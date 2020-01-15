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«Святые девяностые». Часть 3. 1993. Вып. 4

09:15. 15 января 2020 98 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


15 марта. Заместитель мэра Санкт-Петербурга, председатель Комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга Владимир Путин и государственный министр по экономическим вопросам и второй мэр Гамбурга Ханс-Юрген Крупп подписывают соглашение о совместных мероприятиях в области изобретательства


17 января. Борис Ельцин дает интервью на московской станции метро «Полежаевская»


8 февраля. Михаил Горбачев беседует с французскими актерами Пьером Ришаром и Жераром Депардье


14 марта. На коммунистическом митинге возле посольства США участники кричат «Янки, гоу хоум!» в знак солидарности с народом Северной Кореи


28 марта. Пожилая женщина ест в бесплатной столовой


14 апреля. Нищая перед Красной площадью в Москве


19 апреля. Челябинск. Вице-премьер РФ Анатолий Чубайс встречается с челябинскими промышленниками


22 апреля. Коммунисты на манифестации возле подмосковного Экспоцентра


23 апреля. Коммунистическая демонстрация перед референдумом в Москве


25 апреля. Всероссийский референдум. День голосования


26 апреля. Арбат


16 мая. Муж с женой работают в поле. Татарстан


28 мая. Празднование 380-летней годовщины начала правления Романовых в России. Прибытие на лодке


10 июля. Абхазия. Российские солдаты несут гробы с останками убитых российских военнослужащих для погрузки на самолет


1 августа. Охранник на входе в юридическую компанию «Ассистанс»


25 сентября. Прокоммунистические демонстранты выражают свою солидарность с депутатами распущенного российского парламента во время митинга у здания парламента в Москве


28 сентября. Пожилая женщина встает на колени, называя сотрудников ОМОНа «фашистами» после того, как она была избита ими вместе с другими прокоммунистическими демонстрантами около здания российского парламента в Москве


26 ноября. Русские двойники Мадонны принимают позы во время конкурса двойников


2 декабря. Ночной клуб Пилот в Москве


Бездомная женщина в Москве

Источник: https://humus.livejournal.com/7029310.html

Метки: история, Москва, Россия, фото

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