Главная » Аналитика, Новости Ближнего востока, Политика

Зеленский отреагировал на заявление Ирана о сбитом Boeing.

10:47. 11 января 2020 199 просмотров 27 коммент. Опубликовал:
Украина ожидает от Ирана полного признания вины за сбитый украинский самолёт, а также привлечения виновных к ответственности, официальных извинений и выплат компенсаций. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.
 
Зеленский отреагировал на заявление Ирана о сбитом Boeing

 

  • РИА Новости

«Настаиваем на полном признании вины. Мы ожидаем от Ирана заверений в готовности к полному и открытому расследованию, привлечению виновных к ответственности, возвращении тел погибших, выплат компенсаций, официальных извинений по дипломатическим каналам», — говорится в сообщении президента в Facebook.

Он выразил надежду на то, что расследование будет проходить без искусственных задержек.

«Наши 45 специалистов должны получить полный доступ и взаимодействие для установления справедливости», — добавил он.

8 января пассажирский самолёт компании «Международные авиалинии Украины» Boeing 737 потерпел крушение вскоре после взлёта в иранской столице. Жертвами авиакатастрофы стали 176 человек.

11 января в иранском Генштабе заявили, что лайнер был сбит случайно в результате человеческой ошибки.

По словам министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, ошибка была допущена в период кризиса, «спровоцированного авантюризмом США».

Президент страны Хасан Рухани отметил, что виновные в крушении самолёта будут привлечены к ответственности.

 

Источник: https://russian.rt.com/world/news/706581-zelenskii-iran-samolyot

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 08 января 2020
... Ирана на базу США (ФОТО, ВИДЕО). 21:30 В ООН отреагировали на заявление...: rusvesna.su В ООН отреагировали на заявление Трампа по Ирану В ООН... принёс президент Украины Владимир Зеленский. «Офис» (администрация) Зеленского сообщает, что в связи...
Новости Украины и Новороссии 06 сентября 2019
... поощрять каждый шаг Зеленского по «нормализации взаимоотношений... Борисович прокомментировал очередное заявление премьер-министра Малайзии ... поэтому советские военные отреагировали на этот инцидент ...а ударный самолет ВВС Ирана. Просто если руководствоваться...
Голливуд победил Майдан, Шри — Ланка, иранская нефть и США
... проголосовал за Зеленского. Главный вопрос, насколько самостоятелен Зеленский. Мы видим... пониже делают очень осторожные заявления. Шри-Ланка: 8 ...предупреждение, и никто не отреагировал на это. США создают ... от закупки нефти у Ирана. Вместо аргументов, как ...
Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 15 июня 2019
..., в воздушном пространстве Ирана имеются многочисленные неприкрытые современными... 30 км. Однако, заявленная дальность поражения вряд ли...вопрос о том, как отреагирует Россия, если текущие ...решил «помножить на ноль» Зеленского К оглавлению | Источник: rusvesna...
Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 23 декабря 2019
...Мохамад поддержал инициативу президента Ирана Хасану Рухани по ...Штатов Америки. С таким заявлением выступил министр иностранных дел...: Лавров рассказал, как Зеленский отказался отводить войска на ... что в Америке уже отреагировали на учения. Так, сенатор...

27 Комментариев » Оставить комментарий


  • 7333 3061
    BlackCat 11 января 2020 в 10:49

    …«Настаиваем на полном признании вины. Мы ожидаем от Ирана заверений в готовности к полному и открытому расследованию, привлечению виновных к ответственности, возвращении тел погибших, выплат компенсаций, официальных извинений по дипломатическим каналам»…
    Иран виноват “априори”, к чему тогда цирк со специалистами?
    …«Наши 45 специалистов должны получить полный доступ и взаимодействие для установления справедливости»…

    Ответить
    1
    • 24257 21129
      ВячеславBlackCat 11 января 2020 в 11:39

      Ты, прям, заделался собкором… Думаешь, что люди ничего не читают и ждут только твоих новостей? Заблуждаешься… Ты бы лучше поинтересовался (а то степаныч всё никак не ответит) и пояснил, почему Будда добрался только до нирваны, с какого времени на Руси начинали называть по имени-отчеству, как обратиться к родовой памяти, как аборигены Австралии сватались к своим невестам, почему могендавид у израиля синего цвета, сколько раз римляне ходили войной на наши земли и как арии поступили с одним из их центуриев? Приведи его имя; как объяснишь красный цвет знамени у большевиков и т.д. и т.п…

      Ответить
      -1
      • 7333 3061
        BlackCatВячеслав 11 января 2020 в 11:57

        Почитайте мой комментарий в теме о том, почему Иисус не рассказывал о переселении душ.

        Ответить
           
        • 24257 21129
          ВячеславBlackCat 11 января 2020 в 12:00

          Он мне просто не интересен…

          Ответить
             
          • 7333 3061
            BlackCatВячеслав 11 января 2020 в 12:03

            Потому что Вы не тот, за кого себя выдаете.

            Ответить
               
          • 24257 21129
            ВячеславBlackCat 11 января 2020 в 12:08

            А за кого я себя выдаю?

            Ответить
               
          • 7333 3061
            BlackCatВячеслав 11 января 2020 в 12:17

            За человека, сведущего в славянстве. Вы повторяете одно и то же, как мантру. Но когда Вас начинаешь расспрашивать о сути – Вы “плывете”. Правда всегда одна, и она всегда объяснима и логична. Чего не скажешь о Ваших доводах. Вы – что вторая сторона ашкенази. Евреи создали их, как полукровок, не относящихся ни к евреям, ни к славянам, и именно эту идею поддержали, а Вы же идеологический полукровка, не относящийся ни к славянам, ни к их врагам. И задача Ваша что у ашкенази – быть “прокладкой” между славянами и евреями. Ничуть не удивлюсь, если те же ашкенази и есть мнимые “носители знаний о славянстве”. Харона уж точно можно записать в таких.
            Я просил Вас научить меня чему то новому, побеседовал бы с Вами о логичности этого, но у Вас вечно что то “не клеится”.

            Ответить
               
          • 24257 21129
            ВячеславBlackCat 11 января 2020 в 12:28

            Безудержная словесная диарея – признак зарождающейся шизофрении…

            Ответить
               
          • 7333 3061
            BlackCatВячеслав 11 января 2020 в 12:31

            Не удивлен. Именно об этом я и говорил ранее. Вы являетесь идеологом славянства, но в упор не понимаете, почему ариев считали уважаемыми людьми. Мировоззрение славян Вам едва ли истинно знакомо, ибо оно предельно логично, и стало основой многих религий в последующем. Вы не стали читать и сейчас уходите в словоблудие именно потому, что не понимаете то, о чем говорю я. И не сможете логично обосновать свою точку зрения.

            Ответить
               
          • 24257 21129
            ВячеславBlackCat 11 января 2020 в 12:38

            У степаныча с хохлом интересуйся вон как ты с ними спелся…

            Ответить
               
  • 1047 675
    xazzar berlazzar 11 января 2020 в 11:03

    “Он выразил надежду на то, что расследование будет проходить без искусственных задержек.”
    а специалисты будут те же что и небесную сотню расследуют? ну тогда расследование боинга займёт пару веков

    Ответить
       
  • 13236 1066
    ХОХОЛ 11 января 2020 в 11:18

    Зе слетал в Америку Трампу импичмент.
    Зе слетал в Оман и султан помер,армия на улицах.
    Иран конечно заплатит но осадочек останется.
    Что-то много бед от Украины.

    Ответить
    0
  • 5758 4376
    марина 11 января 2020 в 11:19

    А так же:”ПВО Украины в 2001 тоже случайно сбила израильский самолет .США умышлено сбила пассажирский самолет в 1988,пять лет расследований по сбитому Украиной МН 17″
    Этому прыщу Зе подкинули тему для роста и веса.

    Ответить
    1
    • 13236 1066
      ХОХОЛмарина 11 января 2020 в 11:37

      Ага. Подкинули тему для скандалов.
      Но Иран не стал бычить а ПРИЗНАЛ и ЗАПЛАТИТ.
      И все опять посмотрят на Украину.
      А Вы сбили Боинг и бычите почему?

      Ответить
         
      • 5758 4376
        маринаХОХОЛ 11 января 2020 в 11:52

        А было ведь такое уже:
        “Акт 1: США уничтожили Иранский пассажирский самолет, рейс 655, 1988/07/03. 290 погибших, включая 66 детей.
        Акт 2: Lockerbie: ПАНАМ рейс взорван 1988/12/21, 243 погибших.

        Кстати, Иранцы особо не скрывали что это их ответ, но Рейган назначил крайним Каддафи… чтобы не нарываться….
        .П.С. Большая Игра ,большие ставки.

        Ответить
        1
        • 13236 1066
          ХОХОЛмарина 11 января 2020 в 12:05

          Да! Это ” Большая игра”.
          И после ПРИЗНАНИЯ Ирана Украине НЕ признавать что они сбили МН-17 будет ещё сложнее.
          А сбивать гражданские борты иногда и НАДО.
          Например надо было сбить те что врезались в небоскрёбы в Америке.
          И украинский борт разворачивался.
          Зачем?
          Короче.
          Сбили,заплатят и нет проблем.
          А У Украины только добавилось.

          Ответить
          1
      • 24257 21129
        ВячеславХОХОЛ 11 января 2020 в 12:04

        Степаныч куклу купил
        Из пахучего латекса
        ХОХЛОМ назвал её

        Ответить
           
  • 8213 2483
    krikunoleg 11 января 2020 в 11:34

    “и выплат компенсаций” – а за наш, сбитый в 2001 году, компенсации всем выплатили?

    Ответить
    1
  • 7 7
    397 11 января 2020 в 11:56

    В иранских СМИ на этом фоне обсуждается вопрос, связанный с тем, почему украинский пилот, подняв лайнер в воздух, вдруг изменил курс практически на 180 градусов. Заявлено, что именно в этот момент ракета и поразила самолёт, оказавшийся в районе расположения объекта Корпуса стражей исламской революции.
    Вопрос дилетанта и профана: у боинга этой модели могли перехватить управление извне?

    Ответить
    1
    • 7333 3061
      BlackCat397 11 января 2020 в 12:06

      Могу предположить, что у любого современного самолета можно перехватить управление.

      Ответить
         
      • 7 7
        397BlackCat 11 января 2020 в 12:09

        Малазийский боинг над Украиной тоже ведь изменил параметры полёта, только по высоте.

        Ответить
        1
        • 7333 3061
          BlackCat397 11 января 2020 в 12:19

          Над Украиной самолет сбили ЗУР, сопровождающий истребитель ВСУ лишь корректировал полет. Расчет был на то, что самолет должен был упасть в квадрате, в котором возможно были ЗРК ЛДНР. Это одно из звеньев цепочки событий, наравне с Одессой и попыткой прорваться на катерах.

          Ответить
             
        • 5758 4376
          марина397 11 января 2020 в 12:28

          “Если всё-таки предположить, что ПВО ИРИ сбила В-737-800 МАУ, приняв его за вражескую, т.е. американскую, цель,
          потому что самолёт, уклонился от разрешенного курса и попал в запретную зону над особо важным военным объектом, ИРИ то
          ВИНОВАТ – УКРАИНСКИЙ ЭКИПАЖ – три лучших пилота МАУ?

          Ещё древние римляне рекомендовали начинать с ответа на вопрос: КОМУ ВЫГОДНО?
          Ирану это выгодно? – НЕТ!
          Кому выгодно? – США однозначно!
          И репутация “Боинга” не страдает, и вассал, который возит граждан вражеской США страны через свою столицу, наказан за двурушничеств”

          Ответить
             
          • 7333 3061
            BlackCatмарина 11 января 2020 в 12:36

            Верно, Мари. Я уже писал о том, что погибшие в этом самолете стали той самой сакральной жертвой, которая была преподнесена “богу войны” в обмен на потенциал Третьей Мировой войны. Но это, увы, еще не конец. Провокации будут. Ближний Восток не хотят отдавать из-за контроля ресурсов. У Путина и Эрдогана еще много работы там.

            Ответить
               
  • 8201 2846
    nikolay 11 января 2020 в 12:24

    Украинский Boeing 737, который разбился в Тегеране, был сбит иранской ракетой противовоздушной обороны. Об этом сообщает ИА Исламской Республики (ИРНА) со ссылкой на Генштаб Вооруженных сил Ирана.

    Отмечается, что самолет был сбит по ошибке. «Причиной крушения украинского самолета стала „человеческая ошибка“», — пишет ТАСС, ссылаясь на главу МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа. Министр подчеркнул, что ошибка могла быть допущена из-за «авантюризма» США.

    Военные также добавили, что сбитый самолет пролетал рядом с военным объектом. Boeing был принят за вражеский самолет, передает telegram-канал РИА «Новости».

    Ответить
       

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)