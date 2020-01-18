Госсовет да любовь. Перестановка коек // АгитПроп 18.01.2020

Консервация овощей может пройти и скорее всего, опять пройдет успешно. Как 96-м. Как в 99-м. Рецептура, предложенная еще при Ельцине, не дожна нарушаться. Как и рацион питания тех, кто её составлял. Даже если вдруг на Западе уйдет в отставку Трамп или начнется финансовый кризис — мы-то подстраховались, подсуетились. Подстелили соломку. Обманули глупую бабу-историю. Одна беда. При повышении внешней температуры даже самые герметичные консервные банки имеют обыкновение… взрываться.









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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Y4RHQtT4glY