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«Святые девяностые». Часть 3. 1993. Вып. 1

09:57. 12 января 2020 104 просмотра Нет комментариев Опубликовал:


3 января. Борцы за права животных протестуют возле развлекательного центра по поводу использования в московских цирках животных


1 марта. Женщина, торгующая «Кола-колой» возле подземного перехода


1 марта. Мужчины и женщины торгуют на стихийном рынке, расположенном вдоль грязной московской улицы


25 марта. Уличная торговля


28 марта. Группа демонстрантов собралась возле здания правительства в день голосования за импичмент Ельцина


28 марта. Группа демонстрантов собралась возле здания правительства в день голосования за импичмент Ельцина


28 марта. Демонстрация, организованная сторонниками Бориса Ельцина во время перерыва заседания 9-го Съезда народных депутатов России.


22 апреля. Прокоммунистический митинг в Москве


22 апреля. Прокоммунистический митинг в Москве. Группа демонстрантов поет под аккордеон во время митинга у Белого дома


25 апреля. Группа долганцев садится на обед в своем доме


25 апреля. Православный священник среди демонстрантов, поднимающих красное знамя на прокоммунистическом митинге в Москве


1 мая. Москва, лидер российской панк-группы «Гражданская Оборона» Егор Летов на первомайской демонстрации


1 мая. Первомайская прокоммунистическая демонстрация заканчилась жестоким столкновением. ОМОНовцы тащат ветерана вооруженных сил.


1 июня. Центр пластической хирургии в Москве


1 июля. Курильские острова


15 июля. Живущие в ржавой металлической трубе, трое детей ждут своей матери. Из-за экономического кризиса, который затронул сельское хозяйство, семья покинула Украину четыре месяца назад, чтобы попытаться найти лучшую жизнь в Москве


27 июля. Москвичи толпятся возле местного Сбербанка, спеша обменять старые рубли на новые


27 июля. Обмен рублей, напечатанных до 1993 года в российском Сбербанке. Москва


2 августа. Три десантника пьют водку, отмечая День Воздушно-десантных войск в парке Горького


15 августа. Борис Ельцин посещает супермаркет в Москве


1 сентября. Молодые люди пьют в ночном клубе-казино The Firebird в Москве


26 сентября. Антиельцинская пропаганда

Источник: https://humus.livejournal.com/7025808.html

Метки: история, Москва, Россия, фото

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