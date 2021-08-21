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1914-1915: борьба с Англией за Константинополь/Дмитрий Пучков и Егор Яковлев

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Продолжаем выкладывать легендарный сериал Егора Яковлева «Настоящая игра престолов». Новые серии по-прежнему будут выходить на канале Дмитрия Юрьевича Пучкова, а предыдущие сезоны – на «Цифровой истории»!
Историк Егор Яковлев рассказывает о важности Османской Империи в начавшейся в Первой мировой войне. Чего желали противоборствующие стороны от Турции? Как и почему Османская империя вступила в войну? Из-за чего между союзниками по Антанте возникали разногласия? И как война отражалась на русском обществе? Об этом и многом другом в ролике из рубрики — «Нестареющая классика».

Аудиоверсия —   https://t.me/egoryakovleff/230

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=dFZqpKbt5UM
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