Мысли о том, как мы, похоже, проглядели массовый фашистский «ренессанс» 21 века

В условиях нарастающего упадка образовательного и культурного уровня мирового и, в частности, постсоветского населения, каковой процесс целенаправленно и настойчиво поощряется некими темными силами, коим никто не способен эффективно противостоять, наибольшие шансы возглавить общественно-политические процессы в будущем имеют те персонажи и структуры, которые выражают интересы и взгляды этих слоев общества, становящихся всё более массовыми и, в своей массе, подавляющими.

Именно в этом заключен «секрет Полишинеля» современной действительности. А точнее казавшаяся многим странной и, в принципе, невозможной устойчивость и многолетняя стабильность бандеровско-фашистского режима на Украине.

Наша заблуждение заключалось в том, что мы думали, будто фашизм, как воплощение крайнего и абсолютного зла, по определению, не может быть принят жителями страны, понесшей от фашистов самые чудовищные потери в истории. Но это оказалось ложным допущением. Падение образованности предопределило массовое забвение исторических уроков, которые сегодня в головах этого большинства просто не работают.

В то же время, мы не смогли должным образом и вовремя разглядеть те козырные карты, с которых зашел фашистский «интернационал» в своих усилиях по коренной переделке общественного сознания. А этими козырями оказались именно глубокая деградация массового образования и культуры. И замещение этих основ любой гуманистической цивилизации практически первобытной дикостью и беспросветным мракобесием. Мы позволили себе роскошь забыть о том, что именно предельное нравственное падение человека обыкновенного и является тем питательным субстратом, на котором лучше всего произрастает фашизм.

Уроки гитлеровского мракобесия, которому удалось превратить одну из самых культурных наций Европы и мира – немцев, в толпу озверевших дикарей, готовых по велению своих фюреров уничтожить все живое на Земле, нынешним поколениям впрок, к великому сожалению, не пошел. Понеся такие чудовищные жертвы, мы позволили себе не понять, что фашизм это и есть квинтэссенция дикости и дремучести масс. И не поняв этого фундаментального факта, мы считаем возможным удивляться долговечности того же фашистского режима на Украине! Да мы всей своей постсоветской практикой разрушения базовых основ цивилизации создали для этого самую благодатную почву!

Просто на Украине эта извержение мрака преисподней прорвалось на поверхность жизни раньше, чем в других местах. Но эта территория никаким исключением из правил не является. Ровно те же процессы одичания и массовой деградации уже тридцать лет идут по всему миру и, увы, на всем постсоветском пространстве. Где то их пытаются притормозить, где-то наоборот всячески поощряют, но они идут везде.

А это означает простую вещь. Массовая социально-политическая база фашизации общества нарастает повсеместно. Как и шансы тех сил, которые стремятся на гребне этой черной волны прийти к власти. Неважно, как именно они называются – бандеровцы на Украине, БЛМ-активисты в Америке, или навальнисты в Российской Федерации. Их суть одна – дикость, придельный и воинствующий примитивизм, полная невосприимчивость к логике и к любым сложным понятиям, с одновременным стремлением все вопросы решать максимально простыми и доступными способами. В том числе физическим устранением оппонентов, которым эти «новые люди» все равно не способны ничего доказать.

Поэтому удивляться, на самом деле, совершенно нечему. Альфа и омега фашизма — это массовая дикость. Предпосылкой такой дикости являются глубокий упадок образованности и общей культуры. То есть именно то, что происходит на наших глазах. И дело тут даже не столько в какой-то специальной зловредной образовательной и культурной политике, хотя и без неё не обходится, сколько в том, что само общество в корне видоизменилось. И перестало продуцировать массовый спрос на людей глубоко образованных и высококультурных. В таких людях нуждается созидательный тип общества, каким был, например, Советский Союз. Именно там были нужны максимально образованные и целеустремленные за счет восприятия всего культурного багажа Человечества массы. Не случайно Владимир Ленин ориентировал советскую молодежь на овладение всей совокупностью знаний и умений, накопленных Человечеством:

«Коммунистом стать можно лишь тогда, когда обогатишь свою память знанием всех тех богатств, которые выработало человечество.»

В разобщенном «обществе» нынешнего типа, построенном не на идеях гуманизма, прогресса и созидания, в центре которых был сам Человек, а на всеобщей купле-продаже, когда обман ближнего стал чуть ли не главным способом получения доходов и этому с нулевого возраста учат детей, Человек, как таковой вообще утратил всякую ценность. На этом пустыре духа примитивный дикарь становится центральной и наиболее массовой фигурой. А это и есть основная социальная база фашизма во всех его ипостасях и независимо от местных самоназваний.

Так что современный фашизм, как и любой его предтеча, порождается самой сутью нынешних общественных отношений. И тем прекраснодушным гражданам, которые недоумевают по поводу того, откуда столько фашистской нечисти развелось на нашей земле, пора заканчивать делать удивленное лицо. И осознать непреложный факт: там, где заканчиваются культура и образование, там и начинается фашизм. И надежду на то, что нам удастся каким-то волшебным образом, не исправляя саму порочную суть нынешних общественных отношений, предотвратить полное воцарение фашизма на нашей земле, лучше сразу оставить.

И если у наших детей все «общечеловеческие ценности» сведутся к жратве, выпивке и прочим биологическим радостям, то вы можете их всех хоть ежедневно заставлять петь гимн России, или ходить строем в красноармейской форме. Они, может быть, даже вам подчинятся, особенно если вы им пообещаете накинуть за это баллы при поступлении в вуз.

Но на самом деле их перерождение, вызванное тягой к совершено другим, эгоистическим и потребительским, «ценностям» от этого нисколько не замедлится. И они втайне от вас будут петь совершенно другие песни, слушать совсем других ораторов и даже мечтать о том, что Бандера или, допустим, Власов придет и порядок наведет.

Да, согласен, схема несколько упрощенная. Но это только для краткости. На самом деле путь массовой деградации всегда приводит именно к такому печальному итогу. Исключений не бывает. И не надо заблуждаться насчет того, что мы сильнее и потому мы победим. Наша сила, прежде всего, в наших людях. А если эти люди сами уже превратились в «общечеловеков», то откуда взяться той русской силе, которая прежде не знала преград?

Культура, образование и тип общества, которому необходимо и то и другое в максимально массовом варианте — вот единственное эффективное противоядие фашистскому «ренессансу». Просто потому, что образованности и культуре свойственны широта взглядов, богатство умений и та человеческая доброта, которую мы называем гуманизмом. В противном случае вырабатывается только животный хватательный рефлекс и ненависть ко всем окружающим – конкурентам в борьбе за кусок добычи. То есть фашизм. В чем коренное отличие коммунизма от фашизма при всем внешнем сходстве их институтов, в которое многие «знатоки» разоблачительно тыкают пальцем? Да именно в том, что они также различны, как небо и земля. Гитлер что предлагал немцам? Грабить все окружающие народы и за счет этого жить припеваючи. Что Сталин предлагал русским? Строить свою страну собственными силами, как бы это не было трудно. Как говорится, почувствуйте разницу.

Надо поторопиться с внесением корректив в нынешнее «общественное развитие» наоборот. Иначе это невероятно размножившееся стадо потребителей и пожирателей «общечеловеческих ценностей» скоро просто задавит своей массой всех остальных, кто еще пытается этому противостоять. Не знаю, отправят ли этих бунтарей-одиночек в новый Освенцим. Или просто сожгут на кострах, как это уже было в средневековой Европе и в современной Одессе. Ясно одно — церемониться с оппонентами точно не будут. Во-первых, потому, что ни на какие человеколюбивые «церемонии» эти простые, как дубина дикаря «новые люди» уже не способны. А, во-вторых, потому, что они это и есть фашизм.

Юрий Селиванов, специально для News Front