«Святые девяностые». Часть 3. 1993. Вып. 1



3 января. Борцы за права животных протестуют возле развлекательного центра по поводу использования в московских цирках животных



1 марта. Женщина, торгующая «Кола-колой» возле подземного перехода



1 марта. Мужчины и женщины торгуют на стихийном рынке, расположенном вдоль грязной московской улицы



25 марта. Уличная торговля



28 марта. Группа демонстрантов собралась возле здания правительства в день голосования за импичмент Ельцина



28 марта. Группа демонстрантов собралась возле здания правительства в день голосования за импичмент Ельцина



28 марта. Демонстрация, организованная сторонниками Бориса Ельцина во время перерыва заседания 9-го Съезда народных депутатов России.



22 апреля. Прокоммунистический митинг в Москве



22 апреля. Прокоммунистический митинг в Москве. Группа демонстрантов поет под аккордеон во время митинга у Белого дома



25 апреля. Группа долганцев садится на обед в своем доме



25 апреля. Православный священник среди демонстрантов, поднимающих красное знамя на прокоммунистическом митинге в Москве



1 мая. Москва, лидер российской панк-группы «Гражданская Оборона» Егор Летов на первомайской демонстрации



1 мая. Первомайская прокоммунистическая демонстрация заканчилась жестоким столкновением. ОМОНовцы тащат ветерана вооруженных сил.



1 июня. Центр пластической хирургии в Москве



1 июля. Курильские острова



15 июля. Живущие в ржавой металлической трубе, трое детей ждут своей матери. Из-за экономического кризиса, который затронул сельское хозяйство, семья покинула Украину четыре месяца назад, чтобы попытаться найти лучшую жизнь в Москве



27 июля. Москвичи толпятся возле местного Сбербанка, спеша обменять старые рубли на новые



27 июля. Обмен рублей, напечатанных до 1993 года в российском Сбербанке. Москва



2 августа. Три десантника пьют водку, отмечая День Воздушно-десантных войск в парке Горького



15 августа. Борис Ельцин посещает супермаркет в Москве



1 сентября. Молодые люди пьют в ночном клубе-казино The Firebird в Москве



26 сентября. Антиельцинская пропаганда



Источник: https://humus.livejournal.com/7025808.html