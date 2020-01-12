«Святые девяностые». Часть 3. 1993. Вып. 1
3 января. Борцы за права животных протестуют возле развлекательного центра по поводу использования в московских цирках животных
1 марта. Женщина, торгующая «Кола-колой» возле подземного перехода
1 марта. Мужчины и женщины торгуют на стихийном рынке, расположенном вдоль грязной московской улицы
28 марта. Группа демонстрантов собралась возле здания правительства в день голосования за импичмент Ельцина
28 марта. Группа демонстрантов собралась возле здания правительства в день голосования за импичмент Ельцина
28 марта. Демонстрация, организованная сторонниками Бориса Ельцина во время перерыва заседания 9-го Съезда народных депутатов России.
22 апреля. Прокоммунистический митинг в Москве
22 апреля. Прокоммунистический митинг в Москве. Группа демонстрантов поет под аккордеон во время митинга у Белого дома
25 апреля. Группа долганцев садится на обед в своем доме
25 апреля. Православный священник среди демонстрантов, поднимающих красное знамя на прокоммунистическом митинге в Москве
1 мая. Москва, лидер российской панк-группы «Гражданская Оборона» Егор Летов на первомайской демонстрации
1 мая. Первомайская прокоммунистическая демонстрация заканчилась жестоким столкновением. ОМОНовцы тащат ветерана вооруженных сил.
1 июня. Центр пластической хирургии в Москве
15 июля. Живущие в ржавой металлической трубе, трое детей ждут своей матери. Из-за экономического кризиса, который затронул сельское хозяйство, семья покинула Украину четыре месяца назад, чтобы попытаться найти лучшую жизнь в Москве
27 июля. Москвичи толпятся возле местного Сбербанка, спеша обменять старые рубли на новые
27 июля. Обмен рублей, напечатанных до 1993 года в российском Сбербанке. Москва
2 августа. Три десантника пьют водку, отмечая День Воздушно-десантных войск в парке Горького
15 августа. Борис Ельцин посещает супермаркет в Москве
1 сентября. Молодые люди пьют в ночном клубе-казино The Firebird в Москве
26 сентября. Антиельцинская пропаганда