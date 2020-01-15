Главная » Видео, Вооруженные силы, История, Мировоззрение

Егор Яковлев об англо-нацистских переговорах накануне заключения пакта Молотова-Риббентропа

14:05. 15 января 2020 65 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=d_a-OHgQ3Iw

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Е. Яковлев: В случае победы Германии в войне мы повторили бы судьбу индейцев
...вывод, что продолжать войну против Англии Германия сможет только, если ...ресурсов с оккупированных советских территорий. Нацистское руководство отчетливо понимало, что ... в первую очередь.СПРАВКА «КП»Егор Яковлев – популярный петербургский историк, писатель ...
Егор Яковлев об англо-нацистских переговорах накануне заключения пакта Молотова-Риббентропа
Тайны горбачёвской перестройки
... капиталистической Европы, возглавляемой нацистской Германией, а затем... секретаря ЦК КПСС Егора Лигачёва, глава КГБ... желательно прислать в Англию делегацию Верховного Совета ...присутствовали Михаил Горбачев, Александр Яковлев, Эдуард Шеварднадзе, Георгий...
Андрей Фурсов: «Иван Грозный, как и Сталин, – один из самых оболганных правителей России»
...воспользовавшись тем, что в Англии Карлу I отрубили голову, ...Казни под музыку Бетховена в нацистских концлагерях — из той же...Недаром «хромой бес перестройки» Яковлев говорил, что своей перестройкой ...1840-х годов, когда Егор Канкрин провел финансовую реформу....
Тайны горбачёвской перестройки
...влияния, скажу только одно. Яковлев, когда хотел сказать мне ...всех промышленно развитых странах (Англии, Германии, Франции и США...всей капиталистической Европы, возглавляемой нацистской Германией, а затем ...помощник секретаря ЦК КПСС Егора Лигачёва, глава КГБ ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)