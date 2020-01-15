«Святые девяностые». Часть 3. 1993. Вып. 4



15 марта. Заместитель мэра Санкт-Петербурга, председатель Комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга Владимир Путин и государственный министр по экономическим вопросам и второй мэр Гамбурга Ханс-Юрген Крупп подписывают соглашение о совместных мероприятиях в области изобретательства



17 января. Борис Ельцин дает интервью на московской станции метро «Полежаевская»



8 февраля. Михаил Горбачев беседует с французскими актерами Пьером Ришаром и Жераром Депардье



14 марта. На коммунистическом митинге возле посольства США участники кричат «Янки, гоу хоум!» в знак солидарности с народом Северной Кореи



28 марта. Пожилая женщина ест в бесплатной столовой



14 апреля. Нищая перед Красной площадью в Москве



19 апреля. Челябинск. Вице-премьер РФ Анатолий Чубайс встречается с челябинскими промышленниками



22 апреля. Коммунисты на манифестации возле подмосковного Экспоцентра



23 апреля. Коммунистическая демонстрация перед референдумом в Москве



25 апреля. Всероссийский референдум. День голосования



26 апреля. Арбат



16 мая. Муж с женой работают в поле. Татарстан



28 мая. Празднование 380-летней годовщины начала правления Романовых в России. Прибытие на лодке



10 июля. Абхазия. Российские солдаты несут гробы с останками убитых российских военнослужащих для погрузки на самолет



1 августа. Охранник на входе в юридическую компанию «Ассистанс»



25 сентября. Прокоммунистические демонстранты выражают свою солидарность с депутатами распущенного российского парламента во время митинга у здания парламента в Москве



28 сентября. Пожилая женщина встает на колени, называя сотрудников ОМОНа «фашистами» после того, как она была избита ими вместе с другими прокоммунистическими демонстрантами около здания российского парламента в Москве



26 ноября. Русские двойники Мадонны принимают позы во время конкурса двойников



2 декабря. Ночной клуб Пилот в Москве



Бездомная женщина в Москве



Источник: https://humus.livejournal.com/7029310.html