Новости Украины и Новороссии 11 января 2020

Люби друзи Украины

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Иран признал, что случайно сбил украинский Boeing

Иранские власти признали, что их военные непреднамеренно сбили самолет Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», сообщает Reuters со ссылкой на государственное телевидение. Судно потерпело крушение в Тегеране 8 января, погибли 176 человек.

Произошедшее Тегеран назвал «человеческой ошибкой» — судно сбили, потому что оно пролетало близко к важному военному объекту. Ответственные стороны будут привлечены к ответственности, говорится в заявлении.

Самолет Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» разбился 8 января в Иране. В результате авиакатастрофы погибли 176 человек, среди них были граждане Ирана, Канады, Украины, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании. Тегеран в день авиакатастрофы заявил, что причиной крушения стали технические неполадки самолета, исключив попадание ракеты в судно.

Позже зарубежные СМИ со ссылкой на источники в Пентагоне и разведке сообщили, что самолет был по ошибке сбит иранской зенитной ракетой. По их данным, ракета была выпущена из ЗРК «Тор», разработанного в России. Эту же версию поддержал премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Он сказал, что у Канады есть разведданные из нескольких источников, подтверждающие это. С заявлениями США и Канады согласился премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Однако иранская сторона продолжала настаивать на технической причине крушения. Официальный представитель иранского правительства Али Рабии заявил, что такие заявления — «психологическая война» против Ирана.

Киев сообщил, что не исключает версии о ракете. Телеканалы CNN и ABC со ссылками на источники, близкие к американской разведке, заявили, что лайнер был сбит не одной иранской ракетой, а двумя. По их данным, обе ракеты были выпущены из ЗРК «Тор». Накануне Служба безопасности Украины также сообщила, что считает приоритетными версиями причин крушения украинского Boieng в Тегеране попадание в него ракеты и теракт.

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Новая точка напряжения на Востоке: на улицах бронетехника, после визита Зеленского умер султан Омана (+ВИДЕО, ФОТО)

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После визита Зеленского в Омане в возрасте 79 лет скончался султан Кабус бен Саид, правивший страной почти 50 лет 1970 года. Теперь эта нефтяное государство может оказаться на грани гражданской войны. На улицы столицы вышли войска с бронетехникой. Так как у умершего монарха нет официальных наследников, то ожидается, что процесс передачи власти будет не простым, и может случиться попытка госпереворота. «Вооруженные силы Омана в настоящее время находятся в состоянии повышенной боевой готовности, чтобы защитить страну от опасности любого возможного переворота или военных операций любой иностранной державы», — сообщают местные СМИ. Прямо сейчас Совет обороны страны созывает открытое заседание и призывает семейный совет встретиться и выбрать преемника султана Кабуса. Уточняется, что глава ближневосточного государства умер от неназванной формы рака. «После визита Зеленского в Омане умер султан. „Я чувствую на Украине запах смерти!“ © Галковский», — написал украинский политолог И. Дмитриев. Напомним, что недавно в Оман прибыл украинский президент Владимир Зеленский, чья поездка долго будоражила умы в «незалежной». Ярость «патрiотiв» вызвали странные фотографии с «дядей в арабской одежде» и другие истории. Отметим, что султан Кабус Бен Саид пришёл к власти в 1970 году в результате госпереворота, он сверг своего отца Саида Бен Таймура. В 2015 году у султана был диагностирован рак. Справка РВ Оман — государство в Передней Азии, на юго-востоке Аравийского полуострова. Граничит с Саудовской Аравией, Объединёнными Арабскими Эмиратами и Йеменом. Омывается водами Аравийского моря и Оманского залива. Экономика Омана построена на экспорте нефти. Площадь: 309 500 км² Население: 4 829 473 чел. (по данным 2018 г.). Читайте также: «Глупость, враньё и дядя в арабской одежде»: «патрiоти» в ярости из-за вояжа Зеленского в Оман

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«Сожрать сепаров»: Украина встала на путь каннибализма (ФОТО)

Выпуск «стёбной» пищевой продукции с маркировкой «Сепар в масле» можно было бы воспринять как неадекватную «детскую шалость», не будь это разжиганием ненависти и пропагандой каннибализма. Особенно на фоне неприкрытого разгула фашизма на Украине и пропагнады ненависти к жителям Донбасса. Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил, что в стране «ничего человеческого не остается», поэтому удивляться нечему. И ведь, действительно, складывается впечатление, будто адекватные люди покинули «незалежную», оставив на руинах государства лишь злобных аборигенов. Довольно жутко наблюдать, как на Украине глумятся над усопшими, делая на продукции приписку «с мощами Кобзона». На другой банке, той что содержит на этикетке надпись «Сепар в масле», также дописано «содержит кусочки луганчан». Ещё страшнее видеть на банке «содержит кусочки русскоязычных младенцев». И всё это будет «с любовью» намазываться на хлеб. Как это назвать, если не призывом к людоедству? И после подобного в Киеве удивляются, почему Донбасс до сих пор добровольно не пожелал вернуться в состав Украины. А ведь новая власть, контролирующая СБУ и другие правоохранительные органы, вместо исполнения своих обязанностей закрывает на подобное глаза. Невозможно построить государство на таких понятиях, как антисемитизм, разжигание ненависти, каннибализм и глумление над умершими. Или это и есть «цэ-европейская, новая» Украина? На подобную дикость не готовы даже в толерантной Европе, где уже готовы лупцевать палками понаехавших украинских неонацистов. Это и есть фашизм в чистом виде, который так долго игнорировал Запад. Однако сейчас на Украину поглядывают с опаской, и после таких шуток будут смотреть ещё хуже. Автору подобной продукции, видимо, не понять, что за подобное рано или поздно придется нести ответственность. Всё как в пословице — «слово — не воробей, вылетит — не поймаешь». Читайте также: Белорус чуть не убил украинца из-за Сталина (ВИДЕО) Алина Кузьмина, специально для «Русской Весны»

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В Киеве рассказали о последнем сеансе связи пилотов разбившегося «Боинга» (ВИДЕО)

Глава украинского МИД Вадим Пристайко, во время недавнего брифинга сообщил, что согласно данным украинской стороны, до момента последнего сообщения пилотов упавшего пассажирского самолета «Боинг-737» с диспетчерами тегеранского аэропорта, полет проходил в штатном режиме. «У нас есть полный доступ к переговорам, записанным не только на „черных ящиках“, но и к записи диспетчеров иранской вышки управления с нашими пилотами», — рассказал министр. Пристайко подтвердил сведения о том, что пилоты авиалайнера авиакомпании МАУ изменили курс движения, развернув самолет в сторону аэропорта, но при этом отметил, что это могло произойти после того, как самолет потерпел крушение. По мнению министра, на данном этапе рано что-либо говорить о причинах авиакатастрофы. Он также добавил, что Киев нацелен расследовать трагедию на международном уровне. Украинская сторона сохраняет надежду, что расшифровку «черных ящиков» с упавшего борта МАУ доверят Украине. Ранее, глава иранской авиационной организации Али Абедзаде рассказал, что «черные ящики» в результате катастрофы значительно повреждены, и для того, чтобы извлечь из них информацию, необходимы специальные оборудование и программы. Если иранские специалисты не справятся с расшифровкой, Тегеран попросит помощи у других стран. Читайте также: Опубликованы кадры с «попаданием ракеты» в украинский самолёт в Иране (ВИДЕО)

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К уничтожению «Боинга» в Иране может быть причастна Украина

Сетевые эксперты продолжают анализировать ситуацию, сложившуюся вокруг крушения украинского Boeing-737 в Иране. Бывший одесский политтехнолог Игорь Димитриев высказался о вариантах дальнейшего развития вокруг авиакатастрофы под Тегераном событий в своём Telegram-канале «Русский ориенталист»: «Если окажется, что самолет сбили на небольшой высоте с помощью ПЗРК, то, конечно, это будет ракета советского производства и Россию обвинят в поставке ПЗРК Ирану или что-то типа того. Но не спешите с выводами. Советские ПЗРК есть там у всех, в том числе и у штатов. Казалось бы, зачем им советские ПЗРК, свои ж есть? Ну зачем-то они их покупали. Только в 2015 году одна Украина официально поставила войскам „антитеррористической коалиции“ 11 переносных зенитно-ракетных комплексов и 234 ракеты к ним. Доставили в эмираты». К уничтожению «Боинга» компании МАУ может быть косвенно причастна Украина, такое мнение высказали авторы телеграм-канал «extravaganza»: «Кстати, самое интересным с конфликтом Ирана и США является то, что практически все новые баллистические системы Исламской республики сделаны на базе советских ракет, которые были получены от Украины контрабандным путем. На подобие того знаменитого случая, когда Украина продала чертежи Китаю. Собственно заявления Ирана о том, что они начали разработку собственных ракетных систем, приходится на период того скандала. Сейчас США заявили, что имеют доказательство того, что украинский самолет был сбит иранскими ПВО. И я совершенно не удивлюсь, что в создании этих ракет косвенно замешана Украина». Читайте также: Очень странные кадры «попадания ракеты» в украинский Boeing в Иране (ВИДЕО)

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В Иране назвали причины задержки вылета разбившегося украинского самолёта

Глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар заявил, что украинский Boeing 737 8 января накануне вылета был задержан, и это связано с перегрузом. «Причиной задержки самолета стал перегруз», — сказал Резайефар. Он также добавил, что «лайнер был полон пассажиров, которые везли много багажа». Пилот попросил выгрузить часть груза пассажиров, чтобы перераспределить его на следующий рейс, отправлявшийся в украинский аэропорт. Читайте также: Очень странные кадры «попадания ракеты» в украинский Boeing в Иране (ВИДЕО)

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Коротко по украинскому “Боингу”. 10.01.2020

Коротко по развитию истории с украинским "Боингом".1. Украина получила от Ирана доступ к "черным ящикам" и другим материалам связанным с катастрофой, включая записи с диспетчерской вышки. Как заявляют на Украине, Иран оказывает содействие в расследовании гибели лайнера, в чем участвуют несколько десятков украинских представителей.2. Согласно подтвержденной информации, лайнер начал свой последний разворот в попытке вернуться в аэропорт уже после того, как произошла критическая ситуация, которая повлекла за собой гибель лайнера. Что говорит о том, что как минимум после критического момента внутреннего или внешнего характера, самолет еще управлялся и пилоты не погибли мгновенно.3. Последний сеанс связи украинского "Боинга" с диспетчерами международного аэропорта имама Хомейни не содержал сообщений от пилотов о каких-либо неисправностях на борту. Чрезвычайная ситуация развивалась уже после последнего сеанса связи. Новых контактов с лайнером не было по причине предполагаемого выхода из строя систем связи.4. Как сообщается, на Украину оказывают серьезное давление с Запада, чтобы она прямо обвинила Иран в гибели украинского "Боинга" не дожидаясь окончания расследования. Украина пока ломается, заявляя, что версия с ракетой рассматривается наряду с другими, но их еще надо проверять. Кроме того относительно "доказательств из соц.сетей" Киев занимает позицию "их еще надо верифицировать" (тот случай, когда укроботы опережают даже официальную украинскую пропаганду). Зеленский и КО прекрасно понимают, что если пойти на поводу у США в текущей ситуации не дожидаясь результатов расследование, это значит пойти на конфликт с Ираном и сесть в ту же шлюпку, в которой уже плавал Порошенко, втягиваясь в конфликты, до которых Украине вообще нет дела.5. Общую картину катастрофы Иран рассчитывает получить в течение нескольких недель. Версию с ракетой Иран продолжает официально отрицать. На полное расследование отвели до двух лет. Официальную позицию Ирана обещает объявить завтра после заседания многосторонней комиссии с участием иностранных специалистов. Уверен, что если "черные ящики" и другие объективные факты укажут на какую-либо причастность иранских ПВО, то Иран конечно не станет отрицать и займет позицию в духе "Дерьмо случается", что может обойтись ему в необходимость выплат по гражданским искам. Иначе бы он не приглашал иностранных специалистов для расследования – было бы желание что-то скрыть, никого бы не пустили, а все возможные улики зачистили. В общем, подождем еще чуть-чуть.6. Согласно опубликованным внутренних документам компании Boing, сотрудники корпорации ругали пресловутый Boeing 737 MAX "Этот самолет спроектирован клоунами, которые, в свою очередь, находятся под надзором обезьян" и что нормальный сотрудник "Боинга" в такой самолет свою семью не посадит. Также выяснилось, что вместо того, чтобы увеличать время обучения пилотов, Boing наоборот, стремился сократить время их обучения. А помните, когда сгорел "Сухой Супер Джет" в Шереметьево и ругали авиакомпанию за то, что она недостаточно обучает своих пилотов, что сыграло свою роль в роковой ошибке. А тут крупнейший авиастроительный концерн мира делает данную порочную практику основой своей политики. Будут ли его наши либералы обличать, также как гнилую политику отечественной авиакомпании? Ну конечно же нет. "Boing" принес официальные извинения за содержание опубликованных документов. У этих тоже "дерьмо случается".

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В США показали «видеореконструкцию» уничтожения украинского самолёта ракетами (ВИДЕО)

Американский телеканал ABC представил «видеореконструкцию» крушения украинского авиалайнера в Иране в соответствии со своей версией о ракетном ударе по украинскому лайнеру. Компьютерный ролик создан, как утверждают журналисты на основе сведений американских спецслужб, заявляющих, что ракет было две. Читайте также: СРОЧНО: МИД Украины сделал заявление по авиакатастрофе в Иране (ВИДЕО)

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