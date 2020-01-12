Россия — мировая доминирующая сверхдержава
Оборонный бюджет России — лишь малая часть того, что тратят на те же нужды США.
Тем не менее, супероружие русских превосходит лучшие образцы вооружений Запада, поскольку имеющиеся ресурсы используются рационально и эффективно.
Это супер-оружие представлено следующими образцами:
• 200-тонная МБР Сармат, способная успешно прорвать оборону ПРО;
• крылатая ядерная ракета малой мощности с гораздо большей дальностью, чем американские;
• высокоскоростной беспилотный подводный аппарат с ядерной установкой, способный передвигаться на больших глубинах, оставаясь незамеченным, и вооруженный обычными или ядерными торпедами;
• новая гиперзвуковая ракета со скоростью, в 5 раз превышающей скорость звука, с ядерными или обычными боеголовками, способная преодолевать оборону ПРО;
• новые гиперзвуковые высокоточные ракеты, способные поражать цели на межконтинентальном расстоянии и способные корректировать курс и высоту в движении.
• значительный прогресс в технологиях лазерного оружия.
Также идет по плану разработка другого современного супероружия, включая обладающие технологическим превосходством беспилотники, гиперзвуковые планеры и другие высокотехнологичные образцы вооружения, которые позволят России достойно встретить любую будущую военную угрозу.
В прошлом месяце Путин сказал, что Россия сделала шаг вперед по сравнению с другими военными державами мира.
Упор делается на передовое высокоточное оружие и средства аэрокосмической обороны, а также активное использование искусственного интеллекта в производстве военной техники, добавил он:
«Линейка беспилотных разведывательных и штурмовых самолетов, лазерных и гиперзвуковых систем, оружия на основе новых физических принципов, а также роботизированных систем, способных выполнять разнообразные задачи на поле боя, должна быть расширена».
России нужно современное оружие для обороны, поскольку Вашингтон вышел из Соглашения о сокращении ракет средней дальности и других международных договоров, продолжает накапливание сил у границ России, намерен милитаризовать космос а также в связи с другими враждебными действиями, угрожающими миру во всем мире.
Среди крупных держав Россия и Китай являются ведущими сторонниками мира, стабильности и взаимного сотрудничества между всеми странами.
США, НАТО и Израиль — смертельные враги этих задач
Источник: http://mixednews.ru/archives/157836?utm_referrer=httpszen.yandex.com&dbr=1
наши достижения-это штучный товар..Так и оружие..Если мы можем выставить 15 самолётов пятого поколения..то амеры 300-400 уже сейчас могут..задавят числом.А Буржуйская россия и СШа-вот пусть и деруться..главное нам не пострадать….и не прыгать как уркаинцы от радости возле Ёлки
Сколько амеры могут выставить самолётов.
А сколько ПВО?
Почему амерЗкая ПВО второй раз не сбила не одной примитивной ракеты сделанной арабами по позавчерашним технологиям?
Высоко точное оружие хорошо в войнах до двух месяцев..дальше начинается реалия..кто пойдт умирать за Путина и капитализм…? Это вам не 28 панфиловцев которые умирали за Свою родину а не за офшорную ,и за банкиров с Набиуллиной во главе.
За Путина первый умрёшь ты.
Зачистят как потенциального предателя в любой точке планеты
Вас не туда понесло явно. А воевать и Вы пойдете, ибо война не спросит у Вас – хотите Вы того или же нет. Или будете наблюдать, как гибнут Ваши близкие и земляки?
Россия — мировая доминирующая сверхдержава да ладно вот это сверх это что?Для кого?Народ после оплаты налогов и ЖКХ и штрафов едят ****** уже посматривают на прохожего это сверх держава?!