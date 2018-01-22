Совсем другая Россия

На днях Глазьев опубликовал в «Завтра» статью с говорящим названием: «Какая идеология поднимет Россию». Кое-кто поспешил окрестить её «новым экономическим курсом Путина». Глазьев предлагает соединить «хорошие элементы капиталистической и социалистической систем, отказавшись от плохих». Именно такой синтез, по его мнению, осуществили китайцы, «построив социалистическую рыночную экономику» по заветам нашего учёного Питирима Сорокина, полвека назад предсказавшего появление «интегрального строя» на основе советского социализма и американского капитализма. Его суть в синтезе централизованного планирования и рыночной конкуренции, государственной собственности в базовых отраслях экономики с частным предпринимательством в остальных. Социалистической идеологии с возможностью личного обогащения. В капиталистической системе, разъясняет Глазьев, главным критерием хозяйственной деятельности является прибыль. В советской – рост производства. А в интегральной – повышение уровня жизни населения. Как в Китае, где этому подчинена вся система регулирования экономики, включая банковскую систему. «Три десятилетия КНР удерживает мировое лидерство по скорости социально-экономического развития, – отмечает Глазьев. – Достигается это эффективной системой управления, все институты которой работают в слаженном режиме благодаря поддерживаемой подавляющим большинством населения идеологии неуклонного роста общественного благосостояния. Всё, что ей противоречит, отсекается, невзирая на догмы тех или иных учений». И Глазьев делает вывод: «Реализация формулируемых президентом России целей социально-экономического развития страны невозможна без введения ясной и понятной всем гражданам идеологии. В России эта идеология не может не быть социалистической». Глазьев пишет: цель интегрального строя, основанного на синтезе коммунизма и социализма, – повышение благосостояния населения.
А Путин на декабрьской пресс-конференции провозглашает: «Безо всяких сомнений всё должно быть нацелено на то, чтобы повысить доходы граждан, повысить доходы наших людей». Совпадение? Между тем, по подсчётам «Левада-центра», который трудно заподозрить в симпатии к советскому прошлому нашей страны, доля россиян, которые сожалеют о распаде СССР, достигла пиковых показателей за последнюю четверть века – 58% наших сограждан испытывают сожаление от того, что Советский Союз прекратил существовать. Уж 26 лет прошло, как спустили красные флаги, а тех, кому жалко СССР, становится больше и больше. И это при полном отсутствии пропаганды! И можно было бы вдоволь иронизировать над наивным «леваком» Глазьевым, заразившим либерального президента популярной в народе идеей реставрации социализма, когда бы не одно показательное совпадение. Свою статью советник Путина опубликовал в январе. А за месяц до этого руководители столь ценимого нашими либералами Римского клуба Эрнст фон Вайцзеккер и Андерс Вийкман обнародовали доклад «Капитализм, скоротечность, население и разрушение планеты», в котором второй раз за полвека выражается консолидированная позиция членов клуба. Буквально на днях этот доклад опубликовало издательство «Шпрингер». Римский клуб переобувается на ходу Следует, пожалуй, напомнить, что же такое Римский клуб и какую роль он сыграл в распаде СССР. Создал его итальянский промышленник Аурелио Печчеи – тот самый, благодаря которому в Тольятти в конце 60-х стали собирать «Фиаты» 124-й модели – наши первые «Жигули», а в Евпатории и Москве несколькими годами позже – разливать американскую пепси-колу. Долгое время Печчеи обхаживал сперва Никиту Хрущёва, а затем Леонида Брежнева, убеждая их в том, что будущее Советского Союза – в европейской интеграции. У СССР ещё есть возможность запрыгнуть на подножку уходящего поезда под названием «золотой миллиард», увещевал Печчеи Брежнева. Но для этого нужно отринуть республики Средней Азии и Закавказья, оставив в Союзе вместо 15 всего 7 республик. И, надо сказать, Брежнев отнёсся к советам итальянца со всей серьёзностью. Осенью 1972 года заместитель председателя Госкомитета СССР по науке и технике Джермен Гвишиани, зять советского премьера Алексея Косыгина, вылетел в Австрию, чтобы в Лаксенбургском замке под Веной встретиться с представителями Римского клуба и Международного института прикладного системного анализа (МИПСА, или, в латинской транскрипции, IIASA). МИПСА на тот момент был только-только основан – его учредителями стали США, СССР, Канада, Япония, ФРГ, ГДР и ещё несколько европейских стран. За глаза МИПСА называли «проектом двух разведок» – КГБ и ЦРУ – и считали переговорной площадкой для элит капстран и государств социалистического лагеря. Итогом той встречи и стала горбачёвская перестройка, начатая, впрочем, Юрием Андроповым. Так вот, о новом докладе Римского клуба, на который у глобалистов принято чуть ли не молиться – весь его текст пронизан посылом: «Старый мир обречён, новый мир неизбежен». Традиционный капитализм близок к краху. Чтобы мир не последовал вслед за ним, следует изменить приоритеты и мировоззрение в целом. Эксперты Римского клуба рекомендуют, по сути, то же самое, что и Глазьев, – синтезировать «интегральный строй» из социализма и капитализма ради спасения «золотого миллиарда». Такое ощущение, что авторы буквально списывали друг у друга. Из всего вышесказанного напрашивается вывод: разворот к социализму – не прихоть Глазьева или Путина, а лишь жёсткое требование современности. Впрочем, у нашего неожиданного разворота к социализму лицом есть ещё одно объяснение. Китайцы помогут нам вернуться в недавнее прошлое В октябре «Наша Версия» увязала возможное возвращение России «в социалистическое завтра» с позицией Китая – Пекину явно некомфортно выстраивать стратегическое партнёрство с идеологически чуждыми капиталистами. Впрочем, ещё недавно многим казалось, что идеологические противоречия – дело десятое и мирное существование двух систем вполне возможно, если и Москва, и Пекин извлекают из него экономическую выгоду. Но вот выясняется, что мы были правы. И в самое ближайшее время Китай начнёт нас настойчиво подталкивать к смене вектора развития.
До недавнего времени, буквально до конца декабря, фактической властью в Поднебесной обладал коллективный орган, Госсовет КНР, а вовсе не глава государства. Госсовет был (и остаётся) ориентирован на интеграцию с США, идеологические рамки для него – далеко не самое главное, а управляли им две условно либеральные группировки, которые эксперты для ясности именовали «комсомольцами» и «шанхайскими». Противовес этим группировкам составляли «красные», или «ортодоксы» из руководства Центрального комитета Компартии и собственно сам председатель Си Цзиньпин. Казалось бы, ничто не предвещало разительных перемен, хотя понимающим в китайской политике о многом сказали аресты главы генштаба и главного замполита Народно-освободительной армии Китая накануне съезда КПК – оба они поддерживали Госсовет, а не ЦК. А в конце декабря решением ЦК КПК подчинявшаяся непосредственно Госсовету полуторамиллионная группировка внутренних войск была переподчинена верховному главнокомандующему Си. Одновременно с новостью о переподчинении «нацгвардии» агентство «Синьхуа» сообщило о том, что на январском пленуме Компартии в конституцию КНР будут внесены некие «принципиальные изменения». Таким образом, силовой поддержки у Госсовета почти не осталось, если не считать прокуратуру и суд, а также министерство общественной безопасности. «Красные», таким образом, взяли верх над либералами в руководстве Китаем. «Речь идёт о тектонических и чрезвычайных изменениях во внутренней политике страны, – отмечает востоковед Николай Вавилов. – Учитывая сместившийся баланс сил между «красными» во главе с нынешним лидером страны и ориентированным на Запад глобалистским партийно-хозяйственным активом Госсовета, речь идёт о подготовленной «красными» революции». Нет, всё это вовсе не означает отказа Китая от синтеза капитализма и социализма и резкого возврата, скажем, во времена воинствующего маоизма. Но идеологическая составляющая для руководства страны перестанет быть пустым звуком. В частности, известно о решении ЦК КПК, допускающем стратегическое внешнеполитическое партнёрство лишь с идеологическими попутчиками. Грубо говоря, если раньше Си Цзиньпин не интересовался у Путина, как тот относится к Марксу и Ленину, то теперь скорее всего вынужден будет поинтересоваться. И получить чёткий ответ. В ближайшие месяцы в Китае начнётся период установления государственного контроля над крупными частными корпорациями – похоже, и нашу страну ждёт нечто подобное. Но чуть позже. Впрочем, в Москве к этому уже готовы: не случайно же первый вице-премьер Игорь Шувалов, либерал-рыночник, расписывает преимущества государственной экономики и признаёт эффективность частной собственности лишь в малом и среднем бизнесе. Кстати, востоковед Вавилов считает, что Китай вскоре запустит процесс «ренационализации», по-нашему реприватизации. А также ликвидации системы преемников и сменяемости власти. И нам, стало быть, тоже придётся через это пройти? Или мы намерены ограничиться только идеологией? Если не социализм, то крепостное право И всё же любопытно, отчего на 27-м году существования капиталистической, либеральной России власть вдруг решилась резко дать заднюю? Не по той ли причине, что чем дальше, тем рельефней из будущего проступала неприглядная сущность нашего нового мира? Выступает с трибуны депутат. Говорит: «Жизнь у нас, дорогие коллеги, налажена, у всех квартиры многокомнатные, дачи многоэтажные и машины с гаражами, хозяйство немалое, пора наконец и о людях подумать!» «Вот-вот, пора, – поддакивает коллега из зала. – Душ так по двести бы каждому!» Думаете, анекдот? Да куда там: в декабре 2015 года Госдума зарубила два законопроекта – после полуторалетнего согласования в комитетах и успешно прошедшего первого чтения. Один внесли либерал-демократы, другой – коммунисты, их вечные оппоненты. А названия – как под копирку. Первый, за номером 269542-6, называется «О родовых усадьбах». Второй, за номером 555205-6, – «О родовых поместьях и родовых поселениях в Российской Федерации». Понятно теперь, ради чего социализм возвращают – не для того ли, чтобы блокировать вовсе уж завиральные идеи, будоражащие наши элиты?
Читаем сопроводительную записку, составленную коммунистами (среди авторов законопроекта – Рашкин, Обухов, Васильцов и др.): «С принятием федерального закона «О родовых поместьях» граждане получат возможность беспрепятственно реализовывать модель построения и организации населённых пунктов и сельских поселений, а также социально-бытовой сферы, соответствующую их мировоззрению». Нормальное такое мировоззрение у последователей Геннадия Зюганова! У либерал-демократов всё ещё увлекательней (авторы законопроекта – Лебедев, Нилов, Свинцов и др.): «Настоящий закон закладывает основы возрождения России, длительного устойчивого развития общества и государства. Осознанная любовь к Родине, олицетворением которой станет своя родовая усадьба, создаст условия для восстановления утраченных общенациональных ценностей, возрождения родовых устоев». Ещё немного, и народные избранники, кажется, договорились бы не только до крепостничества, но и узаконили бы даже откровенное рабство. Поворот к капитализму за четверть века, похоже, не перенесли даже стойкие ленинцы.
Злые языки, впрочем, считают, что в идее возврата к социализму властную элиту привлекает в первую очередь перспектива использования малооплачиваемого либо и вовсе бесплатного труда. Субботники, воскресники, трудовые вахты и социалистические соревнования, кто больше подцепит на лопату и дальше кинет – это же замечательно, а главное – никаких затрат! «Работай, дурачок, дадут значок» – это из нашего недавнего
пСергей Черняховский, доктор политических наук, профессор кафедры истории и теории политики факультета политологии МГУ им. Ломоносова:
– Ещё два года назад Путин публично признался, что ему нравится социализм, отдельно положительно оценив роль советского планирования. Казалось бы, зачем Путин это сказал вслух? Президент очень хорошо чувствует настроение общества. Потому, что он мыслит с ним в унисон. Как человек, вышедший с ленинградской улицы, из коммунальной квартиры, он ментально удерживает связь с основной массой общества. Да, на нём сказывается и та массированная, целенаправленная ломка сознания, которая велась группой Горбачёва – Яковлева в конце 80-х годов. Поэтому Путин в известной степени противоречив. Он в значительной мере остаётся человеком советской ментальности, поверившим в возможности рыночной экономики, и хочет единства страны и социальной справедливости. По идеологии Путин – социал-демократ. Он верит, что изобилие можно создавать с помощью рынка, но институты социального государства должны непременно его перераспределить в целях обеспечения справедливости. Отсюда посыл президента левой части общества. Две трети общества у нас явно выраженные левые. Помнится, после выборов 1999 года, в 20-х числах декабря, Путин, ещё будучи премьер-министром, собрал лидеров думских фракций, которые прошли в новый парламент. И предложил тост – «За Сталина!». Выпили все, кроме Явлинского. Наш президент не Ленин и не Сталин, он противоречив. Но в нём явно доминирует установка на государственный суверенитет и социальную справедливость.рошлого. Денег-то на всех не хватает, под санкциями живём.
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“…что в идее возврата к социализму властную элиту привлекает в первую очередь перспектива использования малооплачиваемого либо и вовсе бесплатного труда.” – автор “забыл”, что при социализме у нас было: бесплатная медицина, бесплатное образование (всех уровней), бесплатное жилье. И самое главное, ГАРАНТИРОВАННОСТЬ государством соблюдения всех прав граждан страны. Это было в Конституции. А сейчас же при нынешней анархии в оплате труда и безнаказанности работодателей зарплата у большинства ниже плинтуса.
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Значит по вашему возможен возврат к социалистической общественно экономической формации? А может это будет не , что среднее между социализмом и капитализмом?
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Все зависит от положений Основного Закона РФ – Конституции. Если примут новую редакцию с определенно-социальными нормами, я буду безмерно рад. И не важно, как строй будут называть.
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Валерий, конституцию всегда пишет победитель для побежденного!
Валерий, вы обязаны запомнить, что у победителя не было, нет и не будет никогда конституции!
П.С.
Если у РФ есть конституция, а она есть, значит наша страна находится под внешним управлением! Выборы в нашей стране, это шоу для плебеев! Как скажет хозяин РФ, так оно и будет, а все остальное это пустое сотрясание воздуха!
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Афтар попутал понятия – Путин и СОЦИАЛИЗМ!!!
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Увы, но аффтар ничего не напутал, ибо социализм и капитализм, это две бесовские крайности, или просто голимая бесовщина!
Вот так нас бесы бьют то о левую стенку социализма, то о правую стенку капитализма, а мы в это время умываемся кровавыми соплями!
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” ибо социализм и капитализм, это две бесовские крайности”
ну, тык, укажи народам путь в божественную промежность между крайностями…
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Хорошо бы, если только это не предвыборный ход. Но все лучше чем клубничный барин.
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А ты че, у него в крепостных был?
Щас вот мы все в крепостных у “друзей” Путина!!
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Ну у нас отродясь крепостных не было! Только вот смотрю как крепостные клубничного барина рьяно на его защиту бросились, видимо предстоящие выборы перепутали с “Юрьевым днем”, так вы ему не больно то и нужны в его раю.
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Перераспределять в целях обеспечения социальной справедливости не чего. Все забирают дорогие друзья олигархи. Их даже от НДФЛ ВВП освобождает. По этому ни каких поворотов в ближайшие шесть лет России не грозит.Дорогие друзья олигархи не позволят.
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Социализмом может называться только научный социализм, а не шведский, или китайский. Глобальная рыночно-паразитическая экономика губительна для всех стран мирового сообщества. Разве нашему трудовому народу нужно лишь материальное благополучие? Ему нужна справедливая государственная система, развитые фонды общественного потребления и уверенность в завтрашнем дне.
Социалистическая система – это общинное объединение всего народа, справедливое распределение национального валового продукта, духовное развитие и посильный вклад каждого члена общины (страны) в развитие своей общины.
У Глазьева мозги отформатированы под рыночную экономику, которой не место в социалистическом государстве, а Путину не под силу перевести страну на социалистический путь развития из-за нехватки необходимых знаний. Он, то, по всей видимости, не силён и в юриспруденции, если ставил свои подписи под сомнительными законопроектами.
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“Иудокоммунистическая идеология сродни христианской”. В 1918 году Патриарх Тихон дал ответ иудобольшевикам, что рай существует только на небесах, на земле рай не построишь, какая бы идеология и строй не были. Человек есть животное, что при капитализме, что при социализме. Христианское учение делает из животного человека. Поэтому церковь и подверглась репрессиям, чтобы скрыть животное происхождение большевизьма. В СССР происходило распределение материальных благ в пользу тех, кто их не производил.
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Идеология и строй разные вещи. И капитализм и соцализм это экономическая система производства и распределения. И может существовать при любой идеологии
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Социализм и капитализм, это идеологии опробованные практикой, в прочим и как и все религии, в том числе и христианство!
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Ну неужели так многие и не поняли что все эти измы были придуманы жидами. что бы отбирать имущество у коренных народов в свою пользу. Социализм был придуман для Российской Империи и прекрасно наглядно использован. Кому до 1917г принадлежали земли, банки, производства и промышленность? А кому после 1991г? Кого не истребили большевики, то зачистка архивов при либерал демократов, позволила присвоить всё себе любимым, да незаконными методами, но уже мол не изменить. Все знают о желании жидов захватить Западную Сибирь и у них это великолепно получается. Совершенно случайно пропали архивы новосибирской области о рождении людей до 1950 года. Всё не рождался мой отец и его сёстры, по тому я не смогу доказать что я внук своего деда и наследник огромных земель и по тому они частями бесплатно переходят иностранцам по договорённости с ими назначенными чиновниками. По тому в России и да же разговора не было о реституции. Как открыто заявил один из лидеров сионизма, “Мы не для того пролили столько крови, что бы русские вернули свои земли”! Мы продолжаем спорить, ругаться друг с другом, а они продолжают присваивать дальше наши богатства.
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Поддерживаю каждое слово.
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В начале царствования Николая II иностранцы контролировали 20–30 % капитала в России, в 1913 г. уже 60–70 %, а к сентябрю 1917 г. — 90–95 %. Российская империя, с одной стороны, увязла в долгах как в шелках перед Европой, с другой, она, пустив “козла в огород”, стала терять контроль над своей экономикой и внешней политикой.
https://aftershock.news/?q=node/515432&full
Получается большевики спасли Россию.
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очень хочется в это поверить, ну очень, но не верится.Что же он своих друзей Ротенбергов только олигархами сделал, а теперь их раскулачивать? Это возможно? Или Ротенберги начнут строить социализм и сами все отдадут в пользу бедных? Утопия. Хочется верить, но как он может это сделать с такой командой? Димон что ли плечико свое хилое подставит? Или Шувалов ручки свои загребущие развернет в противоположную сторону? Или Силуанов рубль начнет укреплять? Может Набиулина с Грефом? Куда ни ткни пальцем, все гниль, болото, трясина.Один островок -Путин. А я и думаю,каково ему , если он не с ними? И каково им, если он вдруг в социализм рванет? Только молчит наш Путин, лишь сигналы шлет, тем, кто может их расшифровать.А почему не обратиться к народу и попытаться с ним поговорить? Сказать о своих намерениях? Однако молчит он.
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Тут очень много но! Сталин шёл к власти десятилетие, пока смог начать чистить страну аж только в конце тридцатых. Сейчас такие методы невозможны по определению. Вспомните сколько он боролся что бы снять с премьеров Мишку 2%? Только он бы попытался бы зачистить страну. тут же было восстание и интервенция запада. Вы думаете мало в стране малолетних дебилов, которые пойдут на “майдан”, поверьте очень и очень много, при чём из достаточна обеспеченных семей. А сколько продажных чиновников всех уровней? Я то же многое не понимаю из его политики, но уже писал не раз, мы общество многое не знаем. а говорить об этом просто нельзя. Такова мировая политика.
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И сколько он проживет после того как скажет о своих намерениях?
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“…что же на самом деле побудило президента задуматься об изменении курса…” – поздно уже, доктор, думать- больной умер. У него (у президента) было 18 лет, чтобы не только думать, но и что-нибудь делать.А сейчас “поздно доктор”.
“«Безо всяких сомнений всё должно быть нацелено на то, чтобы повысить доходы граждан, повысить доходы наших людей».” – он вообще способен думать о чём-нибудь другом, кроме денег? Не доходы надо повышать, а менять систему распределения нац. богатства, менять принципы организации государства.Это не про деньги речь, немного про другое.
“Он в значительной мере остаётся человеком советской ментальности, поверившим в возможности рыночной экономики, и хочет единства страны и социальной справедливости.” – мне кажется все эти качества им уже давным- давно утрачены. Человек, имеющий такие моральные принципы, не мог бы довести страну до такого ужасающего состояния.Тем более человек, облечённый определёнными властными полномочиями.
Мне кажется, основная мысль статьи выражена в словах “… разворот к социализму – не прихоть Глазьева или Путина, а лишь жёсткое требование современности.” С этим я согласен полностью.Наелись уже капитализма “по самое не балуйся”.
Но и возврат к старому социализму уже невозможен также, как невозможно дважды войти в одну и ту же реку.
Здесь я бы согласился с автором статьи о появлении некоего интегрального строя из капитализма и социализма, в соотношении: 70-80%-социализма, остальное капитализм.
В любом случае выбор дальнейшего пути жизни (чуть не написал-развития) страны должен быть сделан без участия ВВП. У него было 18 лет, чтобы войти в историю, как СТАЛИН. А в первом десятилетии были и хорошие финансовые возможности. Не было только желания. Не использовал свой шанс? Кредит доверия исчерпан.
В целом статья и актуальна и полезна для прочтения и осмысления.
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Согласна с вами на 100%
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Благодарю.
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Возврата в социализм не может быть. В прошлое не возвращаются. Но изменение курса на переход к социалистическому строительству возможен и необходим.
Если задуматься, как мы оказались в современном капиталистическом обществе? Изменили законодательство и прежде всего Конституцию. Всё это происходило при изменённом сознании, когда люди поверили лжецам, что капитализм это хорошо. Сейчас наступает отрезвление. Поэтому начинает восстанавливаться положительное отношение к социалистическому строю. Но помимо социализма наша страна потеряла ещё один существенный элемент государства – Советскую власть. Можно ли продолжить строительство социализма без Советской власти – власти трудящихся? Наверное, нет. Так как, самые хорошие и благородные идеи социалистического строительства и построения справедливого общества наткнётся на сопротивление не Правительства, которое можно отправить в отставку и сформировать новое, соответствующим образом ориентированное. И даже не на парламентское большинство представителей бизнеса и предпринимателей, а развращённых вседозволенностью РАБОТОДАТЕЛЕЙ. Они привыкли считать себя властью над теми, кто у них трудится. И отдавать свою власть они, просто так, не будут. Поэтому, чтобы говорить о переходе к социалистическому строительству, необходимо наёмным труженикам возвращать власть Советам. Только тогда, можно будет говорить, что строится справедливое социалистическое общество.
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Верно.
Но начать, хотя бы так, можно. В Китае строят социализм со своей спецификой,
с рыночными отношениями и планированием. Цель- благополучие и социальная справедливость всего населения, жесткая борьба с коррупцией среди номенклатуры и чиновников. Там под контролем государства работают и олигархи, и иностранные компании для достижения цели.
Поэтому “интегральный строй”- неплохая идея.
Да, в СССР были Советы, но рулила то всем и вся КПСС во главе Политбюро и ЦК, которые и привели к распаду Советского Союза при Горбачеве.
Важно не название муниципальных, городских и региональных властей, а задачи и результаты их работы в интересах всего населения страны, включая малые города, деревни и поселки.
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Социализм с рыночными отношениями невозможен; это как немножко быть беременной.
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Сейчас в чистом виде и капитализма нет, когда жили Маркс и Энгельс.
А в советской России были: НЭП, артели, колхозы и кооперативы,
частники продавали свои товары на рынках, в т.ч. и продукты.
Во всяком случае, как в настоящее время, дальше жить нельзя. Прозябание
молодежи, безработица и нищета, исчезновение русской деревни.
Олигархат- не лучший способ для страны и простого народа.
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Недавно у Лимонова прочла такую мысль (не дословно, не помню даже названия, поскольку читала одно за другим несколько произведений), так вот, мысль: Революция происходит тогда, когда назревает, грядёт, становится необходимым передел собственности. По-моему, вопрос собственности – это ключевой вопрос во всяком изменении общественного строя.
И если основные стратегические активы будут в руках государства и будут работать на государство, то это можно только приветствовать. Правда, подразумевается, что государство взамен будет обеспечивать всех работников и нетрудоспособных граждан достаточными средствами и услугами медицины, образования, транспорта, коммунальных служб. Ты только трудись, а о тебе родное государство подумает и всё тебе даст, а если не даст – значит это тебе не надо, радуйся тому, что дали. Как там у Высоцкого :”скажи ещё спасибо, что живой”. Что-то подобное пытались построить у нас в стране на протяжении большей части ХХ века.
Но человек слаб, человек явно любит себя больше других, и своих детей он тоже любит больше чужих детей. Облечённые властью, скажем так, “коммунисты”, в невинном порыве обеспечить будущее своих родных потомков, создали тайную систему распределения государственных благ уже с односторонней справедливостью. До народа она частично докатывалась как “блат”, но самый смак простые люди не наблюдали, иначе горько заплакали бы они от обиды и закричали бы хором:”За что боролись?!” А перестройка – это реализация встречи доведённого до логической кульминации предательства социалистических интересов нашей верхушкой и непрекращающихся злодейских происков Запада в попытках свалить СССР.
То есть умные, знающие теорию коммунизма, государственно мыслящие люди банально не выдержали испытания властью, поставив свои интересы выше государственных. И не было в СССР (знали бы, с каким удовольствием печатаю эту слегка забытую аббревиатуру!) никаких так называемых обратных связей, чтобы воздействовать на зарвавшихся товарищей, не было прозрачности, не было гласности, не было коллективных контролирующих органов, наделённых реальной властью. Никто не смог вовремя узнать о надвигающейся катастрофе и никто не смог ничего ей противопоставить, даже в разгар событий у многих отсутствовало осознание их сути. А это просто была попытка, вполне достигшая своей цели, попытка отобрать собственность у народа и отдать своим детям, родне, друзьям и т.д. Народ при этом потерял собственность, а узкий круг приближённых её приобрёл, ведь, если где-то убывает, то где-то прибывает. Это я так, освежить в памяти события 30-летней давности.
Так вот, основная моя мысль! Доехала, наконец. Сегодня при повороте к социализму как будет нам гарантировано в будущем безопасное развитие общества? Новые социалистические начальники опять не выдержат искушения властью и вместо управляющих станут хозяевами – как можно будет этому помешать? Пока не создадут общественных, социальных, политических, юридических механизмов подлинного действенного народного контроля – эта социалистическая идея будет обречена. И можно сколько угодно декларировать социалистические лозунги, но без фактического народного контроля ничего хорошего из этого общества не выйдет. Аккумулируют народное достояние и снова на.бут всех. И здесь необходимо ещё добавить о воспитании нового человека – каждый при социализме должен болеть душой за общее дело, как нас учили полвека назад. Таких людей сейчас почти нет. Всем, извините, на.рать на всё кроме себя и своей семьи.
Так что сначала надо подготовить теоретическую часть (как осуществлять контроль) и хотя бы начать воспитывать новых людей, уже испорченных западными ценностями и интернетом. Кто и как это всё сделает – даже не представляю, это просто фантастика. Но с таким, как сейчас, настроением населения и без механизмов контроля власти можно построить только социализм в кавычках.
Постскриптум: возможно, эти задачи намереваются решить с помощью цифровизации общества, китайцы уже практически обкатывют рейтинговую модель в отдельном городе. Но разве это не жесть, если на секунду себе это представить? мне было бы страшно жить в том городе. Да цифровизация – тоже не более, чем инструмент “что дышло – куда повернёшь – туда и вышло”. Вот так.
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В СССР собственность страны и ее активы принадлежали народу только на
словах, а фактически они принадлежали государству, даже жилье (квартиры), за исключением частных жилых домов и приусадебных участков.
Рабочие, ИТР и служащие работали по найму. Земля и недра также принадлежали
государству, в т.ч. в колхозах и в совхозах, и никакие грудинины не имели право
ее продавать и покупать, строить на этом “бизнес”.
Поэтому надо вернуть всю землю и недра в собственность государства.
Насчет народного контроля вы правы.
Собственно, с этого и начиналась советская власть в 17-м году, когда Петросовет,
а затем и с”езд Советов постановили учредить рабочий контроль на заводах и фабриках.
Цифровизация- хорошая помощь налоговым инспекциям, а также контроль за активами и движением финансовых капиталов юридических лиц.
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не мечтай ,когда идет период перераспределения собственности ,с барского стола еше что-то попадает шустрым.двигающимся.А как только все переделят ,этот 1-2% сверхбогатых(все свое выведя на оффшоры,т.е. от налогов) будут обдирать с помощью этой цифры этих неуклюжих бедняг,исчезнет тот знаменитый средний класс,разорится,что как -то сдерживает очень бедных от голода.КАк говорил Путин-”все это хорошо роботозаменители ,но в чьих руках они окажутся??Он уходит и уже готовится команда перехватчиков ,ба-опять одни жиды_собчак,явлинский,грудинин,жириновский,господи ну где русские мужики пропали,дерутся в интернете с тетками.
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И, заметьте, как век назад наманивают простяков на “отнять и поделить”. Обкатанные методы.
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Софиюшка, поподробней!
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Да ,Вьеха в Китае-цифровой концлагерь опробируется,яра по-моему в восторге от Китая,что говорит о неполной адекватности адептов грудинина,а в Финляндии так называемый необходимый минимум(выдают всем по 1000 долларов,что тоже готовит трутней-роботов.Шведский и норвежский социализм -это что-то похожее на эсперимент,где уже привели общество к потере понятий длобро/зло-помните показательное убийство жирафа,узаконенный секс со всем ,что движется и детьми,-сатанизм для всех, как и закрытый сатанизм для верхов с их охотой в лесах на живых детишек.Об этом не показывают по телевизору,потому что щадят психику.Но теперь ,после экспериментов с социализмом,проекты необходимы и по причине роботизации…=”
В Корее 500 роботов на 10000 человек. (В РФ – 2 робота). В сельском хозяйстве уже сейчас 1 занятый в состоянии прокормить 100 ртов.
Камеры на дорогах эффективнее, чем сотрудники ДПС, а автопилоты на автомобилях эффективнее чем водители.
Иначе говоря, работы для хьюманов не будет, и процесс уже не остановить.
Но как же хьюманы станут харчеваться? (с)
Ничего иного пока не придумано кроме идеи “безусловного дохода”.
Вопрос распределения ресурсов и еды в обществе, это вопрос уже сегодняшнего дня, не говоря уж о дне грядущем.
“Рынок” ничего не “решает” даже сейчас, поскольку “рынок” существует только в сказках Чубайса, наделе никакого “рынка” нет. Есть Система, которая открывает дорогу одним, и наглухо мочит других “предпринимателей”. Это сегодня. А завтра “рынок” будет невозможен даже в теории, потому что “труд” как понятие вообще исчезнет.
Если сегодня хьюманы, населяющие определенные территории не возьмут в свои руки систему распределения общественных доходов, завтра они просто вымрут.”
Вот почему необходимо образовываться,чтобы с помощью отживших свое ушлепков прошлого и наивняка честного(что хуже??)жидовье окончательно не првратило нас Россию в большой ,большой концлагерь.Именно жидовье,а помогать ему будет очень много народу,за эти 25 лет появилось много обожравшихся хамона,да те же тетки с рыночных “бутиков”уже будут за грудинина ,а не социализм.Ну что ж,я думаю на смену жидовью ,силовики подготовили кадры Пети Щедровицкого,холодные механизмы ,но перехват власти всегда жесток,грязен,главное ,чтобы душу не заполнили **де-ом***** эти гомосеки,тоже сплошь жиды,а так-земли много переживем.
П.С.Юстас ,вы живы!!
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Марина,похоже, Вы лучше меня осознаёте весь этот современный ужас…
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а толку Вьеха,детям ничем помочь не могу,одни разговоры,они на обочине.Единственное ,что сделала правильное ,через двадцать лет привезла их на родину,где родилась,и выкупила свою хатку.Мой старший молчун,но там сразу расцветает,к нему идут все и дети и старики ,разговаривают и ему ,я вижу комфортно.Вот собираем деньги ,чтобы там бывать.
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К истокам. Скоро, может статься, опять только земля сможет прокормить. Уже проходили, не дай Бог повторения.
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Иванч, по моему вы написалу несравненную х *йню)))
Вам сколько лет?
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Что то подобное уже обсуждалось на “Венном обозрении”, “ХПП+ХПЗ, или Владимир Путин уступает на выборах…”
Да и не только “Хитрый план “G” Путина и капкан для Запада или соломинка, как вынужденная политическая мера?”
С той разницей, что Путин возможно в тихаря от “своих”, тянет на выборы Грудинина. Там даже видео предоставили
РЕН ТВ. Новости
Опубликовано: 17 июл. 2015 г. https://www.youtube.com/watch?v=WVnDQ5OVrDo
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“Более четверти века назад Россия сделала выбор в пользу капитализма, но где он, этот капитализм?” —
Хочется напомнить автору,что это не Россия и не её народ “сделал выбор” в пользу капитализма, а отдельные личности, занимавшие верховные посты в СССР, совершили госизмену, а народ, т.е. Россия, выбрал в 1991г. другое, напомню – сохранение Сов.Союза.
Затосковали по социализму? Вам его скоро вернут!” —
очень трудная задача, почти невозможная, т.к. посмотришь кругом и понимаешь, что народ сейчас, при всей своей образованности и умении пользоваться гаджетами, политически вовсе безграмотен. А чтобы олигархов и прочих бизнесменов привести в чувство, много кровушки должно пролиться, потому как награбленное добровольно и мирно они не отдадут. Неужели кто-то сомневается в этом?
“…что в идее возврата к социализму властную элиту привлекает в первую очередь перспектива использования малооплачиваемого, либо и вовсе бесплатного труда” – это все брехня, т.к. при социализме труд был дифференцирован (правда, не во столько раз, сколько сейчас, но труд уборщицы от труда директора завода отличался), но и при минимальной оплате труда 70 рублей можно было жить. Кроме того, хочу напомнить для забывших и сообщить для незнающих, что все сверхурочные (после работы) оплачивались, а работа в выходные и праздничные дни оплачивались вдвойне. Хочется напомнить и сообщить о беЗплатном всеобщем среднем образовании, о многочисленных профессиональных технических училищах, техникумах и ВУЗах; о доступных детских садиках, о многочисленных беЗплатных, или за очень небольшую плату, кружках в Домах и Дворцах культуры, о выходном досуге (многочисленных танцплощадках (для взрослых людей, а не “детсада), парках культуры и отдыха с аттракционами, духовой музыкой, кафе, скамейками,которых ныне днём с огнём не найдёшь, и т.п.). Хочется также добавить про беЗплатное жилье (по очереди, в зависимости от заслуг и от кол-ва человек в семье и приходящегося на тот момент кол-ва кв.м на человека) и т.п. и т.д.
Я вообще всегда крайне удивляюсь, когда о социализме рассуждают (а особенно, осуждают) те, кто его в глаза не видел. Позже 1975года рождения и спрашивать безсмысленно, хотя и 1975г. тоже уже натянут. И их, разглагольствующих, ничего не знающих, слушать тошно.
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Почему обязательно с кровопролитием? Сколько у нас олигархов? – А простого народа больше 100 миллионов! Неужели не осилим?
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Поскольку 1)мы побывали и в том и другом гос устройстве, 2) народа активного или могущего быть им больше, чем ГОСПОД, и чем когда молча (на всякий случай) подчинялись директивам КПСС, 3) насмотрелись на звериное лицо капитализма, 4) есть возможнось выбирать внимательно каждого депутата и президента, 5)есть партии разуменной ориентации (Великое Отечество например), а СПРАВЕДЛИВОСТЬ у нас в крови (совместно с честью и совестью), ТО социалистическая конструкция принципиально подходит – от каждого по способностям, каждому по труду, но не символически, а ДОСТОЙНО, без уравниловки. Дальнейшее улучшение ЕЁ тоже понятно (изложено у Сталина) и будет творчеством миллионов. Главное – не расплодить чиновников там где не надо более 1-3 человек (например УК или ЖКХ, где – координатор связует услуги и оплаты – есть пример из Франции, где он один, называется менеджером).Поэтому, господа, не надо больше плеваться на социализм. Совершенствование конструкции должно быть отдельным делом умных патриотов. Миссия у нас такая – строить Державу Света практически с нуля, используя лучшие наработки и опыты. А образование и воспитание – это главные первостепенные дела. Руководителей конкурсных- хорошо что нашлось много, теперь надо добавить им экономической грамотности НЕ для капитализма, а по новому смыслу.. и – вперед! Главное – не спать всем, следить что слуги народа делают и как (прозрачность как раз возможна полная). И реагировать.
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Не доросло ещё человеческое общество до социализма, возможно в 50-тые начали появляться проблески в сознании людей, но в какой то момент развитие пошло не по тому пути. Собственное благополучие стало преобладать над благополучием окружающего общества. В чем причина этого нельзя сказать достоверно, но все же насильственный социализм всегда будет обречен, потому что нельзя контролировать мысли и желания людей, можно только научить думать и сопоставлять. Потому как нельзя быть счастливым, если вокруг тебя несчастное общество.
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Не было никогда по большому счёту социализма, были мы народ и были они партийная элита! Да были условия для развития и здорового общества, но только для того что бы мы работали на них и за них если что умирали по всему миру. Да Сталин что то пытался сделать и чем для него и его детей это кончилось? Большинство людей просто приспособились и не более этого. Когда власть СССР зашаталась, то партийно комсомольский актив так быстро переобулся в воздухе, что оттеснив тех кто реально боролся с советской властью, возглавили погромы и уничтожение русских по всем буквально республикам, да и в самой Российской Федерации! Всё уже поделено и любой кто попытается это изменить его ждёт судьба Цоя, Талькова, и тысяч людей которые пытались встать на пути этой заразы.
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Не оправдываешь свой ник. – Отставить пессимистические разговоры!
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Причина в том, что народ поставлен в такие условия жизни, что каждый пытается элементарно выжить! Как говорят “не до жиру, быть бы живу”! Мало кто думает о борьбе на общее благо.
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А когда народ был в других условиях?