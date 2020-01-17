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«Святые девяностые». Часть 3. 1993. Вып. 6

09:48. 17 января 2020 282 просмотра Один комментарий Опубликовал:


Московские неофашисты


Семья Ельцина. Январь


Мужской стриптиз в Москве, 23 февраля


Борис Ельцин ест в Макдональдсе. 6 марта


Борис Ельцин на похоронах своей матери Клавдии во время панихиды на Ново-Кунцевском кладбище. 23 марта


Уличный торговец продает мясо, выставленное на капоте автомобиля в Москве. 30 марта


Бездомные Москвы


Американская реклама на улицах Москвы


Борис Ельцин


Коммунистическая демонстрация 9 мая


Коммунистическая демонстрация 9 мая


Коммунистическая демонстрация 9 мая


Наркоманы


Грузовое судно в Антарктике


Ресторан быстрого питания в Москве


Странные домашние любимцы москвичей


Члены бельгийской королевской семьи в московском цирке


Уличная регистрация избирателей в поддержку канд. Сергея Бабурина. Ноябрь


Визажист готовит Владимира Жириновского к выступлению по телевидению. 30 ноября


Владимир Жириновский беседует со старой бабушкой, агитируя на улицах перед предстоящими парламентскими выборами


Тамара Максимова, ведущая популярного телевизионного шоу «Общественное мнение», поправляет помаду на съемочной площадке. Декабрь


Продавец в задней части грузовика рядом с дровяной печью продает мешки с сахаром в Москве. Они продаются за 26 000 рублей (20 долларов США) за мешок. 17 декабря

Источник: https://humus.livejournal.com/7032815.html

Метки: история, Москва, Россия, фото

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