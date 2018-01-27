Источник: lugansk1.info

В преддверии столетия со дня провозглашения Донецко-Криворожской советской республики информационный портал «Луганск 1» обратился к известному публицисту, историку, автору книги «Донецко-Криворожская республика. Расстрелянная мечта» Владимиру Корнилову и узнал о том, какие уроки современные ЛНР и ДНР могут вынести из событий столетней давности, а также о том, необходимо ли в республиках Донбасса восстанавливать память о Донецко-Криворожской республике (ДКР).

Владимир Владимирович, мы подходим к столетию со дня провозглашения Донецко-Криворожской республики. Как Вы считаете, был ли напрасным этот исторический опыт начала ХХ века? Что он даёт нам, живущим в начале века XXI?

Исторический опыт вообще не может быть напрасным. История жестоко наказывает нас за невыученные уроки. Тот факт, что мы сейчас переживаем очередную войну в Донбассе, споря на темы, «недоспоренные» сто лет тому назад, – это как раз и есть последствие нашего незнания собственной истории. Если бы решение проблемы 100 лет назад не отложили «в долгий ящик», мы бы могли все споры разрешить без крови.

Выходит, между провозглашением в 1918 году ДКР и провозглашением в 2014 году ДНР и ЛНР много общего?

Я неоднократно слышал от читателей своей книги: «Боже, как будто написано о сегодняшних событиях!» Если вы пролистаете ее, вы поразитесь, как много общего. Поменяй имена и названия партий – и вы увидите, что мы продолжаем спорить абсолютно о том же, теми же лозунгами, теми же аргументами. И боремся теми же методами.

Личная харизма и роль Артёма в создании ДКР неоспоримы. Его имя затмило многих других деятелей ДКР. Справедливо ли это? Необходимо ли, по Вашему мнению, воскрешать в Донбассе память о других активных творцах ДКР?

Артем, безусловно, ярчайшая личность своей эпохи и своего края. Из деятелей ДКР мы знаем, по большому счету, лишь Артема и Ворошилова. К сожалению, дальнейшие события вычеркнули из истории многие яркие имена республики. Это, конечно, несправедливо. Например, мы очень мало знаем о некоторых министрах ДКР. Мне приходится по крупицам воссоздавать их биографии и портреты. Уверен, рано или поздно все они будут увековечены в Донбассе.

Можно ли считать молодые республики Донбасса правопреемниками ДКР?

Я бы мог додумывать что-то от себя. Но в конце концов, парламент ДНР официально провозгласил современную республику историческим правопреемником ДКР. Почему же мы должны считать иначе?

Сто лет назад Донбасс был единым, пусть и не отдельной административно-территориальной единицей. Как Вы считаете, какие последствия имеет то, что сейчас Донбасс разделен на две республики? Оправдано ли это? У ДНР и ЛНР больше общего или различий?

Я – человек, выросший в Донбассе, мое детство и юность прошли в двух родных для меня городах – Донецк и Коммунарск (ныне Алчевск). Мне трудно найти разницу в менталитете нашего единого исторического края. Он един во всех отношениях – в административно-хозяйственном смысле, в историческом, в ментальном. Поэтому я никогда не понимал нынешнего разделения. Особенно учитывая, что цель борьбы у ДНР и ЛНР абсолютно едина.

В 2017 году Ваша книга «Донецко-Криворожская республика. Расстрелянная мечта» увидела свет вторым изданием в России, состоялось несколько презентаций в различных городах. Скажите, как принимает публика Вашу книгу?

Моя книга впервые вышла в 2011 г. в Харькове. С тех пор я долго добивался издания её в России. Особенно удивительным для меня был тот факт, что даже в разгар войны в Донбассе некоторые российские издательства не понимали, что моя книга – не просто и не только региональная история, что она объясняет читателям суть происходящего ныне конфликта, который является определяющим и для самой России. Открою тайну: когда издательство «Питер» взялось в 2016 г. напечатать книгу, оно тоже не ожидало такого её ошеломляющего успеха. Потом были допечатки, в 2017 г. было напечатано новое издание. То есть книга стала бестселлером и в России.

Наложила ли современная война в Донбассе свой отпечаток на восприятие читателем событий, изложенных в Вашей книге?

Конечно, когда я провожу презентации в разных городах, львиная доля вопросов читателей так или иначе связана не столько с историей 100-летней давности, а с историческими параллелями с днем сегодняшним. Это лишний раз подчеркивает, насколько актуально сейчас изучение истории Гражданской войны. Очень жаль, что для постижения этой истории нам пришлось ждать повторения печальных событий. Лучше бы мы изучали её в книгах, а не на полях новых сражений.

Есть ли у Вас планы на создание новых документальных исследований по истории Донбасса? Если да, то какие именно, если не творческий секрет?

Я мечтаю написать биографию Артема-Сергеева, лидера Донецкой республики. Казалось бы, недостатка в его биографиях нет. После своей трагической гибели он был фактически канонизирован в СССР, о нем часто писали, его часто вспоминали. После развала Союза, в незалежной Украине его имя было предано анафеме и о нем теперь стараются не писать вообще. Когда же я начал изучать более подробно жизненный путь этого человека, я столкнулся с тем, что ни одной живой, «безкупюрной» биографии Артема ещё не написано. В СССР его пытались представить как «непоколебимого борца за пролетариат», поэтому скромно опускали некоторые моменты из его жизни, его происхождения, его человеческие черты и слабости, уж не говоря о том, что опускались имена многих его соратников, попавших под жернова репрессий 30-х. Я нарыл немало уникальных, доселе не изданных, документов, связанных с Артемом. И конечно, мечтаю поделиться ими с читателями. Но смогу ли я это сделать? Это целиком и полностью зависит от наличия свободного времени, которого у меня, к сожалению, пока нет и не предвидится.

Источник: nstarikov.ru