1914-1915: борьба с Англией за Константинополь/Дмитрий Пучков и Егор Яковлев
Продолжаем выкладывать легендарный сериал Егора Яковлева «Настоящая игра престолов». Новые серии по-прежнему будут выходить на канале Дмитрия Юрьевича Пучкова, а предыдущие сезоны – на «Цифровой истории»!
Историк Егор Яковлев рассказывает о важности Османской Империи в начавшейся в Первой мировой войне. Чего желали противоборствующие стороны от Турции? Как и почему Османская империя вступила в войну? Из-за чего между союзниками по Антанте возникали разногласия? И как война отражалась на русском обществе? Об этом и многом другом в ролике из рубрики — «Нестареющая классика».
Аудиоверсия — https://t.me/egoryakovleff/230