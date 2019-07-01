Невыученные уроки “бесовских плясок” на храме в Екатеринбурге
13:04. 1 июля 2019 Просмотров - 145 4 коммент. Опубликовал: feedmatic
Кто и как будет атаковать Русскую Церковь дальше
27 июня 2019 года. Екатеринбург. Историки, политологи, философы, филологи, священники, юристы собрались в Мультимедийном парке "Россия – моя история" для того, чтобы по горячим следам оценить причины и последствия майских событий столицы среднего Урала, получивших широкую огласку и называемых в прессе "скверными протестами".
Модератором обсуждения выступил Алексей Соловьёв, кандидат исторических наук, доцент Уральского федерального института, руководитель местного отделения общества исторического просвещения "Двуглавый орёл" и член ВРНС – обе организации выступили соорганизаторами проекта. Алексей Соловьёв отметил, что осмысление произошедшего необходимо для проведения "работы над ошибками". По его убеждению, анализ причин и последствий противостояния, возникшего вокруг строительства храма Святой Екатерины, поможет избежать повторения конфликта, его развития. "Как сделать, чтобы такие конфликты не повторялись или были сведены к минимуму, ради этого мы в итоге и собрались. Возможно, мы сможем дать советы ответственным людям, которые прислушиваются к голосу общественности", – сказал на открытии клуба Алексей Леонидович.
Участники по-разному отвечали на вопросы: можно ли проводить аналогии с событиями 100-летней давности, когда в православной стране началось массовое храмоборчество, или всё произошедшее имеет исключительно современный оттенок? Является ли екатеринбургский протест действительно выступлением против строительства собора и религии или горожане стали свидетелями "обкатки" сценария оранжевой революции в отдельно взятом регионе? Власть пошла на поводу у толпы или продемонстрировала умение слышать народ?
Завтра к тебе в квартиру может явиться Швондер…
Очень тревожными симптомами юристы и историки назвали прецедент с нарушением конституции и норм федерального и муниципального законодательства. Так, кандидат юридических наук Евгений Тренин отметил в своём выступлении: "Нарушены статьи конституции. Гарантии местного самоуправления, нормы регионального и муниципального права попраны. Земля передана на законных основаниях – но закон не был исполнен". По его мнению, власти следовало не бояться действовать жёстко, когда речь идёт о соблюдении законов России.
С ним согласился Александр Рыжков, советник вице-губернатора Свердловской области, который считает недопустимым идти на поводу у агрессивного меньшинства, "отодвигая" в сторону конституцию. "Нарушены законы, конституция страны. Это опасный прецедент. Завтра придут и отберут у вас квартиру, потому что у вас из окна видно, как деревья растут. Скажут, что нам удобно из вашего окна любоваться на них", – проиллюстрировал свою мысль эксперт.
Бей Церковь, поглядывая на власть…
Многие участники круглого стола оценили протест как скоординированную атаку на Русскую Православную Церковь, которую сегодня многие считают партнером власти. Необходимость развенчивания этого мифа с вековой историей отметило несколько участников.
Политолог Анатолий Гагарин, доктор философских наук, директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов, эксперт Фонда гражданского общества, отметил высокий рейтинг Церкви в качестве общественного института, со ссылкой на недавние исследования ВЦИОМ. Большее доверие, чем Русской Православной Церкви, россияне выразили только российской армии. СМИ, Общественная палата, профсоюзы, суды и так далее имеют намного меньший индекс доверия. Оппозиция, имеющая отрицательный индекс доверия, стремится самоутвердиться за счет дискредитации Церкви.
При этом, как считает эксперт, в отличие от других общественных институтов, Церковь очень удобно критиковать, так как она не имеет должных защитных механизмов в условиях современной информационной войны.
По его мнению, история с храмом святой Екатерины будет раскручиваться и дальше и не ограничится рамками одного города. Уже сформировано движение "Стоп-Храм", противодействующее строительству церквей по всей стране. Активисты движения нацелены на втягивание как можно большего числа людей в конфликты. В Екатеринбурге даже после заявления митрополита об отказе от площадки в сквере ситуацию продолжают муссировать. "Тема разгоняется под разными "соусами". Выводы? Независимо от того, какая площадка будет выбрана под строительство храма, противостояние будет продолжено. Потому что история в целом не про храм", – резюмировал своё выступление спикер. По его мнению, это нужно учитывать, и всем людям здравого смысла необходимо объединиться, прекраснодушие здесь не уместно.
С ним согласился директор Института системных коммуникаций Олег Геннадьевич Мошкарев, который также думает, что екатеринбургская история "не про деревья". "По нашему мнению, мы имеем дело с хорошо организованным, нарастающим, внешне децентрализованным протестным движением, не имеющим конечной даты во времени. В настоящее время в Екатеринбурге сложилась ситуация, когда город через активизацию протестного движения может стать источником антиправительственных, антироссийских и антиклерикальных выступлений, масштабируемых на другие регионы страны", – отметил выступающий.
Священники беспокоятся за молодых и горячих
При этом представители Екатеринбургской епархии были настроены менее апокалиптично, и их риторика была не такой категоричной в оценках событий. Протоиерей Пётр Мангилев, проректор Екатеринбургской духовной семинарии назвал одной из главных причин протеста социальную напряжённость в обществе. А также обострённое чувство справедливости у молодёжи, понимающей, что в стране наблюдается серьёзный кризис правовых институтов. В этой связи он обратился к примеру падения византийского государства, где одной из причин распада была невозможность добиться справедливости. "Мы сегодня имеем всеобщее неуважение к закону. Закон попирается, происходит разрушение нравственных оснований устроения жизни. И это происходит по всем фронтам. Это приводит и к социальному, и к духовному кризису общества".
Но он тоже отметил, что нельзя просто махнуть рукой на события в сквере, ведь большие мировые исторические потрясения часто начинаются с незначительных событий. Священник также согласился, что Русская Церковь – в уязвимом положении. В этой связи он отметил, что Церковь не может вести кампании теми методами, что используют её противники, а также сказал об уверенности части общества в том, что происходит сращивание Церкви с властью. Есть силы, которые считают, что, направляя удар на Церковь, они бьют по государству.
Церковь же, по словам пастыря, озабочена судьбами молодых людей, которые сегодня находятся часто в некомфортной для духовного развития среде. Молодёжь жаждет движения, солидарности в общем деле, это зачастую эксплуатируется, становится "материалом" для организации протестов. На вопрос, почему дети воцерковлённых родителей в какой-то момент уходят из Церкви, он ответил, что это нормально. Родительская вера – это база, но человек должен обрести свою собственную веру, а рождение всегда происходит через кризис. И очень многие люди, воспитанные в христианстве, взрослеют и возвращаются в Церковь, одна из причин – они хотят воспитывать своих детей в здоровой среде, о которой помнят с младых ногтей.
Диалога с храмоборцами не получается
Наталья Дьячкова, ректор Мисионерского института, кандидат филологических наук, не согласилась с тем, что исторические оценки происшедшему ещё давать рано – такая мысль была высказана одним из историков.
"Если мы не даём оценок, тогда как проводить "работу над ошибками"? Мы имеем дело с недобросовестными оппонентами, – уверена профессор. – Идёт сплошная подмена понятий и манипуляция общественным мнением. Храмоборцы ссылаются на то, что сквер – общественное пространство. Складывается впечатление, что это пространство принадлежит только им. Православные – не часть общества? Ещё одна манипуляция: вы не спросили мнения горожан. А мы не горожане? 20 тысяч человек, которые имеют прописку в Екатеринбурге, здесь работают, воспитывают детей, платят налоги… Ещё один аргумент – зачем вы строите храмы, лучше стройте ветку метро. Объяснить, что это разные карманы, что храмы строят меценаты на свои деньги, невозможно. Идёт агрессия, богохульство. Диалога нет. На встрече с мэром они же не давали ему говорить. Заявляли: "Мы здесь власть". И я согласна с коллегами, что история вовсе не про сквер. Это мировоззренческий раскол".
По словам Наталии Дьячковой, совет ответственным людям такой – ни при каких обстоятельствах не нужно прогибаться под недоговороспособное агрессивное меньшинство, это плохо закончится для всего общества.
Планы на будущее важнее "разбора полётов"
Протоиерей Алексий Яковлев, историк с дипломом Уральского государственного университета, призвал не заниматься "расчёсыванием ран". По его мнению, стоит сосредоточиться на текущих задачах. В частности, разобраться, откуда взялся миф о сращении государства с Церковью. Определиться с понятием "историческая справедливость", а также заняться улучшением позиций Церкви в медиасреде.
Батюшка уверен, что люди способны меняться сами и менять своё мнение. В пример он привёл Владимира Шахрина, который в 2010 году выступал против строительства храма, а в этот раз – за храм, причём лидер известной группы относит себя к атеистической части общества. Нужно стараться преодолевать взаимное недоверие, считает представитель епархии.
Подводя итоги, участники встречи сошлись во мнении, что необходима консолидация различных общественных институтов, которые выступают за стабильность, снижение социальной напряжённости, за развитие города. Нашла одобрение и идея создания коммуникационной площадки, которая позволит наладить общественный диалог и объединить городские сообщества, целью которых являются созидательные проекты, направленные как на поддержку горожан, так и на развитие города святой Екатерины в целом.
Общество сегодня также нуждается в системном историко-духовном просвещении – если бы каждый горожанин знал, кто такая святая Екатерина и какова роль Екатерининского собора в жизни города, такого накала страстей удалось бы избежать.
Кроме этого, и власти, и Церкви, и меценатам стоит больше уделить внимания информированию населения о своих инициативах. Если бы изначально людям говорили не о строительстве собора, а о планах улучшения сквера, в котором разместится прекрасный храм, вполне возможно, что повода для формирования протеста упомянутыми деструктивными силами, жаждущими раскачать общество, не возникло бы. Ибо в пустом эфире нет тишины: если не звучит музыка, в нём самопроизвольно рождаются шумы. /tsargrad/
27 июня 2019 года. Екатеринбург. Историки, политологи, философы, филологи, священники, юристы собрались в Мультимедийном парке "Россия – моя история" для того, чтобы по горячим следам оценить причины и последствия майских событий столицы среднего Урала, получивших широкую огласку и называемых в прессе "скверными протестами".
Модератором обсуждения выступил Алексей Соловьёв, кандидат исторических наук, доцент Уральского федерального института, руководитель местного отделения общества исторического просвещения "Двуглавый орёл" и член ВРНС – обе организации выступили соорганизаторами проекта. Алексей Соловьёв отметил, что осмысление произошедшего необходимо для проведения "работы над ошибками". По его убеждению, анализ причин и последствий противостояния, возникшего вокруг строительства храма Святой Екатерины, поможет избежать повторения конфликта, его развития. "Как сделать, чтобы такие конфликты не повторялись или были сведены к минимуму, ради этого мы в итоге и собрались. Возможно, мы сможем дать советы ответственным людям, которые прислушиваются к голосу общественности", – сказал на открытии клуба Алексей Леонидович.
Участники по-разному отвечали на вопросы: можно ли проводить аналогии с событиями 100-летней давности, когда в православной стране началось массовое храмоборчество, или всё произошедшее имеет исключительно современный оттенок? Является ли екатеринбургский протест действительно выступлением против строительства собора и религии или горожане стали свидетелями "обкатки" сценария оранжевой революции в отдельно взятом регионе? Власть пошла на поводу у толпы или продемонстрировала умение слышать народ?
Завтра к тебе в квартиру может явиться Швондер…
Очень тревожными симптомами юристы и историки назвали прецедент с нарушением конституции и норм федерального и муниципального законодательства. Так, кандидат юридических наук Евгений Тренин отметил в своём выступлении: "Нарушены статьи конституции. Гарантии местного самоуправления, нормы регионального и муниципального права попраны. Земля передана на законных основаниях – но закон не был исполнен". По его мнению, власти следовало не бояться действовать жёстко, когда речь идёт о соблюдении законов России.
С ним согласился Александр Рыжков, советник вице-губернатора Свердловской области, который считает недопустимым идти на поводу у агрессивного меньшинства, "отодвигая" в сторону конституцию. "Нарушены законы, конституция страны. Это опасный прецедент. Завтра придут и отберут у вас квартиру, потому что у вас из окна видно, как деревья растут. Скажут, что нам удобно из вашего окна любоваться на них", – проиллюстрировал свою мысль эксперт.
Бей Церковь, поглядывая на власть…
Многие участники круглого стола оценили протест как скоординированную атаку на Русскую Православную Церковь, которую сегодня многие считают партнером власти. Необходимость развенчивания этого мифа с вековой историей отметило несколько участников.
Политолог Анатолий Гагарин, доктор философских наук, директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов, эксперт Фонда гражданского общества, отметил высокий рейтинг Церкви в качестве общественного института, со ссылкой на недавние исследования ВЦИОМ. Большее доверие, чем Русской Православной Церкви, россияне выразили только российской армии. СМИ, Общественная палата, профсоюзы, суды и так далее имеют намного меньший индекс доверия. Оппозиция, имеющая отрицательный индекс доверия, стремится самоутвердиться за счет дискредитации Церкви.
При этом, как считает эксперт, в отличие от других общественных институтов, Церковь очень удобно критиковать, так как она не имеет должных защитных механизмов в условиях современной информационной войны.
По его мнению, история с храмом святой Екатерины будет раскручиваться и дальше и не ограничится рамками одного города. Уже сформировано движение "Стоп-Храм", противодействующее строительству церквей по всей стране. Активисты движения нацелены на втягивание как можно большего числа людей в конфликты. В Екатеринбурге даже после заявления митрополита об отказе от площадки в сквере ситуацию продолжают муссировать. "Тема разгоняется под разными "соусами". Выводы? Независимо от того, какая площадка будет выбрана под строительство храма, противостояние будет продолжено. Потому что история в целом не про храм", – резюмировал своё выступление спикер. По его мнению, это нужно учитывать, и всем людям здравого смысла необходимо объединиться, прекраснодушие здесь не уместно.
С ним согласился директор Института системных коммуникаций Олег Геннадьевич Мошкарев, который также думает, что екатеринбургская история "не про деревья". "По нашему мнению, мы имеем дело с хорошо организованным, нарастающим, внешне децентрализованным протестным движением, не имеющим конечной даты во времени. В настоящее время в Екатеринбурге сложилась ситуация, когда город через активизацию протестного движения может стать источником антиправительственных, антироссийских и антиклерикальных выступлений, масштабируемых на другие регионы страны", – отметил выступающий.
Священники беспокоятся за молодых и горячих
При этом представители Екатеринбургской епархии были настроены менее апокалиптично, и их риторика была не такой категоричной в оценках событий. Протоиерей Пётр Мангилев, проректор Екатеринбургской духовной семинарии назвал одной из главных причин протеста социальную напряжённость в обществе. А также обострённое чувство справедливости у молодёжи, понимающей, что в стране наблюдается серьёзный кризис правовых институтов. В этой связи он обратился к примеру падения византийского государства, где одной из причин распада была невозможность добиться справедливости. "Мы сегодня имеем всеобщее неуважение к закону. Закон попирается, происходит разрушение нравственных оснований устроения жизни. И это происходит по всем фронтам. Это приводит и к социальному, и к духовному кризису общества".
Но он тоже отметил, что нельзя просто махнуть рукой на события в сквере, ведь большие мировые исторические потрясения часто начинаются с незначительных событий. Священник также согласился, что Русская Церковь – в уязвимом положении. В этой связи он отметил, что Церковь не может вести кампании теми методами, что используют её противники, а также сказал об уверенности части общества в том, что происходит сращивание Церкви с властью. Есть силы, которые считают, что, направляя удар на Церковь, они бьют по государству.
Церковь же, по словам пастыря, озабочена судьбами молодых людей, которые сегодня находятся часто в некомфортной для духовного развития среде. Молодёжь жаждет движения, солидарности в общем деле, это зачастую эксплуатируется, становится "материалом" для организации протестов. На вопрос, почему дети воцерковлённых родителей в какой-то момент уходят из Церкви, он ответил, что это нормально. Родительская вера – это база, но человек должен обрести свою собственную веру, а рождение всегда происходит через кризис. И очень многие люди, воспитанные в христианстве, взрослеют и возвращаются в Церковь, одна из причин – они хотят воспитывать своих детей в здоровой среде, о которой помнят с младых ногтей.
Диалога с храмоборцами не получается
Наталья Дьячкова, ректор Мисионерского института, кандидат филологических наук, не согласилась с тем, что исторические оценки происшедшему ещё давать рано – такая мысль была высказана одним из историков.
"Если мы не даём оценок, тогда как проводить "работу над ошибками"? Мы имеем дело с недобросовестными оппонентами, – уверена профессор. – Идёт сплошная подмена понятий и манипуляция общественным мнением. Храмоборцы ссылаются на то, что сквер – общественное пространство. Складывается впечатление, что это пространство принадлежит только им. Православные – не часть общества? Ещё одна манипуляция: вы не спросили мнения горожан. А мы не горожане? 20 тысяч человек, которые имеют прописку в Екатеринбурге, здесь работают, воспитывают детей, платят налоги… Ещё один аргумент – зачем вы строите храмы, лучше стройте ветку метро. Объяснить, что это разные карманы, что храмы строят меценаты на свои деньги, невозможно. Идёт агрессия, богохульство. Диалога нет. На встрече с мэром они же не давали ему говорить. Заявляли: "Мы здесь власть". И я согласна с коллегами, что история вовсе не про сквер. Это мировоззренческий раскол".
По словам Наталии Дьячковой, совет ответственным людям такой – ни при каких обстоятельствах не нужно прогибаться под недоговороспособное агрессивное меньшинство, это плохо закончится для всего общества.
Планы на будущее важнее "разбора полётов"
Протоиерей Алексий Яковлев, историк с дипломом Уральского государственного университета, призвал не заниматься "расчёсыванием ран". По его мнению, стоит сосредоточиться на текущих задачах. В частности, разобраться, откуда взялся миф о сращении государства с Церковью. Определиться с понятием "историческая справедливость", а также заняться улучшением позиций Церкви в медиасреде.
Батюшка уверен, что люди способны меняться сами и менять своё мнение. В пример он привёл Владимира Шахрина, который в 2010 году выступал против строительства храма, а в этот раз – за храм, причём лидер известной группы относит себя к атеистической части общества. Нужно стараться преодолевать взаимное недоверие, считает представитель епархии.
Подводя итоги, участники встречи сошлись во мнении, что необходима консолидация различных общественных институтов, которые выступают за стабильность, снижение социальной напряжённости, за развитие города. Нашла одобрение и идея создания коммуникационной площадки, которая позволит наладить общественный диалог и объединить городские сообщества, целью которых являются созидательные проекты, направленные как на поддержку горожан, так и на развитие города святой Екатерины в целом.
Общество сегодня также нуждается в системном историко-духовном просвещении – если бы каждый горожанин знал, кто такая святая Екатерина и какова роль Екатерининского собора в жизни города, такого накала страстей удалось бы избежать.
Кроме этого, и власти, и Церкви, и меценатам стоит больше уделить внимания информированию населения о своих инициативах. Если бы изначально людям говорили не о строительстве собора, а о планах улучшения сквера, в котором разместится прекрасный храм, вполне возможно, что повода для формирования протеста упомянутыми деструктивными силами, жаждущими раскачать общество, не возникло бы. Ибо в пустом эфире нет тишины: если не звучит музыка, в нём самопроизвольно рождаются шумы. /tsargrad/
Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8947938.html
Агентов влияния нужно в первую очередь убирать, а потом иностранные структуры, которые этих агентов поддерживают.
В данном случае директор Е1 Ринат Низамов и консульства Британии и США.
Русская церковь истреблена ещё несколько веков назад. Те борзые мрази, которые так себя называют, будучи по факту прислугой жидовской – будут истреблены как враги русского народа.
А какая разница, куда Россию будут долбить?.. а долбить будут до тех пор, пока не продолбят, либо пока российским дебилам не долбанёт наконец в бошки, что конституцию пора уже менять…
В церкви Пресвятого социализма всегда будет место кандидатам наук экспертов.
Очень интересно, когда все всех хотят уничтожить, а что надо делать ни кто не знает.