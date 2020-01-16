Главная » Видео, Политика, События

Про расследования “Новой газеты” | Goblin News 89

08:57. 16 января 2020 69 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=DfTXU9Ed7jg

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
«Фонтанка» спалилась с фейковым расследованием. Жертва клеветы подает на издание в суд
...) на расследование про ИГИЛ (организация запрещённая на территории РФ) и корреспондента «Новой газеты» Дениса.... Петербургская редакция дополнила расследование «Новой газеты» про видео с ликвидацией боевика ИГИЛ. «Новая газета» опубликовала фото...
Школа номер один. Новая газета. Разбор вранья
...пропагандистского опуса "Новой Газеты" на тему Беслана.Школа номер один. Новая газета. Разбор ...Беслана" сыграла ключевую роль в расследовании событий.Кесаева не создавала "...материала в Новой Газете, где бы утверждалось, что Милашина сразу сообщила про 1000...
«Новая Газета» отобрала у Навального фейк
... доследственные проверки не проходят. За «Новой газетой», как известно, стоит Михаил Ходорковский... у представителей оппозиции. Вот только «расследование» Навального СМИ разгромили в пух..., присовокупили к этому давний мем про «умытаз», да и вообще не...
«Новая газета» отмалчивается и не рассказывает про сотрудника, связанного с ИГИЛ
...было отправлено обращение к руководству «Новой газеты» с просьбой прокомментировать деятельность ...Напомним, ФАН разместило подробности журналистского расследования по Денису Короткову. По собранным... РФ и публикуют фейковые новости про ЧВК «Вагнера». За свою...
Активисты требуют наказать корреспондента «Новой газеты» за раскрытие личных данных военных
... военных, публиковал фейки про ЧВК «Вагнера» и...аморальными. Если корреспондент «Новой газеты» действительно связан с ...Новая газета» подала в суд на ФАН в суд из-за его расследования.... Руководство «Новой газеты» продолжает отмалчиваться ...
Недоэксперт «Новой газеты» опозорился, критикуя российское вооружение
«Новая газета» выпустила очередное лживое так называемое расследование, когда человек, ничего ...Новой газете» до фактов. Издание регулярно публикует фейки. Это было и темой про...«журнал принятой продукции». Журналист «Новой газеты» Павел Каныгин заявил, что ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)