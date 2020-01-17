Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 17 января 2020
- 15:11 В Мосуле арестовали муфтия ИГИЛ.
- 12:40 МИД Украины хочет зафиксировать вину Ирана в крушении Boeing.
- 11:02 Потери на базе Айн-аль-Ассад.
- 09:21 «Угроза возрастает»: Макрон направит атомный авианосец «Шарль де Голль» на Ближний Восток.
- 08:01 США признали наличие пострадавших при ракетной атаке Ирана.
- 00:15 «Ворота из ада»: Армия России в Идлибе проводит операцию под носом боевиков (ФОТО, ВИДЕО).
- 00:11 Бенджамин Ференц об убийстве Сулеймани.
- Вчера 23:06 Эвакуация раненых солдат САА: кадры с места боевого столкновения в провинции Идлиб.
В Мосуле арестовали муфтия ИГИЛ
В Мосуле силы безопасности Ирака задержали муфтия ИГИЛ Шифа аль-Нима, который в период господства Халифата в Мосуле, проповедовал вступление в ИГИЛ, насаждал шариатские порядки и выносил смертные приговоры нарушителям законов ИГИЛ (в числе которых были женщины и дети), а также проповедникам, которые осуждали ИГИЛ. Кроме того он был причастен к вынесению решений направленных на разрушение памятников древности, в частности по его распоряжению была частично разрушена мечеть пророка Юнуса. Сдали упыря местные жители, которые помогли иракским спецслужбам выйти на след аль-Нима, который скрывался в городе еще со времен битвы за Мосул.
Несмотря на то, что аль-Нима жил несколько лет в подполье, он явно не бедствовал. Чтобы вывезти задержанного, сотрудникам аппарата противодействия терроризму пришлось подгонять пикап, так как в обычную легковую машину он не влазил. Очевидно, что прятался он не сам, а с помощью подельников по ИГИЛ, которые до сих пор в некотором количестве находятся на нелегальном положении в Мосуле.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
МИД Украины хочет зафиксировать вину Ирана в крушении Boeing
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Потери на базе Айн-аль-Ассад
Согласно информации CNN (первоисточником которой выступает портал Defence One ссылающийся на анонимные источники в Пентагоне), Пентагон официально врал, когда заявлял, что при атаке Ирана на американскую базу Айн-аль-Ассад никто не пострадал https://news.liga.net/world/news/voennye-ssha-znali-ob-atake-na-bazu-v-irake—cnn. Как минимум 11 человек получили ранения и травмы различной степени тяжести (указывается. что в основном это последствия контузии), после чего пострадавших вывозили на лечение в Кувейт и Германию.
CENTCOM чуть позже признал информацию об 11 пострадавших.
Соответственно, косвенно подтвердилась информация иранских источников о том, что вскоре после ударов иранских баллистических ракет, с территории базы экстренно вывозили пострадавших вертолетами. Также как до этого на некоторых кадрах снятых на авиабазе, были замечены фрагменты уничтоженных вертолетов, которые упоминал в свое рассказе датский сержант.
Также стоит отметить свидетельство http://french.almanar.com.lb/1617266 отца одного из солдат, который не выходил на связь после иранского удара по базе.
«Я отец единственного сына. Во время иранского баллистического удара против Айн Асада он был там. Он мой единственный сын, и у меня нет новостей от него там в Ираке. Почему никто не дает мне ответа на то, что на самом деле произошло », – сказал Элин Элинор во время телефонного звонка на американский телеканал C. SPAN в рамках программы под названием Washington Journal.
«Американские СМИ сообщают, что в иранской баллистической бомбардировке Айн-Асада не было жертв, но мой сын не отвечал по телефону в течение недели и не отвечал на мои звонки. Я не знаю, жив он или мертв », – добавил он, плача. «Пусть Бог проклянет Трампа», – сказал он.
Аудиозапись причитаний отца пропавшего солдата тут https://twitter.com/SoroorMohammad/status/1217717176657776640
Также сообщается. что на момент удара по базе Айн-аль-Ассад, она прикрывалась с воздуха 6 самолетами F-35 и 6 БПЛА.
Системы РЭБ КСИР осуществляли в момент удара подавление радиолокационных систем на базе.
Одновременно с этим иранские источники заявляют https://twitter.com/IranViewer/status/1217866675166597122 (ссылаясь на КСИР), что в ходе удара был уничтожен конвертоплан "Оспрей", вертолеты "БлэкХок" и "Чинук", дроны MQ-1, 1 грузовой самолет и 1 топливозаправщик. При этом сами удары по американской базе снимались иранскими дронами и у КСИР есть запись ударов.
При этом по сети гуляет вот такой документ, где утверждается, что суммарные потери после удара Ирана по Айн-аль-Ассад составили 285 человек, 15 вертолетов, 2 транспортных самолета и 3 дрона. Сильно разрушены командный центр, 3 ангара, 3 баррака и 10 тентованных объектов, повреждена башня летного контроля и взлетно-посадочная полоса.
Пентагон не комментировал данную бумагу.
Подлинность ее на 100% не установлена и надо делать поправку на то, что она может являться плодом идущей в регионе информационной войны. UPD: Конгрессмен Томпсон утверждает, что его офис не получал такую бумагу https://twitter.com/BennieGThompson/status/1217558178428334081
В общем, вопрос потерь США на базе "Айн-аль-Ассад" очевидно требует уточнения, так как Пентагон очевидно поймали на сокрытии потерь и ущерба. Вопрос в том, о чем еще умолчал Пентагон и насколько соответствуют истине другие иранские утверждения о достижениях баллистических ракет.
На текущий момент первоначальная версия Пентагона о том, что потерь не было вовсе – дезавуирована.
Пока что минимальное значение – 11 контуженных. Максимальное – 285 убитых и раненых. КСИР в первые дни после удара озвучивал цифру "до 80 пострадавших".
Почему американцы скрывали, вполне понятно – чем выше будет цифра потерь, тем сильнее она ударит по Трампу и Пентагону.
Один из очевидных способов сокрытия – рост сообщений о смертях американских солдат на учениях или в других регионах, размазанный на несколько недель.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
«Угроза возрастает»: Макрон направит атомный авианосец «Шарль де Голль» на Ближний Восток
Президент Франции Эммануэль Макрон посетил базу ВВС Франции под Орлеаном, где выступил перед военнослужащими с большой программной речью.
Кроме прочего, он объявил о том, что в ближайшее время (в январе) атомный авианосец «Шарль де Голль» направится в ближневосточный регион.
По словам французского лидера, авианосец станет весомой поддержкой силам международной коалиции. Миссия «Шарля де Голля» продлится по апрель 2020 года.
«После этого авианосец будет перемещен в зону Атлантического океана… Угроза возрастает. Новости последних нескольких недель только подтверждают это. На карту поставлены безопасность нации, ее будущее, и я буду твердо придерживаться своего плана: цель по-прежнему состоит в том, чтобы в 2025 году расходы на оборону достигли 2% ВВП», — заявил президент.
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США признали наличие пострадавших при ракетной атаке Ирана
Одиннадцать американских военных пострадали при обстреле Ираном баз США в Ираке. Об этом сообщает Defense One со ссылкой на военные источники в Пентагоне.
На этой неделе пострадавшие были эвакуированы в американские военные госпитали в Кувейте и Ландштуле в Германии для лечения черепно-мозговых травм и дальнейшего обследования.
Напомним, сообщения об обстреле военных баз в Ираке поступают на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке после ракетной атаки США на аэропорт Багдада, в результате которой погиб иранский генерал Касем Сулеймани.
В ответ на действия Вашингтона Тегеран нанес ракетный удар по двум базам в Ираке, которые использовали американские военные.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
«Ворота из ада»: Армия России в Идлибе проводит операцию под носом боевиков (ФОТО, ВИДЕО)
Боевики в Идлибе собрали целую армию для удара по правительственным войскам, перед началом нового этапа эскалации военного конфликта российские военные организовали эвакуацию населения из подконтрольных исламистам районов. Для этих целей на этой неделе состоялось официальное открытие гуманитарного коридора в населенном пункте Эль-Хадер, безопасность гуманитарной операции осуществляют подразделения военной полиции.
Об этом в новом эксклюзивном репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.
Пункт пропуска Эль-Хадер предназначен для вывода мирных жителей из Идлибской зоны деэскалации на территорию, подконтрольную правительству Сирийской Арабской Республики.
Сирийские военные ведут активную работу по информированию мирных жителей Идлибской зоны деэскалации о времени работы пунктов пропусков с помощью СМС-сообщений, листовок, теле- и радиовещания.
«За первый день работы гуманитарного коридора территорию, подконтрольную боевикам, покинули 464 человека, из которых 86 мужчин, 156 женщин и 222 ребенка», — рассказал военкору «Русской Весны» один из офицеров.
Центром по примирению враждующих сторон развернут мобильный госпиталь, где российские врачи оказывают первую медицинскую помощь всем нуждающимся.
Кроме того, представители ЦПВС обеспечили продуктовыми наборами всех людей, воспользовавшихся возможностью перехода на территорию, подконтрольную правительству САР.
Личный состав российской военной полиции обеспечил безопасность работы гуманитарного коридора и процесса вывода мирных жителей.
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Бенджамин Ференц об убийстве Сулеймани
Бенджамину Ференцу в этом году исполнилось 100 лет. После второй мировой войны он собирал улики для процесса над главными нацистскими военными преступниками в Нюрнберге, а также был главным военным прокурором США на процессе над военными преступниками из айнзатцгрупп. Благодаря в том числе и его усилиям, целый ряд нацистских военных преступников были казнен (в частности, при его непосредственном участии был вынесен приговор Отто Олендорфу, который был прямо причастен к убийству более 100 000 человек на оккупированных территориях СССР)..
Ференц публично прокомментировал Сулеймани.
«Аморальное» убийство иранского генерала
Теперь, когда мне исполняется сотый год, я не могу молчать. Я въехал в Соединенные Штаты в январе 1921 года как бедный мальчик-иммигрант, и я чувствовал себя обязанным отплатить Соединенным Штатам за предоставленные мне возможности.
Я был американским военнослужащим во время Второй мировой войны и с гордостью служил моей стране главным обвинителем в ходе судебного процесса по военным преступлениям в Нюрнберге против нацистских лидеров, которые убили миллионы невинных мужчин, женщин и детей.
Администрация недавно объявила, что по указанию президента США «устранили» (что на самом деле означает «убит») важного военного лидера страны, с которой мы не воевали. Как выпускник Гарвардской юридической школы, который много писал на эту тему, я рассматриваю такие аморальные действия как явное нарушение национального и международного права.
Общественность имеет право знать правду. Устав Организации Объединенных Наций, Международный уголовный суд и Международный Суд в Гааге – все это игнорируется. В этом мире киберпространства молодые люди повсюду находятся в смертельной опасности, если мы не изменим сердца и умы тех, кто, кажется, предпочитает войну закону.
Бенджамин Ференц
https://www.nytimes.com/2020/01/15/opinion/letters/us-iran-killing.html – оригинал на английском
Голос разума из очень далекого прошлого.
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Эвакуация раненых солдат САА: кадры с места боевого столкновения в провинции Идлиб
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Как то странно ВКС операции проводит, банды снова атакуют, а ВКС больше не летает, большие птицы спят.