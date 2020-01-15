«Святые девяностые». Часть 3. 1993. Вып. 4
15 марта. Заместитель мэра Санкт-Петербурга, председатель Комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга Владимир Путин и государственный министр по экономическим вопросам и второй мэр Гамбурга Ханс-Юрген Крупп подписывают соглашение о совместных мероприятиях в области изобретательства
17 января. Борис Ельцин дает интервью на московской станции метро «Полежаевская»
8 февраля. Михаил Горбачев беседует с французскими актерами Пьером Ришаром и Жераром Депардье
14 марта. На коммунистическом митинге возле посольства США участники кричат «Янки, гоу хоум!» в знак солидарности с народом Северной Кореи
28 марта. Пожилая женщина ест в бесплатной столовой
14 апреля. Нищая перед Красной площадью в Москве
19 апреля. Челябинск. Вице-премьер РФ Анатолий Чубайс встречается с челябинскими промышленниками
22 апреля. Коммунисты на манифестации возле подмосковного Экспоцентра
23 апреля. Коммунистическая демонстрация перед референдумом в Москве
25 апреля. Всероссийский референдум. День голосования
16 мая. Муж с женой работают в поле. Татарстан
28 мая. Празднование 380-летней годовщины начала правления Романовых в России. Прибытие на лодке
10 июля. Абхазия. Российские солдаты несут гробы с останками убитых российских военнослужащих для погрузки на самолет
1 августа. Охранник на входе в юридическую компанию «Ассистанс»
25 сентября. Прокоммунистические демонстранты выражают свою солидарность с депутатами распущенного российского парламента во время митинга у здания парламента в Москве
28 сентября. Пожилая женщина встает на колени, называя сотрудников ОМОНа «фашистами» после того, как она была избита ими вместе с другими прокоммунистическими демонстрантами около здания российского парламента в Москве
26 ноября. Русские двойники Мадонны принимают позы во время конкурса двойников
2 декабря. Ночной клуб Пилот в Москве