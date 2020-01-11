Зеленский отреагировал на заявление Ирана о сбитом Boeing.
- РИА Новости
«Настаиваем на полном признании вины. Мы ожидаем от Ирана заверений в готовности к полному и открытому расследованию, привлечению виновных к ответственности, возвращении тел погибших, выплат компенсаций, официальных извинений по дипломатическим каналам», — говорится в сообщении президента в Facebook.
Он выразил надежду на то, что расследование будет проходить без искусственных задержек.
«Наши 45 специалистов должны получить полный доступ и взаимодействие для установления справедливости», — добавил он.
8 января пассажирский самолёт компании «Международные авиалинии Украины» Boeing 737 потерпел крушение вскоре после взлёта в иранской столице. Жертвами авиакатастрофы стали 176 человек.
11 января в иранском Генштабе заявили, что лайнер был сбит случайно в результате человеческой ошибки.
По словам министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, ошибка была допущена в период кризиса, «спровоцированного авантюризмом США».
Президент страны Хасан Рухани отметил, что виновные в крушении самолёта будут привлечены к ответственности.
Источник: https://russian.rt.com/world/news/706581-zelenskii-iran-samolyot
…«Настаиваем на полном признании вины. Мы ожидаем от Ирана заверений в готовности к полному и открытому расследованию, привлечению виновных к ответственности, возвращении тел погибших, выплат компенсаций, официальных извинений по дипломатическим каналам»…
Иран виноват “априори”, к чему тогда цирк со специалистами?
…«Наши 45 специалистов должны получить полный доступ и взаимодействие для установления справедливости»…
Ты, прям, заделался собкором… Думаешь, что люди ничего не читают и ждут только твоих новостей? Заблуждаешься… Ты бы лучше поинтересовался (а то степаныч всё никак не ответит) и пояснил, почему Будда добрался только до нирваны, с какого времени на Руси начинали называть по имени-отчеству, как обратиться к родовой памяти, как аборигены Австралии сватались к своим невестам, почему могендавид у израиля синего цвета, сколько раз римляне ходили войной на наши земли и как арии поступили с одним из их центуриев? Приведи его имя; как объяснишь красный цвет знамени у большевиков и т.д. и т.п…
Почитайте мой комментарий в теме о том, почему Иисус не рассказывал о переселении душ.
Он мне просто не интересен…
Потому что Вы не тот, за кого себя выдаете.
А за кого я себя выдаю?
За человека, сведущего в славянстве. Вы повторяете одно и то же, как мантру. Но когда Вас начинаешь расспрашивать о сути – Вы “плывете”. Правда всегда одна, и она всегда объяснима и логична. Чего не скажешь о Ваших доводах. Вы – что вторая сторона ашкенази. Евреи создали их, как полукровок, не относящихся ни к евреям, ни к славянам, и именно эту идею поддержали, а Вы же идеологический полукровка, не относящийся ни к славянам, ни к их врагам. И задача Ваша что у ашкенази – быть “прокладкой” между славянами и евреями. Ничуть не удивлюсь, если те же ашкенази и есть мнимые “носители знаний о славянстве”. Харона уж точно можно записать в таких.
Я просил Вас научить меня чему то новому, побеседовал бы с Вами о логичности этого, но у Вас вечно что то “не клеится”.
Безудержная словесная диарея – признак зарождающейся шизофрении…
Не удивлен. Именно об этом я и говорил ранее. Вы являетесь идеологом славянства, но в упор не понимаете, почему ариев считали уважаемыми людьми. Мировоззрение славян Вам едва ли истинно знакомо, ибо оно предельно логично, и стало основой многих религий в последующем. Вы не стали читать и сейчас уходите в словоблудие именно потому, что не понимаете то, о чем говорю я. И не сможете логично обосновать свою точку зрения.
У степаныча с хохлом интересуйся вон как ты с ними спелся…
“Он выразил надежду на то, что расследование будет проходить без искусственных задержек.”
а специалисты будут те же что и небесную сотню расследуют? ну тогда расследование боинга займёт пару веков
Зе слетал в Америку Трампу импичмент.
Зе слетал в Оман и султан помер,армия на улицах.
Иран конечно заплатит но осадочек останется.
Что-то много бед от Украины.
От тебя, убогого, бед гораздо больше…. Твоя тупизна просто зашкаливает… Если бы был чемпионат мира по тупизне, то ты бы там занял второе место…
А так же:”ПВО Украины в 2001 тоже случайно сбила израильский самолет .США умышлено сбила пассажирский самолет в 1988,пять лет расследований по сбитому Украиной МН 17″
Этому прыщу Зе подкинули тему для роста и веса.
Ага. Подкинули тему для скандалов.
Но Иран не стал бычить а ПРИЗНАЛ и ЗАПЛАТИТ.
И все опять посмотрят на Украину.
А Вы сбили Боинг и бычите почему?
А было ведь такое уже:
“Акт 1: США уничтожили Иранский пассажирский самолет, рейс 655, 1988/07/03. 290 погибших, включая 66 детей.
Акт 2: Lockerbie: ПАНАМ рейс взорван 1988/12/21, 243 погибших.
Кстати, Иранцы особо не скрывали что это их ответ, но Рейган назначил крайним Каддафи… чтобы не нарываться….
.П.С. Большая Игра ,большие ставки.
Да! Это ” Большая игра”.
И после ПРИЗНАНИЯ Ирана Украине НЕ признавать что они сбили МН-17 будет ещё сложнее.
А сбивать гражданские борты иногда и НАДО.
Например надо было сбить те что врезались в небоскрёбы в Америке.
И украинский борт разворачивался.
Зачем?
Короче.
Сбили,заплатят и нет проблем.
А У Украины только добавилось.
Степаныч куклу купил
Из пахучего латекса
ХОХЛОМ назвал её
“и выплат компенсаций” – а за наш, сбитый в 2001 году, компенсации всем выплатили?
В иранских СМИ на этом фоне обсуждается вопрос, связанный с тем, почему украинский пилот, подняв лайнер в воздух, вдруг изменил курс практически на 180 градусов. Заявлено, что именно в этот момент ракета и поразила самолёт, оказавшийся в районе расположения объекта Корпуса стражей исламской революции.
Вопрос дилетанта и профана: у боинга этой модели могли перехватить управление извне?
Могу предположить, что у любого современного самолета можно перехватить управление.
Малазийский боинг над Украиной тоже ведь изменил параметры полёта, только по высоте.
Над Украиной самолет сбили ЗУР, сопровождающий истребитель ВСУ лишь корректировал полет. Расчет был на то, что самолет должен был упасть в квадрате, в котором возможно были ЗРК ЛДНР. Это одно из звеньев цепочки событий, наравне с Одессой и попыткой прорваться на катерах.
Скорее, упасть на территорию России.
“Если всё-таки предположить, что ПВО ИРИ сбила В-737-800 МАУ, приняв его за вражескую, т.е. американскую, цель,
потому что самолёт, уклонился от разрешенного курса и попал в запретную зону над особо важным военным объектом, ИРИ то
ВИНОВАТ – УКРАИНСКИЙ ЭКИПАЖ – три лучших пилота МАУ?
Ещё древние римляне рекомендовали начинать с ответа на вопрос: КОМУ ВЫГОДНО?
Ирану это выгодно? – НЕТ!
Кому выгодно? – США однозначно!
И репутация “Боинга” не страдает, и вассал, который возит граждан вражеской США страны через свою столицу, наказан за двурушничеств”
Верно, Мари. Я уже писал о том, что погибшие в этом самолете стали той самой сакральной жертвой, которая была преподнесена “богу войны” в обмен на потенциал Третьей Мировой войны. Но это, увы, еще не конец. Провокации будут. Ближний Восток не хотят отдавать из-за контроля ресурсов. У Путина и Эрдогана еще много работы там.
Украинский Boeing 737, который разбился в Тегеране, был сбит иранской ракетой противовоздушной обороны. Об этом сообщает ИА Исламской Республики (ИРНА) со ссылкой на Генштаб Вооруженных сил Ирана.
Отмечается, что самолет был сбит по ошибке. «Причиной крушения украинского самолета стала „человеческая ошибка“», — пишет ТАСС, ссылаясь на главу МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа. Министр подчеркнул, что ошибка могла быть допущена из-за «авантюризма» США.
Военные также добавили, что сбитый самолет пролетал рядом с военным объектом. Boeing был принят за вражеский самолет, передает telegram-канал РИА «Новости».