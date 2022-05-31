Северная война. Поломанный план Петра/Сергей Махов и Егор Яковлев
Сергей Махов и Егор Яковлев беседуют о начальном этапе Северной войны. Что такое «готторпский вопрос» и зундские пошлины? Как сдавали в аренду датскую армию? Почему Карл XII был «отличный тактик, но никакой стратег»?
#цифроваяистория #ЕгорЯковлев #СергейМаховЦИ #севернаявойна
В.Е. Возгрин «Россия и северные страны в годы Северной войны»: http://militera.lib.ru/research/1/all/v/n52767/index.html
0:00 Завязка истории и Готторпский вопрос
7:45 Великое посольство Петра
14:01 Тайный союз Англии, Голландии и Швеции
25:50 Зундские пошлины
30:52 История о том, как сдавали в аренду датскую армию
36:57 Карл 12: отличный тактик, но никакой стратег
38:41 Что почитать по теме
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