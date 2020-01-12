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Россия — мировая доминирующая сверхдержава

19:43. 12 января 2020 96 просмотров 6 коммент. Опубликовал:

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Оборонный бюджет России — лишь малая часть того, что тратят на те же нужды США.

Тем не менее, супероружие русских превосходит лучшие образцы вооружений Запада, поскольку имеющиеся ресурсы используются рационально и эффективно.

Это супер-оружие представлено следующими образцами:

• 200-тонная МБР Сармат, способная успешно прорвать оборону ПРО;

• крылатая ядерная ракета малой мощности с гораздо большей дальностью, чем американские;

• высокоскоростной беспилотный подводный аппарат с ядерной установкой, способный передвигаться на больших глубинах, оставаясь незамеченным, и вооруженный обычными или ядерными торпедами;

• новая гиперзвуковая ракета со скоростью, в 5 раз превышающей скорость звука, с ядерными или обычными боеголовками, способная преодолевать оборону ПРО;

• новые гиперзвуковые высокоточные ракеты, способные поражать цели на межконтинентальном расстоянии и способные корректировать курс и высоту в движении.

• значительный прогресс в технологиях лазерного оружия.

Также идет по плану разработка другого современного супероружия, включая обладающие технологическим превосходством беспилотники, гиперзвуковые планеры и другие высокотехнологичные образцы вооружения, которые позволят России достойно встретить любую будущую военную угрозу.

В прошлом месяце Путин сказал, что Россия сделала шаг вперед по сравнению с другими военными державами мира.

Упор делается на передовое высокоточное оружие и средства аэрокосмической обороны, а также активное использование искусственного интеллекта в производстве военной техники, добавил он:

«Линейка беспилотных разведывательных и штурмовых самолетов, лазерных и гиперзвуковых систем, оружия на основе новых физических принципов, а также роботизированных систем, способных выполнять разнообразные задачи на поле боя, должна быть расширена».

России нужно современное оружие для обороны, поскольку Вашингтон вышел из Соглашения о сокращении ракет средней дальности и других международных договоров, продолжает накапливание сил у границ России, намерен милитаризовать космос а также в связи с другими враждебными действиями, угрожающими миру во всем мире.

Среди крупных держав Россия и Китай являются ведущими сторонниками мира, стабильности и взаимного сотрудничества между всеми странами.

США, НАТО и Израиль — смертельные враги этих задач

Источник: http://mixednews.ru/archives/157836?utm_referrer=httpszen.yandex.com&dbr=1

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6 Комментариев » Оставить комментарий


  • 15 -1
    serjoza 12 января 2020 в 19:55

    наши достижения-это штучный товар..Так и оружие..Если мы можем выставить 15 самолётов пятого поколения..то амеры 300-400 уже сейчас могут..задавят числом.А Буржуйская россия и СШа-вот пусть и деруться..главное нам не пострадать….и не прыгать как уркаинцы от радости возле Ёлки

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    -1
    • 13310 1092
      ХОХОЛserjoza 12 января 2020 в 20:07

      Сколько амеры могут выставить самолётов.
      А сколько ПВО?
      Почему амерЗкая ПВО второй раз не сбила не одной примитивной ракеты сделанной арабами по позавчерашним технологиям?

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  • 15 -1
    serjoza 12 января 2020 в 19:58

    Высоко точное оружие хорошо в войнах до двух месяцев..дальше начинается реалия..кто пойдт умирать за Путина и капитализм…? Это вам не 28 панфиловцев которые умирали за Свою родину а не за офшорную ,и за банкиров с Набиуллиной во главе.

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    0
  • 1830 1542
    макс 12 января 2020 в 20:20

    Россия — мировая доминирующая сверхдержава да ладно вот это сверх это что?Для кого?Народ после оплаты налогов и ЖКХ и штрафов едят ****** уже посматривают на прохожего это сверх держава?!

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