Космические планы: Маск намерен отправить на Марс миллион человек
Основатель компании Tesla Илон Маск рассказал о планах на постройку кораблей Starship для доставки людей с Земли на Марс, о чем стало известно в его Twitter.
По словам Маска, в планы SpaceX входит постройка 100 кораблей Starship в год, чтобы доставлять на Марс с Земли по 100 000 человек каждый раз, когда орбиты планет будут расположены удачно для полета (расстояние между Землей и Марсом становится примерно достижимым каждые 26 месяцев).
Также Маск подтвердил в комментарии одному из пользователей, что собирается переправить на Марс около миллиона людей к 2050 году.
Он представляет будущие перелеты следующим образом: 1000 космических кораблей выводятся на земную орбиту и вылетают на протяжении месяца в период, когда Земля с Марсом находятся на близком расстоянии.
Как известно, первым космическим туристом на корабле Starship станет японский миллиардер Юсаку Маэдзава. Он даже решил найти себе спутницу для совместного полета к Луне с помощью телешоу.
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Источник: https://rusvesna.su/news/1579276344
Хе хе,что то мне подсказывает что японский миллиардер Юсаку Маэдзава,скоро станет миллионером,а скорее всего бомжом.)))Нет ну где интересно ракета,что сможет перевозить 1000!!!!! с.ка человеков на одном корабле.)Да этот пепелац вообще должен собираться на орбите,и их будет с.ка 1000 штуков(заклинило его что ли на цифре 1000) !!!!!.Нет ну остап бендер от зависти переворачивается в гробу,вот это масштаб,это вам не лунная эпопея снятая кубриком,или в кубрике.)Эдак можно весь список форбс отлошарить,и сам мвф в придачу.)))
Такой молодой – красивый , а уже …)