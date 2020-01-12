Россия — мировая доминирующая сверхдержава

Оборонный бюджет России — лишь малая часть того, что тратят на те же нужды США.

Тем не менее, супероружие русских превосходит лучшие образцы вооружений Запада, поскольку имеющиеся ресурсы используются рационально и эффективно.

Это супер-оружие представлено следующими образцами:

• 200-тонная МБР Сармат, способная успешно прорвать оборону ПРО;

• крылатая ядерная ракета малой мощности с гораздо большей дальностью, чем американские;

• высокоскоростной беспилотный подводный аппарат с ядерной установкой, способный передвигаться на больших глубинах, оставаясь незамеченным, и вооруженный обычными или ядерными торпедами;

• новая гиперзвуковая ракета со скоростью, в 5 раз превышающей скорость звука, с ядерными или обычными боеголовками, способная преодолевать оборону ПРО;

• новые гиперзвуковые высокоточные ракеты, способные поражать цели на межконтинентальном расстоянии и способные корректировать курс и высоту в движении.

• значительный прогресс в технологиях лазерного оружия.

Также идет по плану разработка другого современного супероружия, включая обладающие технологическим превосходством беспилотники, гиперзвуковые планеры и другие высокотехнологичные образцы вооружения, которые позволят России достойно встретить любую будущую военную угрозу.

В прошлом месяце Путин сказал, что Россия сделала шаг вперед по сравнению с другими военными державами мира.

Упор делается на передовое высокоточное оружие и средства аэрокосмической обороны, а также активное использование искусственного интеллекта в производстве военной техники, добавил он:

«Линейка беспилотных разведывательных и штурмовых самолетов, лазерных и гиперзвуковых систем, оружия на основе новых физических принципов, а также роботизированных систем, способных выполнять разнообразные задачи на поле боя, должна быть расширена».

России нужно современное оружие для обороны, поскольку Вашингтон вышел из Соглашения о сокращении ракет средней дальности и других международных договоров, продолжает накапливание сил у границ России, намерен милитаризовать космос а также в связи с другими враждебными действиями, угрожающими миру во всем мире.

Среди крупных держав Россия и Китай являются ведущими сторонниками мира, стабильности и взаимного сотрудничества между всеми странами.

США, НАТО и Израиль — смертельные враги этих задач

Источник: http://mixednews.ru/archives/157836?utm_referrer=httpszen.yandex.com&dbr=1