаксал родил [Каинана, Каинан родил] Салу, Сала родил Евера. У Евера родились два сына; имя одному: Фалек, потому что во дни его земля разделена; имя брату его: Иоктан. Иоктан родил Алмодада, Шалефа, Хаи,арма-вефа, Иераха, Гадорама, Узала, Диклу, Овала, Авимаи-ла, Шеву, Офира, Хавилу и Иовива. Все эти сыновья Иоктана. Поселения их были от Меши до Сефара, горы восточной. Это сыновья Симовы по племенам их, по языкам их, в землях их, по народам их» (Быт. 10, 21-31)

Первым в родословии находится Сим (по-еврейски: Шем). Первопредок множества народов, само имя которого означает «именующий, слушающий». Удивительна прозорливость его отца Ноя, давшего ему столь точное имя. Ведь особым даром потомков Сима была религиозная интуиция, которая обращена была и к добру -— в лице еврейских пророков, праведного Иова, апостолов; и ко злу — в лице индийских мистиков, Мухаммеда, персидских магов.

Родословие семитов начинается не с предка евреев, а с Елама. Это, кстати, показывает объективность бытописателя. Ведь если бы Моисей хотел возвеличить еврейский народ, он назвал бы первым Арфаксада. Елам в переводе означает «юноша». Потомки его — еламиты и происходящие от них персы. Родственниками их являются также дравидические народы Индии и обитатели Цейлона.

Второй сын Сима — Асур, предок асирийцев.

Потомки Арфаксада — халдеи (хетты, калду). Он был известен хурритам (карийцам) как «арипхурра» — основатель Халдеи(скрижали из Нузи). Аккадцы знали его как «аррапху». Он основал город Арпахия в 6 км от Ниневии.

От Луда пошли лидийцы.

Арам — арамейцы, сирийцы. На глиняной табличке из Ура встречается имя «Араму».

Уц — сирийцы Дамаска. Из его земли происходил праведный Иов.

От Хула пошло название долины Хуло в верховьях Иордана.

Гефер (Гетер, Гатер) — бактрийцы.

Мага — народ в горах Ливана. У аккадцев народ назывался «машу», а у египтян — «мш'т».От него произошли Каппадокийцы.

Каинан — кениты.

Евер — евреи.

Фалек (Пелег) — пеласги.

Иоктан — иоктаниты (арабское племя, жившее на побережье Красного моря). Его имя сохранилось в названии города Иектана близ Мекки.

Алмодад — значит «подстрекатель», арабским историкам известен как Аль-морад — гебориты.

Шалеф — племя салиф со столицей Сулаф, находившейся в 60 милях от города Саны.

Хацармавеф — его потомки, известные Флавию как «азермот», жили в долине Хадрамут (в доисламских надписях: хдрмт, хдрмвт). Интересно, что название этой долины переводиться как «Город смерти».

Иерах — арабское племя, известное Ашурбанипалу как «йарки». Его имя сохранялось в названии города Иера-кон Ком (по Птоломею), который лежал на побережье Мары.

Гадорам — жители страны Гадаримской, Ашурбанипалу потомки его известны как жители города Хурарина (около Иарки).

Узал — основатель города Саны, столицы Йемена. Его племя было известно ассирийцам как «азалла».

Дикл — его потомки жили около реки Тигр. Они известны ассирийцам как «идиклат», аккадцам и арамеям — как «диклат». Видимо, до своего вторжения в Междуречье они жили на острове Бахрейн, который шумеры называли «Дильмун», там ими была создана высокоразвитая цивилизация.

Овал — южно аравийское племя, известное арабам как «еваль» {в древних йеменских надписях: авиль). Жили они между Саной иХодейдой.

Авимаил — жители южной Аравии, по сведениям савеев.

Шева — город Сава, савеи.

Офир — индийцы: дравиды, тамилы; основатель города Супара (60 км севернее Бомбея). Этот народ создал древнеиндийскую цивилизацию в Мохенджо-Даро. Часть его потомков жила в Южной Аравии и торговала со своими братьями в Индии. Они основали город Маафир. Возможно. именно потомки Офираявляются предками аборигенов Австралии. По крайней мере, при раскопках Мохенджо-Даро обнаружена статуя танцовщицы, относимая именно к австроидной расе.

Хавила — Бенгалия, Непал, Тибет (река Ганг — Фисон). Часть его потомков жили на востоке Аравийского полуострова, на берегу Персидского залива.

Иовав — его потомки были известны аккадцам как «иавиви» и жили они в городе, носившем его имя — Иухаивав (недалеко от Мекки).

Рагав (Реу) — это имя встречается в аккадских надписях как собственное и выглядит как Ра'у- Он дал имя острову на Евфрате, лежащему ниже города Анат и известному аккадцам как Ра'илу, а грекам — как Рагу.

Серух — от него получили свое название сирийцы. Он основал известный аккадцам город Сарууги, расположенный западнее Харрана.

Нахор — его потомки селились в Харране, который затем стал называться городом Нахора.

Фарра (Терах) — жил недалеко от Харрана в городе, известном ассирийцам как Турахи, а аккадцам — как Тураху; руины этого города известны как Тиль-Са-Турахи.

Священник Даниил Сысоев.

Источник: https://cont.ws/@asano/232511