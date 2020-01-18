Госсовет да любовь. Перестановка коек // АгитПроп 18.01.2020
Консервация овощей может пройти и скорее всего, опять пройдет успешно. Как 96-м. Как в 99-м. Рецептура, предложенная еще при Ельцине, не дожна нарушаться. Как и рацион питания тех, кто её составлял. Даже если вдруг на Западе уйдет в отставку Трамп или начнется финансовый кризис — мы-то подстраховались, подсуетились. Подстелили соломку. Обманули глупую бабу-историю. Одна беда. При повышении внешней температуры даже самые герметичные консервные банки имеют обыкновение… взрываться.
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,,,З д р а в и я Вам,,,
[...ПСИхоЛогического...]
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Н-да…ОЧЧЧЕНЬ хлёсткое Название Статьи…
…Это что-же ПОЛУЧАЕТСЯ…
что в…@@@@СКОМ-Полит-КОРРУПЦИОННОМ–”доме”…
ВНУТРЕННЯЯ расстановка,ТАМошнИХ…”кроватей” МЕНЯЕТся…
ну а “ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ-персонал”…ПОСРЕДСТВОМ
ПЕРЕВОДА–в–СОСЕДНИЕ–момнаты – СОХРАНЯЕТ.ся…?!!!
* а ведь “ЭТО” – Полит–РОКИРОВКАЮ является…
Благодаря которой – ФАКтически – ВСЁ “то” ОСТАЁТСЯ!!!
…Ну а “ЗАВЕДУЮЩИЙ–дома”…НЕ меняется…
ИМ…смена “КРОВАТЕЙ”,по ЦУ…лишь Осуществляет,ся…
[но-ПОСЕТИТЕЛЯМИ--"ЭТО"...радостно ОДОБРЯЕТСЯ...]
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…Однако “ПОЧЕМУ-то” публика Понявшая…”КТО-есть-ЧТО” – ПЛЮЁТся…
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Ничего ни к кому личного. Благодарю.
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С уважением – Валерий Бондарик.
г. Эдмонтон. Канада. 18-1-20.