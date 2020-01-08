О роли ЕГЭ в образовательной миграции

Господствует убеждение, что ЕГЭ открыл дорогу провинциалам в столичные вузы, и этим «плюсом» апологеты единых экзаменов стараются перекрыть все их минусы. В подтверждение тезиса приводят статистику: в 90-е в вузах столицы москвичи и иногородние составляли пропорцию 70:30, а после введения ЕГЭ это соотношение изменилось на обратное. И — да: многие выпускники из глубинки уверяют, что стали московскими студентами исключительно благодаря единым экзаменам (словно без ЕГЭ у них не было никаких шансов). Им вторят ректоры региональных вузов, заявляя, что ЕГЭ уводит в столицы всех толковых абитуриентов, а их оставляет ни с чем.



Какова же реальная роль ЕГЭ в стимулировании образовательной миграции?

Начнём с того, что в СССР доля иногородних студентов в Москве была свыше 80%. Тогда не было ЕГЭ, абитуриенты сдавали вступительные экзамены на базе знаний, полученных в школе (причём не имело большого значения, где эта школа расположена: в столице или небольшом посёлке). Подготовка с репетитором была явлением уникальным (для справки см. фильм «Переступи порог» (1970) – там понятно сказано об этом).

В 90-е доля иногородних студентов в столице резко сократилась. Разумеется, не из-за отсутствия ЕГЭ. И не потому, что разом упал уровень провинциальной школы. Система образования удивительно инерционна: даже в условиях социально-экономической катастрофы она ещё долго поддерживала достойный уровень.

Путь в столицы провинциалам перекрыл социальный шок, который поразил значительную часть населения. Отправлять ребёнка в столицу для многих стало страшно и не на что. Это было время, когда высшее образование спускалось в провинцию. Университеты открывали свои филиалы даже в районных центрах с населением в 20 тыс человек. Все понимали, что это шараги, но они были востребованы, потому что альтернативы не было: образовательные центры для большинства стали недоступными.

Но шок постепенно проходил. Спокойнее стала криминогенная обстановка, на улицах росло число личных автомобилей, и вместе с этим увеличивалась доля иногородних студентов в столицах. Параллельно начали закрываться упомянутые филиалы на местах. В Москве пропорция «москвичи — иногородние» в 2002 году (в начале поэтапного внедрения ЕГЭ) составляла 56:44.

Одновременно поднималась доля «немосквичей» и в системе СПО, хотя в колледжи столицы иногородних принимали (в основном) за плату (мотивируя это тем, что бюджетное финансирование — «для жителей города»).

Введение обязательного приёма по ЕГЭ (в окончательном виде — в 2009 году) придало завершающий импульс увеличению доли иногородних студентов Однако довольно скоро обозначился обратный тренд. Представители власти расхваливали ЕГЭ, который «открыл дорогу в столицу мальчику из провинции», но при этом предприняли ряд шагов для ограничения притока «образовательных мигрантов». Очень быстро была отменена дистанционная подача документов. В приёмную комиссию уже надо было явиться лично и отстоять там очередь. В 2015 году ввели новые правила приёма, которые запретили одновременное участие в конкурсе в нескольких вузах (теперь абитуриент может претендовать на студенческое место только там, где лежит его аттестат). В результате большинство абитуриентов стали подавать документы только в один вуз. Охватывать дозволенные «пять университетов» стало бессмысленным: это затратно, а аттестат у каждого только один. Эти меры, в первую очередь, ударили по иногородним (подробности см. vk.com/wall-62604527_13208 и vk.com/wall-62604527_1872 ).

Следует подчеркнуть, что тяга к обучению в столицах в значительной мере обусловлена причинами социально-экономическими, не имеющими отношения к образованию. Москва давно стала «государством в государстве», где условия жизни разительно отличаются от «прочей России». Вся наша глубинка являет собой огромный депрессивный регион (включающий целые области), часть жителей которого мечтают вырваться оттуда. Обучение в столице даёт молодёжи такую возможность, и совершенно естественно, что большинство назад не возвращается. Ограничивают это стремление два основных фактора: недостаток финансовых средств и баллы ЕГЭ.

Что касается затрат на обучение в столице (на бюджете), то они весьма скромные. В приличном вузе можно учиться (проживая в общежитии) на 10 тыс рублей в месяц (в сети вы найдёте реальные раскладки с обоснованием такой суммы), причём заметный вклад в этот баланс может вносить стипендия.

А вот с результатами ЕГЭ и вступительных олимпиад (которые эффективно заменяют ЕГЭ — см. vk.com/wall-62604527_12040 ) положение сложнее. Москва, накачанная деньгами, с каждым годом всё больше теснит здесь остальную Россию. Подцепленная к тексту таблица отражает рост доли москвичей в ведущих вузах за 8 лет. На топовых специальностях эта доля ещё выше и достигает 80-90%. В августе прошлого года мэр Собянин с гордостью заявил, что московские школьники, составляя 7% от общей численности, заняли 55% призовых мест на Всероссийской олимпиаде школьников (а это автоматически даёт лучшие места в ведущих вузах, без всякого ЕГЭ). На центральном телеканале московский градоначальник беззастенчиво хвастался, как столица во всех отношениях бьёт на поле образования школьников остальных регионов (см. vk.com/wall-62604527_29113 ). Судя по тому, что его никто не одёрнул (а Собянин говорил об этом не в первый раз), эта линия соответствует государственной образовательной политике.

Как уже было сказано, регионы беспокоит отъезд сильных выпускников в столицы, и там связывают это с ЕГЭ. Сразу заметим, что больше половины населения страны проживает в города и посёлках, где никаких вузов нет. Оттуда в любом случае «за образованием» надо куда-то ехать. И если ЕГЭ упростил провинциалам дорогу в вуз, то произошло это в равной мере и при поступлении в столицу, и при выборе университета в Твери или Петрозаводске. И когда выпускник из Вытегры едет не в Вологду, а в Москву, то тут явно не ЕГЭ виноват.

Так что сетования эти имеют смысл лишь тогда, когда в столицы уезжают школьники из регионального университетского центра. Только про них допустимо сказать, что «не будь ЕГЭ — никто бы не уехал».

Министр Васильева не так давно в очередной раз отвечала на стандартный вопрос родителей: не пора ли отменить ЕГЭ?

И в десятый раз повторила свою коронную заготовку:

«Кто готов сдавать 7 выпускных экзаменов и 4 вступительных? (это типа вместо ЕГЭ — ред.) — Поднимите руки! »

Вот так: халява — единственный аргумент министра, и она абсолютно уверена, что никаких рук не будет.

Что касается выпускных экзаменов, то — да. Школа превратилась в курсы по натаскиванию на ЕГЭ. Корифеев, прилично знающих на выпуске 7 дисциплин, сегодня практически нет. И в том прямая вина министерства и системы ЕГЭ, которую поддерживает Васильева.

А вот насчёт экзаменов вступительных — тут руку могут поднять 2 миллиона школьников. Ибо примерно такое их число ежегодно участвует в различных олимпиадах, подавляющее большинство которых прямо называется вступительными. И это значит, что цель и смысл участия в них — поступление в вуз (минуя ЕГЭ). Эти олимпиады проходят в два-три тура. Завершающий тур — обязательно очный, с необходимостью выезда в образовательный центр. Дети во время учебных занятий едут в Москву-Питер и прямо с поезда или самолёта попадают на олимпиаду, которая являет собой аналог прежних вступительных испытаний. То есть школьники по своей инициативе многократно сдают те самые вступительные экзамены, которыми их пугают. Только делать это им приходится в гораздо менее комфортных условиях, чем когда-то их родителям (которых заранее поселяли в общежитие, проводили консультации перед экзаменами и проч.). Заметим, что активные школьники участвуют в нескольких олимпиадах, проходя добровольно более десяти подобных испытаний за учебный год.

Верните прежние вступительные экзамены вместо ЕГЭ — и сильные выпускники точно так же уедут в столицу, ибо такие экзамены уже сейчас им хорошо знакомы по системе олимпиад. Не остановят вступительные испытания и других ребят, ориентированных на переезд в мегаполис. Более того, ознакомившись с образцами заданий, они с удивлением узнают, что подготовка к вступительным испытаниям — занятие более адекватное и вменяемое, чем натаскивание на «универсальный» ЕГЭ. Ещё сильнее они убедятся в этом, когда станут студентами, ибо на вступительных экзаменах требуют то, что нужно для успешного обучения в конкретном вузе. (Всем, кто захочет здесь порассуждать о коррупции, рекомендуем предварительно ознакомиться с материалами по ссылкам: vk.com/wall-62604527_31233 и vk.com/wall-62604527_5220 )

Поэтому можно смело утверждать, что отмена вступительных ЕГЭ не повлияет существенно на поток желающих перебраться в столицу, который, как уже было сказано, определяется (в первую очередь) огромной разностью социально-экономического потенциала между столицей и регионами.

Однако кроме этого фактора есть ещё один: возрастающая разница в качестве образования. Региональные вузы всё больше уступают топовым университетам столицы. И этот процесс напрямую связан с ЕГЭ, но не так, как отмечено выше.

Вузы и специальности, где конкурс невелик, вынуждены принимать студентов с невысокими баллами ЕГЭ, а такие результаты никак не отражают способность учиться. Опытный репетитор может натаскать на такой балл любую бестолочь. И в вузы массово попадает необучаемый контингент. Когда его доля превышает критический порог, адекватный образовательный процесс становится невозможным. Возникает пародия на него, имитация, главной целью которой является убедить бестолковых студентов, что они чему-то учатся (иначе будет уходить, а университетам сегодня дорог каждый, ведь финансирование идёт «по головам»). Кое-где эта ситуация длится уже много лет, что неизбежно влечёт деградацию преподавательского корпуса. Такая «работа» отталкивает настоящих профессионалов, и при этом в вузе их никто не удерживает. «Менеджеры» отлично понимают, что так «учить» с руки тем, кто сам вблизи этого уровня. К тому же такие «преподаватели» существенно дешевле. В итоге идёт процесс вымывания квалифицированных кадров.

В имитационном «обучении», которое ориентировано на самых слабых, адекватные студенты оказываются не у дел. Более того, они разрушают «гармонию», вызывая проблемы с самооценкой у основного состава группы.

Тема эта деликатная, и ни в коей мере не хочется обидеть те кафедры и факультеты, что в наше подлое время держат высокий профессиональный уровень. Однако всё чаще приходится сталкиваться с ситуацией, когда одарённый студент становится настоящей бедой для вуза. Именно так! Иной ректор сетует, что сильные абитуриенты уезжают в столицы, но когда волей случая настоящий талант оказывается в стенах его вуза, вдруг оказывается, что удовлетворить его высокие запросы — некому. А слухами земля полнится. Два-три таких случая, и в областном центре все будут знать, что местный университет — вовсе не университет. И это значит, что толковые выпускники будут искать счастья где-то в столицах. Не всегда удачно, к слову (там идут те же процессы), но точно не у себя дома.

Весь этот негатив прямо связан с ЕГЭ. И если власть осознает, наконец, что отмена вступительных единых экзаменов — это вопрос выживания и её тоже, от такого решения выиграют все, в том числе — и «мальчик из провинции».

За исключением тех, кто на ЕГЭ строит свой бизнес.

Источник: https://nstarikov.ru/o-roli-egje-v-obrazovatelnoj-migracii-112163