Убедительная победа «Единой России» – таков главный результат выборов в Госдуму РФ 8-го созыва. По последним данным (еще предварительным, после подсчета 70% протоколов) Центральной избирательной комиссии, «ЕР» набирает 48,46% голосов – значительно больше любой другой партии. На втором месте КПРФ – 20,30% , на третьем ЛДПР – 7,69% , «Справедливая Россия – За правду» – 7,43%, впервые участвовавшая в голосовании партия «Новые люди» – 5,55%.

Таким образом, в отличие от прежнего состава российского парламента, сегодня в нём будет представлено пять партий, а не четыре, как в прошлом. Все остальные партии не преодолели порог в 5% голосов, и попасть в Госдуму не смогли. В новой Госдуме будет очень много новых людей – представительство «Единой России» обновится практически наполовину. Появится новая фракция партии «Новые люди» – примерно 15 депутатов. А единороссы обеспечили себе от 315 до 320 мест. Они сохранили конституционное большинство, хотя и потеряли около девяти процентов по партспискам (в 2016-м у них было 54 процента голосов), но сумели провести более 190 депутатов по одномандатным округам.

В этом году голосование в Госдуму впервые проходило три дня – с 17 по 19 сентября. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов –по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

Всего на выборах было зарегистрировано 14 партий. Помимо перечисленных в них участвовали еще «Яблоко», Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, «Коммунисты России», «Гражданская платформа», «Зеленая альтернатива», «Родина» и Партия пенсионеров. Это партии с самыми разными программами и с разным отношением к власти. Так что у избирателей был самый широкий выбор.

Помимо выборов в Госдуму, новые составы законодательных собраний определились в 39 регионах, а в 9 субъектах прошли прямые выборы губернаторов. По последним данным, на выборах главы Хабаровского края лидирует временно исполняющий обязанности руководителя региона Михаил Дегтярев с результатом более 57%. На губернаторских выборах в Туве также лидирует врио главы региона. По предварительным данным, Владислав Ховалыг набирает более 97% голосов.





Спокойное голосование и строгий контроль

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников в ходе выступления на марафоне «Ночь выборов 2021» подчеркнул: «Наверное, это самые тихие и спокойные выборы, которые были за последнее время и за последние годы, по крайней мере, по Москве точно».

Высокой оказалась и явка. В целом по стране она превысила 40%, по Москве – около 45%. Это выше показателей, чем было на плебисците по поправкам в Конституцию. Чечня, где выбирали главу республики, в этой категории традиционно бьет рекорды. Пришли больше 93%!

Выше оказалась только заочная явка в столичном онлайн-голосовании. Популярности ему добавила программа «Миллион призов». Голосовавшие на выборах в Москве онлайн получали СМС с кодом для участия в розыгрыше ста машин, двадцати квартир и денежных сертификатов номиналом до ста тысяч рублей.

ЦИК строго контролировал ход голосования. По всем сигналам о нарушениях незамедлительно принимались самые строгие меры. Как сообщила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова, трое председателей участковых избирательных комиссий (УИК), где зафиксировали вброс бюллетеней, были мгновенно освобождены от должностей. Был также уволен глава ТИК Ставропольского края. Все дела по нарушениям переданы в прокуратуру.





Проблемы в Петербурге

Очевидные проблемы были отмечены в Санкт-Петербурге. Сначала вспыхнул скандал с кандидатами-спойлерами, затем в город отправили тройку проверяющих от ЦИК, не полагаясь на местных сотрудников. А в последний день подали три административных иска об отстранении членов участковых избирательных комиссий.

Дело дошло до того, что Эмма Памфилова обвинила избирком Санкт-Петербурга в том, что там есть «пятая колонна», не заинтересованная в выявлении нарушений. Кроме того, она заявила, что необходимо принять меры вплоть до увольнения главы ТИК Петербурга из-за выноса с участка сейфа с бюллетенями и возможного конфликта интересов.

На выборах в России работали 245 иностранных наблюдателей из 59 стран, которые внимательно контролировали ход голосования по всей стране. Наблюдатели от Межпарламентской ассамблеи СНГ нарушений на выборах в Госдуму не зафиксировали.

Об этом сообщила руководитель группы международных наблюдателей от МПА СНГ, заместитель председателя сената парламента Казахстана Аскара Шакирова. Она также подчеркнула, что выборы в России прошли на высоком организационном уровне, отметив, что они были «прозрачны, доступны».





Грубое вмешательство

Нынешние выборы в России и подготовка к ним проходили в условиях беспрецедентного вмешательства во внутренние дела России со стороны Запада. Практически во всех ведущих западных СМИ систематически публиковались материалы, в которых голословно заранее утверждалось, будто эти выборы будут нелегитимными, что в России якобы гражданам не позволят свободно голосовать, будто бы оппозиции не дали возможности принять участие в выборах и т.п. Вот, например, как охарактеризовала выборы в России британская BBC: «Изнанка выборов в России – аресты кандидатов и репрессии». Надо ли говорить, что все это – самая грубая и откровенная ложь.

Для участия в голосовании были зарегистрированы 14 партий, в том числе и те, которые постоянно резко критикуют власти. Представители этих партий получили полную свободу для высказывания своего мнения, в том числе на центральных каналах государственного телевидения. И накануне выборов с экранов звучала, порой весьма нелицеприятная критика действующих властей.

Фейки о выборах, которые усердно подбрасывали с Запада, потом усердно тиражировали российские СМИ-иноагенты.Так только за первые два дня голосования было выявлено около 10 тыс. таких фейков, сообщил первый зампредседателя координационного совета Общественной палаты РФ (ОП) по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич.

Перед лицом информационной атаки со стороны Запада Москва сделала заявление в адрес Госдепа и Совета нацбезопасности США о недопустимости вмешательства в российские выборы. Об этом сообщил заместитель директора Департамента информации и печати МИД Олег Гаврилов, выступивший на заседании Временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства в суверенные дела России.

«Демарш был продублирован в Госдепартаменте и Совете национальной безопасности по линии посольства России в Вашингтоне. Речь идет о конкретных фактах, переданных американской стороне для изучения и реакции», – отметил Гаврилов. А 10 сентября посол США Джон Салливан был вызван на Смоленскую площадь, где ему было «заявлено о категорической недопустимости вмешательства во внутренние дела РФ».





Враждебный Европарламент

Грубейший акт вмешательства совершил Европарламент, который еще до начала голосования призвал не признавать итоги парламентских выборов в России. На своей сессии его депутаты утвердили доклад литовского представителя Андрюса Кубилюса с призывом к властям Евросоюза о пересмотре отношений с Россией.

В нем, в частности, говорится, что страны ЕС должны «быть готовы не признавать итоги предстоящих выборов в Госдуму» России, если будут констатированы «нарушения демократических процедур и международного права».

«Суть этого документа может вызывать только сожаление», – сказал, комментируя доклад Европарламента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, в докладе не идет речь о необходимости налаживания диалога, о необходимости решения существующих проблем и разногласий путем общения на различных уровнях и по различным каналам. Вместо диалога в одобренном документе страсбургские парламентарии призвали ЕС к сопротивлению «агрессивной политике Кремля».

Да, в выборах, конечно, не мог принимать участие Алексей Навальный, которого западные СМИ упоминали, как пример того, что оппозиционеров в России будто бы «бросают в тюрьмы». Но ведь хорошо известно, что Навальный был осужден за финансовые преступления, а вовсе не за свою политическую деятельность. А некоторые его ближайшие сотрудники по фонду ФБК накануне голосования сами сбежали за границу, хотя никто их не трогал.

Удивлены и возмущены провокацией Европарламента были даже рядовые граждане в странах Евросоюза. Так немецкий еженедельник «Шпигель» опубликовал мнение одного из своих читателей по имени Bernd, который заявил: «Итог таков: некий господин из Литвы написал текст, который предположительно 90% депутатов Европарламента даже не читали, а просто приняли его по-быстрому, чтобы не красть время у обеденного перерыва. Этот господин – завзятый враг России, он уже несколько месяцев говорит о том, что выборы признавать нельзя. Этим самым наносится непоправимый вред внешнеполитическим связям всего ЕС. Таково мое наблюдение».

А самый достойный ответ тем, кто на Западе пытался и пытается поставить под сомнение легитимность прошедшего в нашей стране голосования, дали депутат французского Национального собрания Жером Ламбер и экс-парламентарий Мишель Вуазен.

Прибыв в Крым в качестве наблюдателей, они посоветовали критикам российских выборов лично посетить страну и оценить ход голосования, отметили, что много негативных комментариев об избирательном процессе звучит «от представителей англосаксонского мира».

«Если бы те люди, которые критикуют выборы, могли бы приехать, они бы убедились, что избирательный процесс проходит в полном соответствии с международным демократическим стандартом», – сказал Ламбер на встрече с главой избиркома республики Михаилом Малышевым.





Атаки хакеров из США и Украины и потуги иноагентов

Выборам в России попытались помешать, когда голосование уже началось. Так на портал госуслуг во время дистанционного электронного голосования (ДЭГ) совершены хакерские DDoS-атаки, которые были отражены. Как сообщила глава Центризбиркома Элла Панфилова, эти «катастрофические» атаки велись, в основном из США, Германии и Украины, а также «очень серьезные атаки» велись на сайт vybory.gov.ru.

«Данные атаки были спланированы и организованы, что свидетельствует о намерении целенаправленно воспрепятствовать нормальной работе сервисов и попытке блокировать работу сервисов электронного голосования. При этом установленные на инфраструктуре электронного правительства средства обеспечения информационной безопасности успешно справились с технически подготовленными, узконаправленными DDoS-атаками», – говорится в пресс-релизе Минцифры.

Всячески пытались дискредитировать голосование СМИ, признанные в России иноагентами, а также активисты либеральной оппозиции. Они были особенно недовольны разоблачением иностранного вмешательства в выборы и соучастия в этом либеральной оппозиции.

Прямо-таки негодовал по этому поводу рупор либеральной оппозиции «Эхо Москвы». «Анализируя распространяемые российскими властями истории насчёт иностранного вмешательства, надо иметь в виду их двойственную природу, – написал на «Эхе» некий Аббас Галлямов. – Это не только пропаганда, позволяющая промывать мозги населению. Кроме того, это ещё и важное психотерапевтическое средство, позволяющее властям чувствовать себя более-менее комфортно – по крайней мере, не ощущать себя людьми, ненавидимыми населением собственной страны».

Мол, нет никакого вмешательства и – точка! Ну, а о сотнях миллионов долларов, которые США выделяют, не скрывая этого, на ведение пропаганды против России с целью развалить нас изнутри, такого рода «политологи», а на самом деле иноагенты-русофобы, предпочитают не упоминать.

Голосование еще только началось, а уже 18 сентября «Эхо Москвы» объявило о его итогах. В своей рубрике «Серпом по…» её анонимный автор заявил: «Кремль партию проиграл».

И, изображая из себя пророка, тут же добавил: «Кажется, что это немного стоит, но это до поры до времени. До действительно серьезного испытания. Как когда-то в Российской империи. Все казалось крепким и надежным. И вдруг развалилось…».

Сравнение сегодняшней России с Российской империей в таком контексте выглядит, конечно, весьма забавно.

Но главное, что таким образом «Эхо» невольно выдало то, чего его авторы и их западные кураторы так страстно желают. Чтобы все в нашей стране «вдруг развалилось». Да и сама Россия вдруг провалилась бы в тартарары. Однако реальные результаты голосования показали совсем другое. Россия все больше укрепляется.

Понятно, конечно, что новому парламенту придется работать в очень тяжелой международной обстановке. Против России продолжают действовать санкции, не прекращается пандемия, а США объявили нашу страну своим главным противником. Вдобавок к этому в мире сейчас назревает еще самый серьезный энергетический кризис. Цена на газ и электроэнергии переживают беспрецедентный рост. Казалось, что Россия, как крупнейшей поставщик энергоресурсов, от этого только выиграет. Но в результате мирового энергетического кризиса и авантюристической политики США может сложиться ситуация, когда могут пострадать все государства. Вот почему именно сейчас нам нужна твердая и стабильная власть. И, как показали выборы, именно такая власть в нашей стране сохранится.

Так что, несмотря на все трудности и проблемы, Россия будет развиваться, крепнуть и идти вперед.





