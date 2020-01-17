Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 17 января 2020

Президент Франции Эммануэль Макрон посетил базу ВВС Франции под Орлеаном, где выступил перед военнослужащими с большой программной речью.

Кроме прочего, он объявил о том, что в ближайшее время (в январе) атомный авианосец «Шарль де Голль» направится в ближневосточный регион.

По словам французского лидера, авианосец станет весомой поддержкой силам международной коалиции. Миссия «Шарля де Голля» продлится по апрель 2020 года.

«После этого авианосец будет перемещен в зону Атлантического океана… Угроза возрастает. Новости последних нескольких недель только подтверждают это. На карту поставлены безопасность нации, ее будущее, и я буду твердо придерживаться своего плана: цель по-прежнему состоит в том, чтобы в 2025 году расходы на оборону достигли 2% ВВП», — заявил президент.

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