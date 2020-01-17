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Дикая смерть: пилоты столкнувшихся самолётов ВМС США делали безумные селфи под наркотиками

04:54. 17 января 2020 276 просмотров 4 коммент. Опубликовал:
Дикая смерть: пилоты столкнувшихся самолётов ВМС США делали безумные селфи под наркотиками | Русская весна

Установлена причина смертельного столкновения у берегов Японии американских истребителя F/A-18 Hornet и самолёта-заправщика Lockheed KC-130 Hercules.​ Катастрофа произошла в ночь на 6 декабря 2018 года. 

Выяснилось, что военные лётчики находились под воздействием наркотиков и делали селфи, пишет Corriere della Sera («Вечерний вестник» — ведущая итальянская ежедневная газета).

Уточняется, что оба военных самолёта взлетели с авиабазы Корпуса морской пехоты ВМС США «Ивакуни» для отработки дозаправки в воздухе. Они столкнулись в воздухе, из-за чего погиб один из лётчиков истребителя «Хорнет» и 5 членов экипажа воздушного топливозаправщика «Геркулес». Единственным выжившим оказался второй пилот F/A-18 Hornet, он был госпитализирован в крайне тяжёлом состоянии.

Следствие определило, что вместо управления самолетом один пилот делал селфи с книгой в руках, а другой фотографировал себя, расчесывая усы.

Взятые у летчиков анализы показали, что военные принимали транквилизаторы, смешанные с наркотиками (неназванным галлюциногеном).

Несколько действующих офицеров подразделения, которому принадлежали самолеты, были уволены. В их числе оказались командир эскадрильи, старший оперативный офицер и офицер по безопасности полетов. Командование США заявило, что «непрофессиональное поведение и нарушение правил полетов стало нормой» в этой эскадрилье.

Результаты расследования были обнародованы Пентагоном по просьбе Японии.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1579201835

Метки: Новости

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