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Разбор одной манипуляции

00:04. 11 января 2020 62 просмотра Нет комментариев Опубликовал:


Товарищ periskop.su о том, как конструируется миф об ужасающей аварийности советской авиации при Брежневе.

Как манипулятор может перевернуть тенденции (на примере аварийности в авиации)

По блогам и соцсетям активно ходит вот такой график авиакатастроф эпохи СССР и постсоветской РФ с рефреном: "…дескать, эти ужасные совки не умели в самолёты, у них всё билось, а самый пик пришёлся на благословенные брежневские годы, смотрите скорее!".
Внешне, если посмотреть на график – он действительно вгоняет в ступор обывателя, с его ужасающим пиком 1972 г. в 531 жертву.
Однако график сей – откровенно манипулятивный. Почему? А потому что он показывает картину в полном отрыве от роста пассажиропотоков гражданской авиации СССР. И потому что здесь нет относительных показателей – например, смертей на 1 млн. перевезенных пассажиров. А вот если их ввести сюда, картина радикально перевернётся и покажет не просто экспоненциальный рост гражданской авиации СССР в 1955-1985 гг., но ещё и радикальное снижение смертности от авиакатастроф с поступлением в парк второго поколения реактивной авиации в 1970-е годы. Но это, конечно, в задачи автора сей поделки не входило.

Но давайте посмотрим на картину внимательней. Итак, вот фрагмент графика роста пассажиропотока авиации:



Показатель, по которому учитывается уровень смертности в авиации



Глядите. В 1945-м году гражданская авиация перевезла 0,6 млн. пассажиров. Через 10 лет, в 1955-м – 2,5 млн. чел. – рост более чем в 4 раза.
Однако 1955-й – это порог начала реактивной эры. В 1956-м первые Ту-104 начнут возить людей в Иркутск, а затем всё пойдёт взрывным путём и авиация опутает густыми сетями весь СССР. За какие-то 15 лет (1955-1970) пассажиропоток вырастает с 2,5 до 71 млн. чел. (!!!) – или в 28 раз. А если брать за основу 1945-й – то советский авиапоток вырос в 118 раз!

Учитывая, что вначале на линии встали сравнительно несовершенные лайнеры первого поколения типа Ту-104, Ту-124, Ан-10 – аварийность действительно была сравнительно велика. Среди них Ил-18 был самым безопасным. Но была ли аварийность велика в сравнении с послевоенным уровнем, на 1 млн. перевезенных? Нет, конечно.

Считаем: в 1945-1946-м году среднее число из 5 ближайших лет (берем усредненное) было 70 жертв. Это на 0,6 млн. перевезенных пассажиров. Значит, относительный показатель будет какой? Правильно, 116 чел. на 1 млн. перевезенных.

Дальше смотрим 1955, порог реактивной эры и господство Ил-14. Там у нас усредненная цифра 100 жертв. Рост на 30%. Однако на 1 млн. перевезенных выходит уже 40 жертв. Т.е. снижение почти в 3 раза от 1945-го, от эпохи Ли-2.

Теперь самое интересное.

Берем самый ужасный пик 1972 года, который вводит в ступор обывателя. Берем пик даже без усреднения, для наглядности. Итак, 531 жертва на 78 млн. перевезенных в этом году. Выходит 6,8 жертв на 1 млн. перевезенных! Ведь с 1955 был реально взрывной рост пассажиропотока, чего график никак не показывает. Т.е. в реале имеем снижение почти в 6 раз от уровня 1955 года, или в 17 раз от уровня 1945 года.
А если брать усредненный показатель на 1970, то аварийность выходит 370/71.4 = 5,18 жертв на 1 млн. перевезенных, или снижение от поршневого 1955 года почти в 8 раз.

Видите, как вас бьют по лбу откровенной топорной манипуляцией абсолютными числами?

Но и это ещё не всё.
Далее мы видим радикальное снижение аварийности при СССР после наступления эпохи Ил-62, Як-40 и Ту-154.
Итак, 1985-й – предперестроечный советский год. Усредненное кол-во смертей – 130. Пассажиропоток – 113 млн. Смертность на 1 млн. – 1,15 чел., или снижение от уровня 1970 года почти в 5 (пять) раз. А годы 1987-88, пока не наступил предразвальный бардак, дают снижение смертности уже менее 1 чел. на 1 млн. перевезенных пассажиров.

Показывает ли это график? Нет, конечно. Он для другого создан. Поэтому не поддавайтесь эмоциям и топорным манипуляциям, внимательно анализируйте то, что вам подсовывают. И реальная картина будет несколько, или даже сильно, иной :)

PS. Справедливости ради, в 2000-е произошло дальнейшее серьёзное снижение аварийности и смертности – с массовым поступлением в мировой парк авиакомпаний 3-го поколения лайнеров. Мир не стоит на месте; техника совершенствуется.
Но мы сейчас анализировали именно эпоху СССР (про которую в основном и идут спекуляции), и видим, что всё послевоенное время до самого конца Союза смертность в авиации неуклонно и постоянно снижалась. В разы. А если сравнивать конец поршневой эры и конец эпохи СССР – то смертность на 1 млн. перевезенных пассажиров снизилась с 1955 до конца 1980-х более чем в 100 (сто) раз.

https://periskop.su/2032786.html – цинк

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5556963.html

Метки: авиация, история, катастрофы, манипуляция сознанием, ссср, фальсификации

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