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Ад на Земле: увидим ли мы снова Австралию прежней? (ФОТО, ВИДЕО)

17:10. 15 января 2020 176 просмотров Один комментарий Опубликовал:
Ад на Земле: увидим ли мы снова Австралию прежней? (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Учёные подсчитали, что Австралии потребуется не менее 100 лет, чтобы восстановить свой прежний облик после масштабных природных пожаров, которые продолжаются на континенте с осени прошлого года.

Спасатели и всевозможные волонтёры уже несколько месяцев пытаются бороться с лесными пожарами, охватившими весь некогда «Зелёный континент».

Огонь уже уничтожил в общей сложности более 10 млн га леса, погибло около 1 млрд животных, многие из них являются редкими и встречаются только на этом континенте.

Большинство пожаров бушует на территории двух штатов — Нового Южного Уэльса и Виктории.

На данный момент на востоке Австралии бушуют ещё более ста очагов пожаров. По данным экстренных служб, в последние несколько недель пожары значительно усилились.

Всемирный фонд дикой природы обратился к правительству Австралии с уведомлением о том, что треть популяции коал погибла в огне, среда обитания 13 видов животных либо уничтожена полностью, либо ей нанесён серьёзный ущерб.

Сильно пострадали три вида животных, находящихся под угрозой исчезновения: яркая ложная жаба, птица-медонос и западный наземный попугай.

Спасатели, волонтёры и просто неравнодушные жители Австралии подключились к спасению уникальной фауны континента. Животным, которые остались без еды, сбросили с вертолётов несколько тонн моркови и батата.

Даже сами животные помогают своим собратьям, оказавшимся в огненной ловушке. Так, например, австралийские вомбаты спасли огромное количество мелких животных, пустив их в свои просторные и глубокие норы, где те смогли найти убежище. Зверьки не просто делились своим домом, они выступали в качестве своеобразных «проводников», загоняя дезориентированных погорельцев в свои норы.

Наблюдения ученых космического агенства NASA показали, что дым от лесных пожаров в Австралии по состоянию на 14 января сделал полный оборот вокруг Земли.

По данным агентства, качество воздуха ухудшилось во всех регионах, где проходил дым. В Новой Зеландии из-за этого даже потемнел снег на горных склонах.

В самой Австралии объявлено, что загрязнение воздуха достигло критического уровня. Организаторы открытого чемпионата Австралии по теннису даже отменили проведение матчей из-за смога. В результате пожаров погибли по меньшей мере 28 человек и разрушены более двух тысяч домохозяйств.

Сейчас в борьбе с огнём в Австралии задействованы спасатели из разных стран мира, в частности, из США и Канады.

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Ад на Земле: увидим ли мы снова Австралию прежней? (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Ад на Земле: увидим ли мы снова Австралию прежней? (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Ад на Земле: увидим ли мы снова Австралию прежней? (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Ад на Земле: увидим ли мы снова Австралию прежней? (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Ад на Земле: увидим ли мы снова Австралию прежней? (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Ад на Земле: увидим ли мы снова Австралию прежней? (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Ад на Земле: увидим ли мы снова Австралию прежней? (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Ад на Земле: увидим ли мы снова Австралию прежней? (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Ад на Земле: увидим ли мы снова Австралию прежней? (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Ад на Земле: увидим ли мы снова Австралию прежней? (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Ад на Земле: увидим ли мы снова Австралию прежней? (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Ад на Земле: увидим ли мы снова Австралию прежней? (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Ад на Земле: увидим ли мы снова Австралию прежней? (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Ад на Земле: увидим ли мы снова Австралию прежней? (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Адский пейзаж: австралийские пожарные проезжают сквозь пылающие леса

Источник: https://rusvesna.su/news/1579082709

Метки: Новости

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 2585 2169
    Женечка 15 января 2020 в 21:01

    С нынешной динамикой посещения россиянами Австралии в 10 тысяч туристов в год, вопрос можно поставить так:
    Увидим ли мы Австралию вообще?
    Но ПАНД жалко!

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