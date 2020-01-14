Слабость сильных

Почти три четверти россиян полагают, что интересы властей и народа не совпадают, поскольку властям практически не интересна жизнь рядовых сограждан, свидетельствуют данные опроса Левада-центра, поступившие в Интерфакс.

Согласно результатам социологического исследования, 72% участников опроса не видят совпадения интересов власти и общества: 30% респондентов считают, что интересы «определенно не совпадают», 42% полагают, что интересы «скорее не совпадают».

По данным Левада-центра, более половины респондентов (53%) из тех, кто не видит совпадения интересов, свою точку зрения объясняют тем, что «власти живут за счет населения, их мало волнует, как живет народ». Еще 19% респондентов данной категории убеждены в отсутствии обратной связи «между теми, кто принимает решения наверху, и населением».

Исследование показало, что 16% опрошенных, уверенных в несовпадении интересов власти и общества, считают, что эти интересы всегда разные, 11% респондентов полагают, что совпадение интересов возможно лишь «в критические периоды, когда стране грозит смертельная опасность».

В совпадение интересов общества и власти верит четверть населения, при этом 3% сограждан считают, что интересы «определенно совпадают», 22% полагают, что «скорее совпадают».

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Примерно год назад первые строчки в топе новостей заняли сообщения о циничных высказываниях чиновников в отношении простых россиян. Всплывали такие высказывания с завидной регулярностью.

Началось все осенью 2018 года с регионального министра из Саратова Натальи Соколовой. В споре с депутатом от КПРФ Н. Бондаренко она не постеснялась заявить, что в наши дни вполне можно прожить на три с половиной тысячи рублей в месяц и поэтому повышать прожиточный минимум не нужно. В ответ на возмущение депутата она посоветовала перейти на «макарошки», которые «нынче недороги».

Потом была Ольга Глацких, которая заявила на встрече с молодежью, что «государство не просило вас рожать». Потом самарский министр Марина Антимонова, которая посоветовала молодым мамам, жаловавшимся на низкое пособие, работать в огородах, потому что «государство не обязано всех содержать». Потом – волгоградский депутат-миллионер Гасан Набиев, который сказал, что маленькие пенсии имеют только алкаши и лентяи. Потом на всю Россию прославилась глава пресс-службы администрации Иркутской области Ирина Алашкевич, назвавшая пострадавших от наводнения в Тулуне «бомжатиной» и «бичами».

Летом 2019-го интернет был переполнен кадрами, на которых бойцы Росгвардии и полицейские (тоже, между прочим, представители государства!) с предельной жесткостью разгоняли в Москве участников несанкционированных митингов, а также всех тех, кто им попался под горячую руку. Дизайнеру Максиму Коновалову во время задержания на Тверской полицейские сломали ногу. Он совершал пробежку, а они подумали, что он от них убегает, и приложили его к бордюру. Актера Павла Устинова не просто скрутили и положили на асфальт, но и обвинили потом в сопротивлении и дали условный срок, хотя он вообще не имел отношения к демонстрантам и просто стоял у метро и разговаривал по телефону. Дарью Сосновскую при задержании силовик ударил в живот, хотя она не оказывала никакого сопротивления, и это зафиксировали видеокамеры.

При этом ни один полицейский или росгвардеец не был привлечен к ответственности!

Власть закрывает школы, поликлиники и заводы, лишает людей заработанных ими пенсий, поднимает налоги, говорит, что нет денег, чтобы компенсировать рост цен на бензин и на продукты, зато деньги на поддержку банкиров, принадлежащих олигархам, близким к Кремлю, находятся очень даже быстро… При этом чиновники даже не скрывают своего высокомерного презрительного и наглого отношения к тем, чьи интересы они вроде бы представляют, а силовики ведут себя с собственным населением, которое они поставлены охранять, простите, как ведут себя захватчики на чужой территории (это сравнение не я придумал; в фильме Говорухина «Ворошиловский стрелок» пенсионер Афонин бросает в лицо одному такому: «оккупант!»).

После этого вряд ли кого удивят результаты опроса, проведенного недавно Левада-центром! Они показали, что треть россиян – около 70% – считают, что интересы государства и общества в России не совпадают, а 53% заявили, что «власти живут за счет населения, их мало волнует, как живет народ»! А незадолго до этого Левада-центр заявлял: «Из России в настоящее время хотели бы эмигрировать 53% граждан в возрасте от 18 до 24 лет». И этот факт тоже, увы, не вызывает большого удивления…

Это значит, что люди, как ни зомбирует их останкинская телеигла, в большинстве своем ясно и трезво расценивают общее положение вещей. Власти и народ действительно не просто живут в разных мирах – ведь одни отдыхают на Мальдивах, другие корячатся на дачах; одни имеют счета в западных банках, другие питаются китайской лапшой, отдавая всю зарплату за ипотеку; у одних дети учатся в Гарварде, а у других нет денег на обучение в провинциальном вузе… Власти и народ – по разные стороны баррикад.

И народ тоже не заставляет себя ждать с ответом на такое к себе отношение. Неспроста ведь люди не хотят платить налоги и работают неофициально, в теневом секторе. Они убеждены, что на их налоги не больницы для детей построят, а чиновники возведут для себя роскошные замки. Неслучайно люди не желают получать «белую зарплату», из которой идут выплаты в Пенсионный фонд. Люди думают: неизвестно еще, доживешь ли до пенсии, а денежки твои уже осядут в карманах работников пенсионного ведомства… Неслучайно люди всеми правдами и неправдами стараются избавить своих детей от армейской службы. Люди опасаются, что отправишь в армию здорового сына, а вернется инвалид, искалеченный распоясавшимися дедами (и спасибо еще, что вообще вернулся!)… Наконец, неспроста российская молодежь ищет лучшей судьбы за пределами России, впрочем, как и молодежь других республик бывшего СССР – Таджикистана, Узбекистана, Украины (только молодые узбеки и таджики едут в Китай и Россию, а молодые россияне и украинцы – в Евросоюз, Америку и Канаду)… Значит, видят, что на родине перспектив практически нет…

Американский социолог и антрополог Джеймс Скотт придумал для этого феномена название – рутинное сопротивление. Он описывает его в своей книге «Оружие слабых». Скотт заявляет там, что в условиях авторитарных режимов, каковых множество в третьем мире, простые люди боятся открыто выступать против власти, ибо это чревато гонениями и преследованиями. Поэтому они избирают тактику «подчиняюсь, но не повинуюсь». Они делают вид, что подчиняются гражданской власти или же работодателям, но выказывают свое истинное отношение к ним, саботируя их приказы и распоряжения, обманывая налоговые органы, портя имущество, распространяя слухи за спинами своих начальников, рассказывая анекдоты, готовясь сбежать… Скотт подчеркивает, что в таких случаях подчиненные ведут себя странно, делают вид, что не понимают сути приказов, поэтому, кстати, чиновники, особенно низшие, постоянно сталкивающиеся с простонародьем, преисполняются спеси и презрения, думая, что перед ними «тупое быдло». Но на самом деле за внешней странностью скрываются хитрость, стремление не только не выполнить драконовский приказ или закон, но и избежать наказания.

Итак, подавляющее большинство сегодняшних россиян не верят во власть, убеждены, что власть эта не заботится о них, а действует им во вред, сопротивляется этой власти. Но так, как это делают слабые… Почему же так, ведь их – большинство?

Потому что они рассеяны, замкнуты в своих мирках, не склонны вообще заявлять о себе, пока их не трогают. Кроме того, власть внушает им, что все равно их участие в политике ничего не изменит, что не стоит даже ходить на выборы, что там все заранее решено… И 70% граждан, которые отвечают на опросах, что не доверяют властям, остаются в день выборов дома, а 30% сторонников власти бегут опустить в урну свои бюллетени…

Пока все будет так, подспудное «рутинное сопротивление», которое мало что дает, будет продолжаться и жадное и циничное меньшинство будет силой, а обманутое и обобранное большинство останется слабым…

Рустем ВАХИТОВ

Источник: http://www.sovross.ru/articles/1924/46840