Дикая смерть: пилоты столкнувшихся самолётов ВМС США делали безумные селфи под наркотиками
Установлена причина смертельного столкновения у берегов Японии американских истребителя F/A-18 Hornet и самолёта-заправщика Lockheed KC-130 Hercules. Катастрофа произошла в ночь на 6 декабря 2018 года.
Выяснилось, что военные лётчики находились под воздействием наркотиков и делали селфи, пишет Corriere della Sera («Вечерний вестник» — ведущая итальянская ежедневная газета).
Уточняется, что оба военных самолёта взлетели с авиабазы Корпуса морской пехоты ВМС США «Ивакуни» для отработки дозаправки в воздухе. Они столкнулись в воздухе, из-за чего погиб один из лётчиков истребителя «Хорнет» и 5 членов экипажа воздушного топливозаправщика «Геркулес». Единственным выжившим оказался второй пилот F/A-18 Hornet, он был госпитализирован в крайне тяжёлом состоянии.
Следствие определило, что вместо управления самолетом один пилот делал селфи с книгой в руках, а другой фотографировал себя, расчесывая усы.
Взятые у летчиков анализы показали, что военные принимали транквилизаторы, смешанные с наркотиками (неназванным галлюциногеном).
Несколько действующих офицеров подразделения, которому принадлежали самолеты, были уволены. В их числе оказались командир эскадрильи, старший оперативный офицер и офицер по безопасности полетов. Командование США заявило, что «непрофессиональное поведение и нарушение правил полетов стало нормой» в этой эскадрилье.
Результаты расследования были обнародованы Пентагоном по просьбе Японии.
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Источник: https://rusvesna.su/news/1579201835
Это СУПЕРМЭНЫ – Летать приняв транквилизаторы, смешанные с наркотиками,делая селфи с книгой в руках, а другой фотографируя себя, расчесывая усы! Не фейк?
В официальном отчёте указаны малый опыт пилота, сложные ночные условия и непрофессионализм командования. Селфи и наркотики не участвовали в этом инциденте, а были выявлены в результате расследования и прикреплены к делу
https://www.stripes.com/in-flight-selfies-and-other-reckless-behavior-by-marine-aviators-outrage-japanese-officials-1.606516
Да, это точно СУПЕРМЭНЫ – Летали приняв транквилизаторы, смешанные с наркотиками,делая селфи с книгой в руках, а другой фотографируя себя, расчесывая усы! БЕЗ аварий! В аварию попал неопытный пилот! Опыт не пропьёшь.
Плюс ко всему этому, если бы статья была правдой, не просто летали, а ещё и пытались заправиться. Вот был бы высший пилотаж.